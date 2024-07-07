Уругвай удивляет, Аргентина заставляет нервничать. Кто вышел в 1/2 финала Кубка Америки?

Небесно-голубые радуют своей игрой. Месси и Мартинес чуть не вылетели после матча с Эквадором.

Как и Евро-2024, Кубок Америки тоже добрался до полуфинала. Однако четвертьфинальные матчи получились более живыми и интересными, чем на чемпионате Европы. Больших сюрпризов не было, если не считать поражение Бразилии. Но здесь читалось, что Уругвай должен проходить дальше.

Кто с кем сыграет в 1/2 финала, о фаворитах и коэффициентах букмекеров мы расскажем в этой статье.

Сетка 1/2 финала Кубка Америки

10 июля, 3:00 мск Аргентина – Канада;

11 июля, 3:00 мск Уругвай – Колумбия.

Аргентине не о чем беспокоиться

В четвертьфинале аргентинцам попался вполне проходимый Эквадор, но даже с ним они испытали трудности. В каких-то моментах «триколор» даже превосходил бело-голубых, а реализуй Валенсия 11-метровый, итоговый результат мог быть совсем иным. В основное время команды сыграли вничью, а по пенальти подопечные Лионеля Скалони прошли дальше.

На их победу в Кубке Америки предлагают поставить за 1.85. Как минимум выход в финал не должен стать для Аргентины препятствием. Играть предстоит с крайне нестабильной Канадой. Удивительно, но «красные» выиграли у Венесуэлы. Тоже потребовалась серия пенальти, в которой канадцы оказались точнее – 4:3.

Букмекеры оценили вероятность победы Канады в Кубке Америки коэффициентом 25.0. Они не верят в них. Мы солидарны. Откровенно говоря, бело-голубым повезло с соперником.

Трудный выбор

Настоящая интрига повисла в другом матче полуфинала турнира. Уругвай будет играть с Колумбией. Обе команды не проигрывали на Кубке Америки – 2024. Они демонстрируют очень качественный и содержательный футбол. Поэтому выбирать сложно.

В четвертьфинале «кофейщики» легко выбили Панаму, выиграв с крупным счётом 5:0. В этом не было ничего удивительного. Просто фаворит выполнил свою работу. Хамес Родригес был неудержим, отдав два голевых паса и забив мяч. Победа Колумбии на турнире оценена в 4.50.

Уругвай сильно преобразился благодаря появлению молодых и перспективных футболистов. Суарес поэтому оказался на скамейке запасных в большинстве встреч Кубка Америки. Максимилиано Араухо и Дарвин Нуньес забили по два мяча. Марсело Бьелса достиг высокого уровня, он добился от своих подопечных выполнения задач.

Бразилия без Винисиуса Жуниора не стала проблемой для Уругвая. Он победил сильного соперника в серии пенальти со счётом 4:2. Добавим, что в основное время небесно-голубые получили удаление, но выстояли. Их триумф оценили в 3.80.

На что ставить?

Если быть откровенными, то Аргентине повезло, что на них вышла не Венесуэла, а Канада. В успех «красных» и в чудо от них не верится совсем. Но бело-голубых ждёт непростой финал. Не верится, что они выиграют этот Кубок Америки. Можно поставить на то, что этого не произойдёт, за 1.95.

Видимо, пришло время для Уругвая. На проход небесно-голубых в финал дают коэффициент 1.88. Этим можно воспользоваться. Ещё есть повод рискнуть и поставить на победу команды Бьелсы в Кубке Америки за 3.80. По крайней мере, пока уругвайцы выглядят вполне перспективно.

Да и Аргентина не станет непроходимой стеной для них. Не так давно на квалификации ЧМ-2026 сборная Уругвая выиграла у бело-голубых со счётом 2:0. Месси отыграл все 90 минут.

Прогнозы на 1/2 финала Кубка Америки

Ставка 1: Аргентина не выиграет Кубок Америки за 1.95.

Ставка 2: Уругвай пройдёт Колумбию за 1.88.

Ставка 3: финал Аргентина – Уругвай за 2.15.

Ставка 4: Уругвай выиграет Кубок Америки за 3.80.