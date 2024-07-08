Янник Синнер — Даниил Медведев. У россиянина есть шанс на сенсацию

9 июля Янник Синнер и Даниил Медведев сыграют в матче 1/4 финала Уимблдона. Начало — не ранее 13:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворитом итальянца, коэффициент на его победу составляет 1.19. На успех россиянина можно поставить в букмекерских конторах за 4.80.

Коэффициенты букмекеров на матч Уимблдона Янник Синнер — Даниил Медведев 9 июля 2024 года

Аналитики считают, что матч четвёртого круга Уимблдона Янник Синнер — Даниил Медведев получится упорным. Заключить пари на победу итальянца в первом сете можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.40. Если россиянин выиграет первую партию, сыграет коэффициент 3.05.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Уимблдона Янник Синнер — Даниил Медведев (09.07.2024)

137-й розыгрыш самого старого из действующих теннисных турниров приковывает к себе всё больше внимания. Начинается плей-офф. 9 июля в матче 1 /4 финала померяются силами первая ракетка мира Янник Синнер и пятая — Даниил Медведев.

Янник Синнер проводит просто шикарный сезон. Он выиграл Australian Open, в финале в пяти сетах победив как раз Даниила Медведева. Следом он взял ещё три турнира, в частности травяной АТР-250 в Галле. До 1/4 финала Уимблдона итальянец добрался без каких-либо трудностей.

Волей жребия Синнеру досталась трудная турнирная сетка. Думаете это отразилось на настрое итальянца? В четырёх партиях он победил Янника Ханфмана и классно выступающего на траве соотечественника Маттео Берреттини, а затем разгромил Миомира Кецмановича и уверенно обыграл в трёх сетах Бена Шелтона.

Таким образом, Синнер стал первым итальянцем, которому удалось трижды выйти в 1/4 финала Уимблдона. А ещё он и Карлос Алькарас повторили рекорд 1993 года Пита Сампраса и Джима Курье, добравшись до 1/4 финала на Уимблдоне, «Ролан Гаррос» и Australian Open в возрасте до 23 лет.

На этом достижения Янника Синнера не заканчиваются. Он единолично лидирует по количеству побед на уровне АТР в 2024 году. В текущем сезоне 22-летний итальянец выиграл 42 встречи. Вот с таким соперником предстоит встретиться Даниилу Медведеву.

По ходу Уимблдона россиянин неплохо прибавил. У него улучшилось качество подачи, уменьшилось количество ошибок, стало больше уверенности в игре. До праймовой формы ещё далеко, но шансы на победу в грядущем матче у Медведева определённо есть. Он выиграл 5 из 10 очных встреч.

Пять последних остались за Спиннером, но в четырёх из них Даниил навязал итальянцу борьбу. При этом на турнирах «Большого шлема» теннисисты встречались только один раз, и матч получился очень упорным. В этот раз ожидается похожая картина.

У Даниила больше опыта выступлений на мэйджорах, чем у Янника Синнера. С отлаженной подачей и сделанными из поражений выводами у него есть хорошие шансы совершить сенсацию, сломив сопротивление первой ракетки мира. Волевых качеств для этого у россиянина достаточное количество.

Для того чтобы выйти в 1/4 финала Уимблдона, Даниилу было необходимо преодолеть созданные непогодой и организаторами трудности. Ему пришлось выходить на корт на протяжении трёх дней кряду, потому что встреча с Ян-Леннардом Штруффом затянулась на два дня.

Несмотря на такие условия, к предстоящему матчу Даниил подходит с хорошим запасом сил. Встреча четвёртого круга с Григором Димитровым завершилась досрочно. Болгарин получил травму в первом сете при счёте 5:3 в пользу россиянина.

В преддверии грядущего матча Медведев поделился мнением, что фактор подачи станет определяющим. Он отметил, что, кто будет хорошо подавать, у того появится большое преимущество. Поставить на то, что сыграет ТБ 38.5 гейма, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.88.

Безусловно, Синнер фаворит. В текущей форме он видится одним из главных претендентов на победу в турнире. И всё же списывать со счетов Даниила не стоит. Он способен не только навязать борьбу, но и выиграть, проявив волевые качества. Вполне вероятно, дело дойдёт до пятого сета.

Прогноз и ставка на матч 1/4 финала Уимблдона Янник Синнер — Даниил Медведев 9 июля 2024 года

Янник Синнер — молодая звезда, демонстрирующая не по возрасту зрелый теннис высочайшего уровня. Его очень трудно победить, однако Даниил Медведев может попробовать. У россиянина в арсенале есть мощная и точная подача. Если в технику внести некоторые правки, она станет даже лучше, чем у итальянца. Есть все основания полагать, что встреча получится затяжной и упорной.

Ставка: тотал больше 38.5 гейма за 1.88.