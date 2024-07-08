Англия выиграет первый трофей с 1966 года?! Евро-2024 войдёт в историю

Гарета Саутгейта критикуют, а он возьмёт да и привезёт на родину золото.

Евро-2024 постепенно близится к завершению. Отгремели четвертьфиналы, оставив после себя запоминающиеся эмоции и чуточку больше ясности. Остались четыре очень разноплановые команды, которые в ожесточённой борьбе разыграют между собой две путёвки в финал.

9 июля за выход в решающий матч поборются Испания с Францией, а на следующий день такая честь выпадает Англии и Нидерландам. Выявить фаворитов в парах нелегко, но мы попробуем предугадать сразу победителя турнира.

Это будет не Испания и не Франция

За испанцами интереснее всего наблюдать на Евро-2024. Они показывают лучшую командную игру. Франция — самая успешная и опытная сборная последних 10 лет. За этот период она выиграла чемпионат мира и Лигу наций, а ещё дважды взяла серебро крупных турниров. Что может помешать «Красной фурии» или «трёхцветным» выиграть чемпионат Европы в Германии?

Да хотя бы соперничество друг с другом. Испанцы и французы оставили очень много энергии в четвертьфинале и ещё больше потратят в полуфинале. У сборной Франции при этом мяч упрямо не летит в створ, а «Красная фурия» несёт серьёзные кадровые потери. Первый финалист будет обессиленным.

Сказка Кумана закончится

Сборной Нидерландов до сих пор везло. На Евро-2024 ей всё время попадались удобные соперники. «Оранжевые» подходят к полуфиналу с отличным запасом сил и хорошо подготовленными. За всю историю они выиграли только один крупный турнир — в 1988 году чемпионат Европы. Неужели будет второй?

Ещё ни разу после возвращения Рональда Кумана на должность главного тренера сборная Нидерландов не победила сильного соперника. На групповом этапе Евро-2024 «оранжевые» не сумели выиграть у ослабленной отсутствием Килиана Мбаппе Францию. Более того, они чудом зацепились за ничью.

Неужели сборная Англии разобьёт проклятие?

Сколько мы видели провалов сборной Англии только в ХХI веке? Фрэнк Лэмпард, Стивен Джеррард, Уэйн Руни, Пол Скоулз — и это только малая часть легенд, даже совместных усилий которых не хватило для того, чтобы выиграть хоть какой-нибудь турнир. Что это, если не проклятие?

Самое уязвимое место родоначальников футбола — это менталитет. Сколько бы звёзд ни было в составе, игра «трёх львов» никак не приводит к победе на крупных турнирах. Гарета Саутгейта активно критикуют за трусливый футбол на Евро-2024. Его подопечные с большим трудом и не без удачи победили Словакию и Швейцарию.

Кто поверит, что, показывая унылый и местами безыдейный футбол, сборная может стать чемпионом Европы, если даже с аутсайдерами сталкивается с большими трудностями? На самом деле, всё не так просто. У «трёх львов» теплится надежда. И у неё даже есть имя.

Джуд Беллингем

Полузащитник мадридского «Реала» олицетворяет собой перемены, которые возникают в сборной Англии. Претендующий на «Золотой мяч» 21-летний хавбек вытащил матч со Словакией, забив ударом через себя в компенсированное ко второму тайму время, а во встрече с Швейцарией реализовал послематчевый пенальти.

У Беллингема стальные нервы. Он пропитан менталитетом мадридского «Реала» и чемпиона. Джуд ведёт за собой национальную команду, передавая партнёром по сборной этот победный дух. Добытые победы — это не везение и просто более высокий класс. Это перемены в образе мышления сборной Англии.

Даже показывая невнятную, скучную и грустную игру такие англичане способны прервать длящуюся уже больше полувека трофейную засуху. У них появилась уверенность в себе. Поставить на победу «трёх львов» на Евро-2024 можно в букмекерских конторах с коэффициентом 3.60.

Лидеры других сборных далеки от кондиций Беллингема и Кейна. Джуд и Гарри провели фантастические сезоны на клубном уровне и, несмотря на трудности, делают результат за сборную Англии. Килиан Мбаппе на Евро-2024 не показывает своего настоящего уровня, Мемфис Депай давно перестал тащить, а ведущие футболисты сборной Испании ещё слишком молоды.

Ставка: победа Англии на Евро-2024 за 3.60.