Испания — Франция. Прогноз Черчесова начнёт сбываться

Экс-тренер сборной России считает, что «синие» выйдут в финал. Невнятная игра Мбаппе этому не помеха.

9 июля состоится матч 1/2 финала Евро-2024 Испания — Франция. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «Красной фурии»: поставить на победу испанцев можно с коэффициентом 2.70. Успех французов оценён в 3.20. Ставки на ничью принимаются за 3.00.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2024 Испания — Франция 9 июля 2024 года

Аналитики уверены, что матч Испания — Франция не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.55, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.56. Если забьют испанцы, сыграет коэффициент 1.39. Гол французов доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.47. Поставить на «обе забьют» можно за 2.10.

Анализ и прогноз на матч 1/2 финала Евро-2024 Испания — Франция (09.07.2024)

9 июля состоится первый полуфинальный матч Евро-2024. На стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене померяются силами Испания и Франция. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск. Встречи 1/4 финала, несмотря на невысокую результативность, не разочаровали.

Испанцы в плотной борьбе победили Германию 1:1 (1:0 д. вр.). Хозяйка турнира провалила первый тайм, но всё остальное время чаще владела инициативой и опаснее атаковала. От бундестим отвернулась удача. Были моменты, когда вратарь соперника уже был отыгран, но мяч предательски пролетел в нескольких сантиметрах от штанги.

Запомнился инцидент с неназначенным в добавленное время пенальти. Летевший в створ мяч, на который уже вряд ли успел бы среагировать Унай Симон, попал в руку Марку Кукурельи. В УЕФА объяснили, что в подобных ситуациях 11-метровые на Евро-2024 назначаться не будут.

Луис де ла Фуэнте в любом случае заслуживает большой похвалы. Его чтение игры в очередной раз стало определившим результат фактором. Оба мяча забили вышедшие на замену футболисты — Дани Ольмо и Микель Мерино. 10-й номер сборной не только отличился, но и выдал шикарную голевую передачу.

Только вот давший осечку во встрече с Германией рисунок игры «Красной фурии» и важные кадровые потери не сулят ничего хорошего в преддверии матча с Францией. Встречу пропустят Робен Ле Норман и Даниэль Карвахаль, а также под вопросом участие Педри. У хавбека травма, а защитники дисквалифицированы.

Французы на предыдущей стадии турнира победили Португалию 0:0 (5:3 пен.). «Трёхцветные» значительно реже владели мячом, чем «команда избранных». Однако соотношение опасных атак у них лучше, нанесённых ударов больше. Был бы ещё от этого какой-нибудь прок.

У «синих» какая-то беда с ударами. Что на групповом этапе, что в плей-офф, они очень много бьют, но мяч совершенно не собирается лететь в створ. Раз Килиан Мбаппе не собирается забивать, Дидье Дешаму приходится отталкиваться от хорошо структурированной игры в обороне.

После встречи с португальцами на Мбаппе обрушилось много критики. Его выступление было оценено на 2 из 10. В дополнительное время Дешам заменил Килиана. Он отметил, что нападающий устал. Неужели форварду до сих пор мешают полноценно показывать свой уровень перелом носа и игра в маске?

Французский обозреватель Флоран Готро заявил, что Мбаппе хватит искать оправдания, потому что нападающий сам находит их достаточно для себя. Критика должна отрезвить Килиана. Чаще всего он правильно реагирует на давление и исправляется за неудачные выступления.

Несмотря на то что у «трёхцветных» многое не получается на Евро-2024, бывший тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что в финал турнира выйдут французы и англичане. Заключить пари на проход «синих» можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.08.

Мнение Черчесова не лишено логики. Испания показывает более интересный и зрелищный футбол. За ней интересно следить, но у Луиса де ла Фуэнте гораздо меньше опыта выступлений на крупных турнирах, чем у Дидье Дешама. Да и общий уровень игроков у сборной Франции выше.

Прогноз и ставки на матч Евро-2024 Испания — Франция 9 июля 2024 года

У сборной Испании есть качества для победы в турнире. Она влюбляет в себя красивой игрой и наличием волевых качеств. Плохо только, что «Красная фурия» ослаблена важными кадровыми потерями. Во второй половине встречи с Германией она явно просела. Франция стабильнее и лучше скомплектована, чем бундестим. Если на Мбаппе критика окажет правильное влияние, «трёхцветных» будет не остановить.

Ставка: Франция выйдет в финал Евро-2024 за 2.08.