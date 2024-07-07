«Зенит» — «Црвена Звезда». Семак завершит подготовку к Суперкубку России

8 июля состоится матч Летнего кубка «Зенит» — «Црвена Звезда». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу петербуржцев можно с коэффициентом 2.15. Успех белградцев оценён экспертами в 3.30. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч «Зенит» — «Црвена Звезда» 8 июля 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Зенит» — «Црвена Звезда» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Поставить на «обе забьют» можно за 1.64. Если одна из команд не забьёт — сыграет 2.18.

Анализ и прогноз на матч «Зенит» — «Црвена Звезда» (08.07.2024)

Winline Летний Кубок РПЛ Winline Летний Кубок РПЛ 08 июля 2024, понедельник. 19:30 МСК Зенит Санкт-Петербург, Россия Не начался Црвена Звезда Белград, Сербия Кто победит в основное время? П1 X П2

Для того чтобы как можно лучше подготовиться к новому сезону, команды проводят товарищеские встречи. 8 июля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге померяются силами в матче Летнего кубка «Зенит» и «Црвена Звезда». Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Прошлый сезон, несмотря на победу в чемпионате и Кубке России, трудно назвать успешным для «Зенита». Удачным — бесспорно, но и всего-то. В развитии клуба произошёл сильный регресс. Будь конкуренты постабильнее, не видать подопечным Сергея Семака медалей.

Больно ударил по сине-бело-голубым уход Малкома. По ходу сезона равнозначной замены ему Семак найти не сумел. Недавно клуб из Санкт-Петербурга приобрёл несколько топовых новичков. Совсем скоро состав обогатится ещё одним. На завершающей стадии трансфер полузащитника «Торино» Ивана Илича.

В будущем серб может стать бессменным лидером «Зенита». Сергею Семаку необходимо правильно настроить команду на пополнение. Также требуется подготовить её к матчу за Суперкубок России, который состоится уже на следующей неделе.

Подготовка идёт полным ходом. В двух матчах Летнего кубка петербуржцы победили «Сочи» (5:2) и «Тальерес» (1:0). Последняя встреча оставила противоречивое впечатление. «Зенит» хорошо атаковал, но забил только с пенальти, при этом позволил сопернику создать ряд опасных моментов у своих ворот.

Если «Тальерес» простил, то «Црвена Звезда» таких ошибок просто так сине-голубым не оставит. Она уже семь лет подряд доминирует в чемпионате Сербии, и при этом всё лучше выступает на международной арене. Владан Милоевич отлично справляется со своими обязанностями.

Красно-белые показывают доминирующую комбинационную атакующую игру. Милоевич задействует много быстроногой молодёжи. Неустанно он приумножает глубину и качество состава команды. Гегемонии в первенстве ей мало. От тренера требуют успехов на международной арене.

По этой причине встречи с российскими командами имеют большое значение для «Црвены Звезды». Они показывают промежуточный уровень готовности красно-белых к серьёзным испытаниям. В последних двух очных встречах красно-белые победили «Зенит», хотя до этого четыре раза подряд проиграли.

Это говорит о том, что «Црвена Звезда» не стоит на месте. Она развивается, становится всё сильнее и лучше готова к выступлениям в еврокубках. В Летнем кубке красно-белые уверенно победили «Сочи» (2:0). Однако сложилось впечатление, что они не показали даже трети от того, на что в действительности способны. Возможно, берегли силы для «Зенита».

Заключить пари на то, что сыграет ОЗ + ТБ 2.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.07. Так закончились три из четырёх последних очных встреч. У обеих команд отменный подбор игроков в полузащите и нападении. С результативностью у них редко возникают проблемы.

Красно-белые в 37 встречах минувшего розыгрыша чемпионата Сербии забили целых 95 мячей. У петербуржцев показатели поскромнее, но летние трансферы призваны их улучшить. Для подопечных Сергея Семака грядущий матч — это повод подвести итоги проделанной работы.

Прогноз и ставки на матч «Зенит» — «Црвена Звезда» 8 июля 2024 года

Встреча обещает получиться насыщенной событиями и результативной. Для «Зенита» важно показать готовность к матчу за Суперкубок, а «Црвене Звезде» — перед началом еврокубков. Мощность нападения у обеих команд преобладает над крепостью в защите. Так что есть повод ждать много забитых мячей с обеих сторон.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 2.07.