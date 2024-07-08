Гакпо станет лучшим бомбардиром Евро-2024. Мбаппе, Кейн и Беллингем пусть завидуют

Коди уже не отпустит лидерства. Ещё один мяч — и конкуренты потеряют его из вида.

Евро-2024 удивляет со знаком минус. Из оставшихся на турнире сборных действительно классный футбол показывает только Испания. Она выиграла все пять матчей, продемонстрировав настоящую командную работу. У Нидерландов до сих пор не было сильных соперников, а Франция и Англия вообще издеваются над болельщиками.

Французы в пяти матчах на Евро-2024 забили всего лишь три мяча, англичане не намного больше — пять. Неудивительно, что в топ-15 лучших бомбардиров турнира входят всего лишь шесть футболистов от вышедших в полуфинал команд. И среди них нет ни одного француза.

Надев маску, Мбаппе перестал быть собой

На групповом этапе чемпионата Европы в Германии Килиан набрал больший показатель xG, чем вся Англия. Однако пока что на его счету всего лишь один гол. Да и тот с пенальти. Травма капитана сильно ударила по шансам «трёхцветных» на победу в турнире. Они наносят много ударов, но всё летит в молоко.

Предпосылок к глобальному улучшению ситуации не предвидится. Килиан показывает далеко не всё, на что способен. На родине его уже начинают критиковать за недостаточную самоотдачу и плохую игру. Форвард быстро устаёт и редко принимает участие в действительно опасных моментах. Если Мбаппе станет лучшим бомбардиром — сыграет 15.0.

Гакпо не стать лучшим бомбардиром Евро-2024

Шансы Коди Гакпо на победу в номинации букмекеры оценивают самым низким коэффициентом — 2.60. Форвард «Ливерпуля» занимает третью строчку в списке лучших бомбардиров турнира с тремя голами.

Гакпо достаточно забить один гол для того, чтобы закрепиться на первой строчке, а удержать её будет нетрудно. Отрыв от преследователей возрастёт. С учётом крайне низкой результативности турнира, это большая заявка на победу.

Англия — за антифутбол

Перечёркивает надежду на эту красивую возможную историю сборная Англии. Во-первых, у неё больше шансов на выход в финал, чем у Нидерландов. Во-вторых, забить «трём львам» — невероятно трудная задача. Их почерк игры расстраивает многих болельщиков. Вся зрелищность убивается Гаретом Саутгейтом.

Однако при всей своей невзрачности Англия имеет отличные шансы выиграть Евро-2024. Её главные звёзды Гарри Кейн и Джуд Беллингем тащат. Оба забили на турнире по два мяча, хотя стратегия Саутгейта не позволяет им раскрыться во всей красе и значительно снижает шансы на победу в номинации «Лучший бомбардир турнира».

Поставить, что Кейн выиграет «Золотую бутсу» Евро-2024, можно с коэффициентом 7.00. На Беллингема предлагают сделать ставки за 12.0.

Дешам заразился вирусом Саутгейта?

Сборная Франции, обладая не менее внушительными ресурсами, чем Англия, показывает столь же грустный нерезультативный футбол. Впрочем, у неё в защите даже больше крепости, чем у «трёх львов». В пяти матчах на Евро-2024 «трёхцветные» пропустили всего лишь один мяч.

У Дешама за плечами колоссальный опыт. Он привёл национальную команду к серебряным и золотым медалям чемпионатов мира. Ему вполне по силам перехитрить Луиса де ла Фуэнте и выбить из турнира Испанию в уже привычной прагматичной манере.

От сборной Испании делегируются два претендента на звание лучшего бомбардира Евро-2024. Это Даниэль Ольмо и Фабиан Руис. Оба забили по два мяча. Впрочем, «Красная фурия» не держится только на них. Она многогранна. Всё время забивают разные футболисты. Поэтому шансы испанцев выиграть в номинации вдвойне невелики.

Вероятность того, что Ольмо станет лучшим бомбардиром чемпионата Европы, оценили в 9.00, а на успех Руиса дают 17.0.

Кто же станет лучшим бомбардиром Евро-2024?

У Гакпо преимущество над всеми оставшимися футболистами Евро-2024. По регламенту, в случае равенства голов лучшим бомбардиром станет тот, у кого больше результативных передач. А если и тут будет равенство, то награду отдадут игроку, который провёл меньше минут на поле. Напомним, у футболиста Нидерландов есть в копилке один голевой пас.

Ставка: Коди Гакпо станет лучшим бомбардиром Евро-2024 за 2.60.