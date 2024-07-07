Безумная Испания, загадочные Нидерланды и Франция. Кто вышел в 1/2 финала Евро-2024?

«Красная фурия» не собирается тормозить, «оранжевые» раскрыли не весь потенциал, а «синие» так и не забили голов с игры.

Вот и подошло время для полуфинальных матчей Евро-2024. Сюрпризов в 1/4 финала не было. Практически как и голов. Хозяйке турнира сборной Германии можно поставить неудовлетворительную оценку. Она выбыла, проиграв Испании в очень тяжёлом матче. Возможно, последний для Роналду чемпионат Европы тоже оборвался раньше, чем ему хотелось бы.

Давайте попробуем разобраться, что нас ожидает в полуфинале Евро-2024, кто с кем сыграет и как букмекеры оценили шансы команд.

Сетка 1/2 финала Евро-2024

9 июля, 22:00 мск Испания – Франция;

10 июля, 22:00 мск Нидерланды – Англия.

«Красная фурия» пугает французов

Испания и Франция проведут матч полуфинала между собой. Вот где настоящая интрига. Хотя так же казалось при встрече «Красной фурии» со сборной Германии, но в итоге бундестим, даже несмотря на домашний статус, не смогла обыграть команду де ла Фуэнте.

Очень драматичным получился матч. Испанцы открыли счёт, а немцы смогли его сравнять лишь за минуту до конца основного времени. Забил Флориан Вирц. Встреча перетекла в экстра-таймы. Бундестим оставалось совсем немного, чтобы удержать ничью до серии пенальти, но на 119-й минуте Мерино с передачи Ольмо забил победный мяч.

Смогут ли французы совладать с такой сборной Испании, которая у букмекеров идёт главным фаворитом на победу на Евро-2024? Поставить на это событие можно с коэффициентом 3.00. А на команду Килиана Мбаппе дают коэффициент 3.70. Подопечные Дидье Дешама вышли в 1/2 финала без голов с игры. Это удивительно!

В минувшем матче они выиграли у Португалии в серии пенальти, реализовав все пять попыток. А «команда избранных» забила только три мяча с «точки». И теперь вопрос, как такая Франция сможет пройти такую Испанию? Пожалуй, мы согласимся с выводами букмекеров и предпочтём проход «Красной фурии» в финал Евро-2024 за 1.80. Шансы французов оценили в 2.08.

Долго нас будет мучить Англия?

Многие болеют против англичан. Никому не нравится их прагматичный футбол, которого придерживается Гарет Саутгейт. В том числе самим болельщикам «трёх львов», но он даёт результат. Через критику и недовольство сборная Англии попала в полуфинал Евро-2024. Её шансы выиграть турнир теперь оценивают ниже Испании – коэффициентом 3.60.

В четвертьфинале подопечные Саутгейта играли со Швейцарией и пропустили на 75-й минуте, но быстро отыгрались. Сравнял счёт Букайо Сака с передачи Деклана Райса. Команды добрались до серии пенальти, в которых Англия победила со счётом 5:3.

Посмотрим, смогут ли Нидерланды вытянуть «трёх львов» на результативную игру. Пока «оранжевые» выглядят как команда-загадка. Они были нестабильны во время группового этапа, но в 1/8 финала разгромили Румынию (3:0). Причём могли забивать больше, настолько классно атаковали. А вот в четвертьфинале с турками возникла заминка. Подопечные Рональда Кумана пропустили в первом тайме, а во втором отыгрались и даже вышли вперёд.

Победным стал автогол «лунных звёзд». Как итог, «оранжевые» идут дальше, победив со счётом 2:1. Их успех на Евро-2024 оценивается коэффициентом 5.00. У Нидерландов есть потенциал, мастера в атаке, отличный тренер и жажда побед. За них хочется болеть, но отсутствие стабильности подрывает авторитет.

На что ставить?

«Красная фурия» больше похожа на победителя Евро-2024, чем все оставшиеся команды. Сделать ставку, что она выиграет турнир, можно с коэффициентом 3.00. Вероятнее всего, пару испанцам составят нидерландцы. Они могут включить максимальные скорости, с которыми поредевшая защита Англии просто не справится. Ставки на выход в финал «оранжевых» оценили в 2.08.

Можно рискнуть и поставить, что Испания и Нидерланды сыграют в финале с коэффициентом 3.80. Это намного лучше, чем возможная игра «Красной фурии» и англичан. В первом случае нас ожидает быстрая, атакующая и драматичная игра, а во втором — скучный футбол с огромным упором на защитные действия.

Прогнозы на Евро-2024

Ставка 1: Испания выиграет Евро-2024 за 3.00.

Ставка 2: Нидерланды выйдут в финал за 2.08.

Ставка 3: в финале сыграют Испания — Нидерланды за 3.80.