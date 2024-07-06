Только в матчах Турции на Евро заходит одна и та же ставка.

Якин круче Саутгейта и голы во втором матче. Чего ждать на Евро-2024 сегодня

Первые четвертьфиналы Евро-2024 принесли рубрике два возврата. Нулевые форы Владимира Прокофьева на Испанию и Францию остались без прибыли и убытка, хотя обе выбранные сборные по итогу прошли в следующий раунд.

В банке осталось 77 140 фишек.

Напомним правила челленджа:

условный банк – 100 000 фишек;

номинал ставок – 2000, 3000, 5000 и 10 000 фишек;

прогнозы на все матчи Евро.

СТАВКА №1

Матч: Англия – Швейцария.

Ставка: 1 или 2 гола в матче за 1.85.

Сумма: 5000 фишек (возможная прибыль – 4350 фишек).

Англия отскочила от Словакии в 1/8 финала благодаря эпичному голу Беллингема, забила в дополнительное время и снова окопалась у своей штрафной. Команда Саутгейта вышла в 1/4 финала на четвёртом подряд крупном турнире, хотя игрой напрягает практически всех.

Швейцария, наоборот, порадовала нейтральных любителей футбола. Команда Якина абсолютно заслуженно одолела Италию и теперь находится в статусе темной лошадки. Да, мастерства у этой сборной не так много, зато есть сыгранность и узнаваемый рисунок.

По коэффициентам Англия идёт фаворитом. Сказываются фантастический класс игроков, их клубный опыт и большие победы. Но встреча пойдёт на три результата, многое решат нюансы. Проверять основной исход опасно. Мне нравится ставка на то, что в матче будет 1 или 2 гола, с коэффициентом 1.85.

Саутгейт ни при каких обстоятельствах не откажется от максимально скучного футбола. Выбранный исход зашёл в трёх из четырёх встреч с участием Англии на текущем Евро – 1:0 с Сербией, 1:1 с Данией и 1:1 в основное время со Словакией.

Похожая статистика и у Швейцарии – 1:1 с Шотландией, 1:1 с Германией и 2:0 с Италией. В тотал больше 2.5 мяча не верю, поэтому главное – увидеть хотя бы один гол за 90 минут. Шансы хороши.

СТАВКА №2

Матч: Нидерланды – Турция.

Ставка: тотал больше 2.5 за 1.78.

Сумма: 5000 фишек (возможная прибыль – 3900 фишек).

Нидерланды на классе, уверенно и с запасом разгромили Румынию в 1/4 финала. Гакпо и компания могли решать всё вопросы гораздо раньше, но затянули до концовки. В целом по игре это был, пожалуй, лучший матч «оранжевых» на турнире. Хотя стоит учитывать и уровень оппонента.

Турция выдала очередной концерт – встреча с Австрией получилась яркой, эмоциональной и с фантастическим спасением Гюнока в компенсированное время. Для любителей зрелища это идеальная сборная на текущем Евро.

Прагматичный футбол, холодный расчёт, тактические шахматы – это всё не про Турцию. Страсть, азарт и желание играть в атаку выходят на первый план. Поэтому с приличным коэффициентом 1.78 ставлю на общий тотал голов больше 2.5.

Турция – единственная сборная на Евро, в каждом матче которой зашел тотал больше и которая пропустила во всех предыдущих встречах. Результаты говорят сами за себя – 3:1 с Грузией, 0:3 с Португалией, 2:1 с Чехией и 2:1 с Австрией.

Нидерланды тоже не прочь выдать яркий матч. Лишь скучная Франция затянула команду Кумана в унылые нули, в остальных встречах всё было куда интереснее – 2:1 с Польшей, 2:3 с Австрией и 3:0 с Румынией.

Даже статистика личных противостояний в пользу выбранной ставки. После 4:2 в Стамбуле мы увидели мощнейшие 6:1 в Амстердаме. Эти сборные любят зажигать.

Итого: сделано две ставки на общую сумму 10 000 фишек, в банке осталось 67 140 фишек.

Ставки – это не способ заработка, играйте ответственно.

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