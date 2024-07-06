ЦСКА — «Партизан». Николич и Березуцкий — отличный дуэт

7 июля состоится матч Братского кубка ЦСКА — «Партизан». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.00. Успех белградцев оценён экспертами в 3.30. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч ЦСКА — «Партизан» 7 июля 2024 года

Букмекеры уверены, что матч ЦСКА — «Партизан» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.40, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.80. Поставить на «обе забьют» можно за 1.39. Если одна из команд не забьёт — сыграет 2.85.

Анализ и прогноз на матч ЦСКА — «Партизан» (07.07.2024)

Для того чтобы как можно лучше подготовиться к новому сезону, команды проводят товарищеские встречи. 7 июля на стадионе «ВЭБ Арена» померяются силами в матче 2-го тура Братского кубка московский ЦСКА и «Партизан». Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Пока что перемены в тренерском составе не идут во вред ЦСКА. К назначению Марко Николича, выигравшего с «Локомотивом» Кубок России, команда отнеслась позитивно. Вполне вероятно, помогло смягчить углы вхождение в штаб сербского специалиста Алексея Березуцкого.

Под руководством Николича красно-синие провели два товарищеских матча, в которых победили «Шинник» (2:1) и ОФК (4:0). Уровень соперников был невелик, поэтому судить о том, устойчивы ли армейцы к трудностям, невозможно.

Зато можно с уверенностью сказать, что настрой у клуба очень хороший. Во встрече с ОФК он всё время прессинговал и атаковал. У красно-синих было много моментов, чтобы довести дело до крупной победы. Классно показали себя вернувшиеся из аренды футболисты. Видно, что у них есть желание выступать за ЦСКА.

Ещё порадовал легендарный Милош Красич. Он появился на поле в самой концовке, но успел показать мастер-класс. 39-летний бывший полузащитник армейцев зацепился за все мячи и даже стал автором результативной передачи. С его паса забил Кристиян Бистрович, игравший в прошлом сезоне в аренде у «Балтики».

Николич успешно наигрывает сочетания. Приобретённые летом футболисты быстро адаптируются к ритму команды. Конечно, результаты работы сербского специалиста и Алексея Березуцкого будут видны, только когда начнутся официальные матчи. Однако предпосылки к хорошему началу сезона у армейцев определённо имеются.

Встреча с «Партизаном» покажет, насколько хорошо красно-синие готовы к серьёзным вызовам. Чёрно-белые тоже во время летнего перерыва пережили важную перемену в тренерском штабе. Вернулся на мостик Александар Станоевич. От него ждут больших свершений.

С «Партизаном» Станоевич дважды выиграл сербскую Суперлигу, а также поднял Кубок страны над головой. Пока что у руководства клуба нет поводов гордиться решением вернуть Александара. В матче 1-го тура Братского кубка его подопечные выступили скомканно. Победили московское «Динамо» драматично.

К 87-й минуте «Партизан» проигрывал 0:2. В следующие четыре минуты перевернули игру ошибки защитников и голкипера бело-голубых. Чёрно-белые не показали интересной качественной игры, но вырвали волевую победу в серии послематчевых пенальти благодаря полному провалу обороны соперника.

Один из 11-метровых, кстати, реализовал бывший футболист ЦСКА Бибрас Натхо. В предстоящем матче на поле должен появиться ещё один легендарный экс-игрок армейцев — Тошич. Хваля Красича, Марко Николич отметил, что Зорану тоже поставил задачу на предстоящий матч.

Заключить пари на победу армейцев можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00. Волевая победа наверняка сопутствует улучшению морального духа команды из Белграда. Однако при отсутствии слаженного командного футбола проку с этого никакого.

У ЦСКА качество взаимодействия между футболистами отрегулировано куда лучше. Встреча должна получиться более зрелищной и раскрепощённой, чем игра чёрно-белых с «Динамо». Ждём хорошей результативности и победы армейцев. Поддержка родных трибун составит им хорошее подспорье. В игре с ОФК она чувствовалась отлично.

Прогноз и ставки на матч ЦСКА — «Партизан» 7 июля 2024 года

Пока что на сборах ЦСКА оставляет после себя очень приятное впечатление. Команда хорошо выполняет установки Николича и красиво побеждает. Нужно продолжать в том же духе. Ожидается, что «Партизан» в скором будущем прибавит. У Станоевича богатый опыт и есть понимание внутренней кухни команды. Необходимо доводить до ума командную игру.

Ставка: победа ЦСКА за коэффициент 2.00.