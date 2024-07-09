Мбаппе — в Мадрид, Испания — в финал. Что будет в полуфинале Евро-2024?

Чемпионат Европы — 2024 в Германии вышел на финишную прямую. Уже вылетела страна-хозяйка, и чего только не случилось ещё. Однако самое интересное, как водится, впереди. 9 и 10 июля пройдут полуфиналы турнира. Во вторник на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене за выход в финал поспорят Испания и Франция, стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Испания убедительнее Франции

Букмекеры не могут выделить явного фаворита в предстоящем матче. Однако сборная Испании выглядит немного предпочтительнее сборной Франции. Коэффициент на её победу в основное время составляет 2.80, что в переводе на язык вероятности составляет около 35%. Успех оппонента оценивается коэффициентом 3.20 — примерно 30% вероятности.

При этом выход испанцев в финал более вероятен. Коэффициент на такое событие варьируется в пределах 1.80 (55% вероятности). Если же победят французы любым способом, то есть даже благодаря послематчевым пенальти, сыграет коэффициент 2.04 (45% вероятности). К слову, на послематчевую серию можно поставить с коэффициентом 5.60.

С таким Мбаппе не разгуляешься

Эксперты уверены, что предстоящий матч полуфинала Евро-2024 Испания — Франция получится скудным на голы. Тотал больше 2.5 мяча идёт в букмекерских конторах с коэффициентом 2.60, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.49. При этом, если забьют испанцы, сыграет коэффициент 1.42. На гол французской команды можно поставить за 1.48.

Удивительно, что ставка «обе забьют» доступна с коэффициентом 2.06. При этом самый вероятный счёт по итогам 90 минут игры, как считают аналитики, должен быть 1:1. Коэффициент на такое событие составляет 4.90, то есть более 20% вероятности. Поверьте, это много для такого рода ставок. На минимальную победу Испании можно поставить за 6.60. Остальное — менее вероятно.

Главным героем в составе сборной Франции может стать Килиан Мбаппе. Хотя бы один его гол оценивается коэффициентом 3.25, что приблизительно равно 30% вероятности. И это при том, что новичок «Реала» забил лишь один гол на Евро — да и тот с пенальти. Если отличится Дани Ольмо, который недавно забил Германии, сыграет коэффициент 4.75.

Прогноз и ставка на матч полуфинала Евро-2024 Испания — Франция (09.07.2024)

Против сборной Франции играет не только отличная форма сборной Испании. Хотя и это тоже. Против сборной Франции играют собственная атака и реализация моментов. За пять матчей было забито всего три мяча, один из которых с пенальти в исполнении Килиана Мбаппе, а два других — автоголы соперников.

На контрасте с 11 результативными ударами в исполнении испанцев такие достижения не просто кажутся сомнительными, а натурально меркнут. При этом у французов не будет преимущества и в свежести, ведь в матче со сборной Португалии они провели дополнительные таймы и нервную серию послематчевых 11-метровых.

Единственное, на что может уповать Дидье Дешам, так это кадровые потери в составе «Фурия Роха». Из-за дисквалификации в полуфинале не сыграют два основных защитника — Дани Карвахаль и Робен Ле Норман. Также не забываем о травмированном Педри. Впрочем, Луис де ла Фуэнте наверняка что-нибудь придумает, ведь есть Начо и Микель Мерино на крайний случай.

На наш взгляд, у сборной Испании есть небольшой запас. В матче с Германией было тяжело, потому что немцы были очень заведены и хорошо разобрали соперника. В игре сборной Франции не чувствуется такого же настроя и самоотдачи, а в атаке чего-то не хватает. В обороне Мик Меньян, конечно, тащит, но всегда выручать не получится. Ждём проход испанцев.

Ставка: Испания выйдет в финал за 1.83.