«Сочи» — «Тальерес». Ещё одно поражение южан

Результаты не так важны для команды из Первой лиги, во всяком случае, на данном этапе. Морено пазл за пазлом собирает команду.

8 июля состоится матч Летнего кубка «Сочи» — «Тальерес». Начало игры — в 13:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «матадоров» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.72. Успех сочинцев оценён экспертами в 4.70. Ставки на ничью принимаются за 4.00.

Коэффициенты букмекеров на матч «Сочи» — «Тальерес» 8 июля 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Сочи» — «Тальерес» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.95. Поставить на «обе забьют» можно за 1.82. Если одна из команд не забьёт — сыграет 1.92.

Анализ и прогноз на матч «Сочи» — «Тальерес» (08.07.2024)

Winline Летний Кубок РПЛ Winline Летний Кубок РПЛ 08 июля 2024, понедельник. 13:00 МСК Сочи Сочи, Россия Не начался Тальерес Кордова, Аргентина Кто победит в основное время? П1 X П2

Для того чтобы как можно лучше подготовиться к новому сезону, команды проводят товарищеские встречи. 8 июля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге померяются силами в матче Летнего кубка «Сочи» и «Тальерес». Стартовый свисток запланирован на 13:00 мск.

«Сочи» находится в поисках своей игры. В конце прошлого сезона он здорово прибавил благодаря смене главного тренера, но после вылета в Первую лигу мощностей у команды стало значительно меньше. В её составе много молодёжи, над прогрессом которой придётся горбатиться.

Пока что успехи у Роберта Морено так себе. Его подопечные проиграли «Зениту» (2:5) и «Црвене Звезде» (0:2). Местами сочинцы смотрелись не стыдно. В обеих встречах они старались создать остроту у ворот соперников, но система испанского специалиста недостаточно хорошо отлажена.

Впрочем, южане сами избрали такой путь. Они могли бы готовиться к новому сезону во встречах с обладающими таким же количеством ресурсов соперниками, но, чтобы стать лучше, необходимо играть с теми, кто сильнее тебя. Для подопечных Морено на сборах главное не результаты.

Испанский специалист сосредоточен на выработке между подопечными игровой «химии» и сплочённости. В этом направлении он преуспевает. Во второй половине встречи с «Црвеной Звездой» сочинцы показали часть того, к чему стремится тренер. Они стали тщательнее отрабатывать в обороне и создавать больше моментов.

«Тальерес» преследует иные цели на сборах. В Аргентине сезон в самом разгаре. У клуба из Кордовы уже отлично отлажены все механизмы игры. Он приехал в Россию за новым вызовом, чтобы испытать свои силы на международном уровне и хорошенько подготовиться к плей-офф Кубка Либертадорес.

К встрече 1-го тура Летнего кубка с «Зенитом» подопечные Вальтера Рибонетто отнеслись как к официальной. Они выступили эмоционально и даже схлопотали несколько красных карточек за пререкания с арбитром. Таким прыти и рвению многие позавидуют.

«Матадоры» навязали упорную борьбу петербуржцам. Да, сине-бело-голубые были активнее и опаснее, но настырность соперника доставила им немало проблем. У «Тальереса» были возможности не только сравнять счёт, но и выйти вперёд. Даже в меньшинстве он не перестал атаковать.

Бросилась в глаза недостаточно хорошая реализация моментов «Тальереса». Его футболисты классно создавали моменты, но завершение — мрак. Эта же проблема нередко докучает клубу в официальных встречах. Только в матчах с явными аутсайдерами у него получается забить много. И то не всегда.

Поэтому предлагаем заключить пари на победу «Тальереса» в предстоящем матче и тотал меньше 4.5 мяча с коэффициентом 2.04. У обновлённых летними трансферами южан постепенно оборона обретает крепость и собранность. Такого количества пропущенных мячей, как в игре с «Зенитом», уже не будет.

Да, пока что ошибки есть, и немало. Над офсайдной линией и персональной опекой ещё работать, что наглядно показала игра с «Црвеной Звездой». Тем не менее позитивная динамика есть. Роберто Морено необходимо продолжать в том же духе. К новому сезону его подопечные должны подойти с хорошей закалкой.

Прогноз и ставки на матч «Сочи» — «Тальерес» 8 июля 2024 года

Для «Сочи» важно обрасти мясом. Команда приноравливается к пережитым летом переменам и постепенно нащупывает свою игру. С качественным футболом позднее придут и результаты. «Тальересу» выиграть предстоящий матч важнее. Его тренеру не нужно пыхтеть над созданием конкурентоспособной команды. Она уже есть. Требуется только довести некоторые аспекты до ума и выиграть для укрепления уверенности.

Ставка: победа «Тальереса» и тотал меньше 4.5 мяча за 2.04.