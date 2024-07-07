Григор Димитров — Даниил Медведев. Дожди и усталость нипочём

Российский теннисист всё выдержит, даже третий день на корте кряду.

7 июля Григор Димитров и Даниил Медведев сыграют в матче четвёртого круга Уимблдона. Начало — не ранее 18:30 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворитом россиянина, коэффициент на его победу составляет 1.62. На успех болгарина можно поставить в букмекерских конторах за 2.30.

Коэффициенты букмекеров на матч Уимблдона Григор Димитров — Даниил Медведев 7 июля 2024 года

Аналитики считают, что матч четвёртого круга Уимблдона Григор Димитров — Даниил Медведев получится упорным. Заключить пари на победу болгарина в первом сете можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00. Если россиянин выиграет первую партию, сыграет коэффициент 1.80.

Анализ и прогноз на матч четвёртого круга Уимблдона Григор Димитров — Даниил Медведев (07.07.2024)

На 137-й розыгрыш самого старого из действующих теннисных турниров — Открытого чемпионата Великобритании — накладывает ограничения небесная канцелярия. Из-за дождя и расписания теннисисты подходят к матчам в разных условиях и тонусе. Отличный тому пример — встреча между Григором Димитровым и Даниилом Медведевым в четвёртом круге турнира.

На траве болгарин и россиянин встречались всего лишь один раз. Это было давно, в 2017 году. Тогда победу одержал Димитров, но далее разница в классе между теннисистами стала стремительно увеличиваться. Медведев выиграл семь из девяти последних очных встреч.

Димитров сбавил и на долгие годы закрепился в роли середняка. Как оказалось, это не повод преждевременно списывать его со счетов. В текущем сезоне Григор переживает вторую молодость. Впервые с 2017 года он выиграл трофей и вернулся в топ-10 лучших рейтинга АТР.

Болгарин победил в хардовом турнире категории АТР-250 в Брисбене. Ещё он добрался до финалов в АТР-250 в Марселе и на «Мастерсе» в Майами. Кроме того, Димитрову удалось дойти до 1/4 финала Открытого чемпионата Франции, в котором он уступил Яннику Синнеру.

Ранее Григор ни разу не добирался до данной стадии на «Ролан Гаррос». На траве он выступает ещё лучше. На Уимблдоне болгарин доходил до полуфинала. На предыдущих стадиях текущего розыгрыша турнира он победил Душана Лайовича, Цзюнчэн Шана и Гаэля Монфиса.

В преддверии предстоящего матча у Димитрова есть преимущество, подаренное дождём и организаторами турнира. У Григора было много времени на подготовку ко встрече и отдых. У Даниила Медведева — нет. Выход на корт Открытого чемпионата Великобритании ждёт его третий день подряд.

Из-за непогоды встреча третьего круга Уимблдона между россиянином и опытным немецким теннисистом Ян-Леннардом Штруффом растянулась на два дня. Медведев показывает пример подрастающему поколению. Как и подобает профессионалу такого уровня, он готов играть третий день подряд и с нетерпением ждёт очередного выхода на корт.

Для Даниила обретение уверенности в себе — это добрая половина успеха. Таков уж его менталитет. Текущий сезон складывается для пятой ракетки мира неудачно, но это только пока. На открытом чемпионате Великобритании он показывает красивую качественную игру и шаг за шагом прибавляет.

У Медведева увеличилось количество эйсов. Главное, чтобы усталость не возобладала и мощность с точностью подачи никуда не делись. Пока что поводов для беспокойства нет. В концовке встречи с Ян-Леннардом Штруффом россиянин выглядел свежо и воодушевлённо.

Может, даже к лучшему, что Даниил получит из-за непогоды и организаторов турнира дополнительные трудности. Они хорошо укрепляют характер и волевые качества. В последнее время первой ракетке России необходимы были толчки и стимулы для того, чтобы показать лучший теннис.

У Медведева может появиться правильная спортивная злость. Поставить на то, что он обыграет Димитрова и тотал будет больше 3.5 сета, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.45. Лёгкая прогулка и отсутствие трудностей Даниилу не светят. Григор — не тот соперник, которого легко победить.

Однако, даже несмотря на стремительный подъём, в классе и мастерстве Димитров уступает пятой ракетке мира. За всю карьеру болгарин ни разу не поднимался выше третьей строчки в мировом рейтинге. У Даниила больше опыта выступления в больших матчах и выше качество тенниса. Главное — сохранять концентрацию и демонстрировать свою игру.

Прогноз и ставка на матч четвёртого круга Уимблдона Григор Димитров — Даниил Медведев 7 июля 2024 года

Григор Димитров — крепкий соперник, умеющий навязывать борьбу. Он проводит отличный сезон, подходит к встрече с хорошим запасом сил и в отличном тонусе. Даниилу Медведеву будет нелегко, но у него есть возможности справиться с трудностями и укрепить свои шансы на победу в турнире. Победы в таких встречах закаляют характер и придают уверенности. Это как раз то, что надо пятой ракетке мира.

Ставка: победа Даниила Медведева и тотал больше 3.5 сета за 2.45.