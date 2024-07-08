Мбаппе вслед за Германией, Англию разводят на голы. Экспресс на 1/2 финала Евро-2024

Чемпионат Европы — 2024 в Германии вышел на финишную прямую. Уже вылетела страна-хозяйка, и чего только не случилось по дороге. Однако самое интересное, как водится, впереди. 9 и 10 июля пройдут полуфиналы турнира, где четыре команды поспорят за право сыграть в финале. Перед тем как составить экспресс, пробежимся по расписанию.

1/2 финала ЧЕ-2024: все пары, календарь, расписание

9 июля, вторник

Испания — Франция (22:00 мск).

10 июля, среда

Нидерланды — Англия (22:00 мск).

Кроос не смог, Мбаппе не сможет

Начнём с того, что сборная Испании — единственная команда на чемпионате Европы в Германии, которая одержала пять побед. Стоит, правда, оговориться, что сборную Германии дожали лишь в дополнительное время.

В общей же сумме испанцы абсолютно заслуженно прошли в полуфинал, а в предстоящем матче со сборной Франции являются фаворитами. Ну, как минимум выглядят более предпочтительно. И пусть разница в букмекерских коэффициентах не такая большая, спорить с этим трудно.

Причины не только в силе «Фурия Роха», хотя это тоже. Причины в достижениях французов в атаке на этом Евро. А точнее — в их отсутствии. За пять прошедших матчей они добыли три победы и две ничьих, забив три гола. Последняя победа над сборной Португалии была и вовсе по пенальти после нулей в основное и дополнительное время.

Вместе с тем подопечные Дидье Дешама с игры вообще ни разу не отличились — два автогола соперников и один точный 11-метровый в исполнении Килиана Мбаппе. К слову, сам форвард тоже не впечатляет. За 376 минут на поле — всего один гол, который стал для него первым на чемпионатах Европы в принципе. Таким Уная Симона едва ли испугаешь.

Отсюда ставка на победу сборной Испании по ударам в створ. Испанцы в принципе чаще попадают в рамку, чем французы (7 против 4). А ведь у них в группе были Италия и Хорватия. Кроме того, также они были точнее немцев в четвертьфинале, хотя даже нанесли меньше ударов. Словом, свои шансы в матчах с сильными соперниками использовать умеют, воспользуемся и мы этим.

Куман разведёт Саутгейта на голы

Кто бы мог подумать, что с такой игрой, как у сборной Англии, можно дойти до полуфинала Евро и претендовать на выход в финал? Однако Гарет Саутгейт усыпил не только бдительность скептиков, но и всех своих соперников на пути. В 1/4 финала досталось Швейцарии — 1:1 по итогам основного и дополнительного времени, 5:3 по пенальти.

Причём англичанам даже пришлось отыгрываться, ведь на 75-й минуте они пропустили. А ведь с голами у них не сильно лучше, чем у той же Франции. За пять игр забито пять мячей, один из которых — уже в дополнительное время. Скучно, но что поделать. Едва ли тренерский штаб станет что-то менять, когда до финала остался один матч, а всё при этом работает.

Развести на более-менее результативный футбол, на наш взгляд, способна именно сборная Нидерландов. Забить подопечные Рональда Кумана не сумели только сборной Франции, а остальные четыре матча с их участие неизменно пробивали тотал больше 2.5 мяча. При этом без голов осталась только сборная Румынии, проигравшая со счётом 0:3.

Взяться предугадать, кто выйдет в финал из этой пары, тяжело. Особенно с учётом удивительного умения англичан просачиваться в почти безвыходных ситуациях — привет сборной Словакии, упустившей победу на пятой добавленной ко второму тайму минуте. Однако ждать голы с обеих сторон вполне можно, ведь нидерландцы тоже далеко не идеальны при обороне.

Экспресс на 1/2 финала чемпионата Европы в Германии

Ставка 1: Испания нанесёт больше ударов в створ в матче с Францией за 1.83.

Ставка 2: обе забьют в матче Нидерланды — Англия за 2.07.

Общий коэффициент: 1.83 х 2.07 = 3.78.