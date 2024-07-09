Экспресс с коэффициентом 13.75: открываем полуфиналы Евро-2024 и Кубка Америки

Пришло время для матчей 1/2 финала в Кубке Америки и на Евро-2024. Нельзя оставлять без внимания оба турнира. Представляем экспресс с коэффициентом 13.75.

Прогноз на матч Испания — Франция

Испанцы в 1/4 финала Евро-2024 победили Германию 2:1 (1:0 д. вр.). Хозяева турнира провалили первый тайм, но всё остальное время чаще владели инициативой и опаснее атаковали. Луис де ла Фуэнте заслуживает большой похвалы. Его чтение игры в очередной раз стало определившим результат фактором. Оба мяча забили вышедшие на замену футболисты — Дани Ольмо и Микель Мерино. 10-й номер сборной не только отличился, но и выдал шикарную голевую передачу.

Французы в четвертьфинале победили Португалию 0:0 (5:3 пен.). «Трёхцветные» значительно реже владели мячом, чем «команда избранных». Однако соотношение опасных атак у них лучше, нанесённых ударов больше. Был бы ещё от этого какой-нибудь прок. У «синих» какая-то беда с реализацией. Что на групповом этапе, что в плей-офф, они очень много бьют, но мяч совершенно не собирается лететь в створ.

Сборная Испании влюбляет в себя красивой игрой и наличием волевых качеств. Плохо только, что «Красная фурия» ослаблена серьёзными кадровыми потерями. Во второй половине встречи с Германией она явно просела. Франция стабильнее и лучше укомплектована, чем бундестим. Но не верится, что всё решится в основное или дополнительное время. Вероятнее всего, нас ждут равный футбол, ничья и серия пенальти. Поставить на серию 11-метровых можно за 5.50.

Прогноз на матч Аргентина — Канада

Ожидаемо, у сборной Аргентины возникли серьёзные трудности в 1/4 финала Кубка Америки с крепким Эквадором. Одно из худших выступлений выдал Лионель Месси. Он не создал ни одного опасного момента, допустил много потерь мяча и не реализовал послематчевый пенальти, пробив «паненкой» в перекладину. Отложила отпечаток на игре Месси мышечная травма. Важно, что команда не только на словах, но и на деле поддержала своего лидера.

Аргентинцы проиграли всего лишь 2 из 60 последних встреч, включая товарищеские. У сборной Канады успехи значительно скромнее. Удивительно, что она вообще сумела добраться до полуфинала Кубка Америки. «Красным» несколько раз улыбнулась удача.

На групповом этапе канадцы закономерно уступили Аргентине (0:2), победили Перу (1:0) и сыграли вничью с Чили (0:0). Очень большую услугу им оказали удаления. Перуанцы с 59-й минуты играли в меньшинстве, а чилийцы — вообще с 27-й. Если бы не численное преимущество, вряд ли «красные» вышли бы в плей-офф. В 1/4 финала подопечные Джесси Марша победили Венесуэлу 1:1 (4:3 пен.). Но причиной тому плохая игра венесуэльцев.

Лаутаро Мартинес превратился в настоящую звезду Аргентины. Он забивал в каждой из четырёх встреч Кубка Америки, а в одной из них положил дубль. Если говорить ещё точнее, он стал автором пяти из шести голов сборной с игры. Мы предлагаем поставить на его индивидуальный тотал больше 0.5 мяча за 2.50.

Экспресс на сегодня

Ставка 1: в матче Испания — Франция будет серия пенальти за 5.50.

Ставка 2: в игре Аргентина — Канада забьёт Лаутаро Мартинес за 2.50.

Общий коэффициент: 5.50 Х 2.50 = 13.75