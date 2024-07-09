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Аргентина — Канада, прогноз на матч Кубка Америки 10 июля 2024 года, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

Аргентина — Канада. Месси и Мартинеса ждёт финал
Михаил Коробов
Аргентина — Канада: прогноз на матч Кубка Америки
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Одного присутствия Лионеля на поле уже достаточно. Бело-голубые близки к ещё одному Кубку Америки.

10 июля состоится матч 1/2 финала Кубка Америки Аргентина — Канада. Начало игры — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами бело-голубых: поставить на победу аргентинцев можно с коэффициентом 1.37. Успех канадцев оценён в 11.0. Ставки на ничью принимаются за 5.00.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Америки Аргентина — Канада 10 июля 2024 года

Аналитики считают, что матч Аргентина — Канада не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.03, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.84. Если забьют аргентинцы, сыграет коэффициент 1.11. Гол канадцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.17. Поставить на «обе забьют» можно за 2.50.

Анализ и прогноз на матч 1/2 финала Кубка Америки Аргентина — Канада (10.07.2024)

Кубок Америки — 2024 . 1/2 финала
10 июля 2024, среда. 03:00 МСК
Аргентина
Не начался
Канада
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Наступила пора плей-офф Кубка Америки. 10 июля состоится матч 1/2 финала турнира. На стадионе «Метлайф» в городе Ист-Ратерфорд штате Нью-Джерси встретятся Аргентина и Канада. Стартовый свисток запланирован на 3:00 мск.

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У сборной Аргентины ожидаемо возникли серьёзные трудности в 1/4 финала Кубка Америки с крепким Эквадором. Одно из худших выступлений выдал Лионель Месси. Он не создал ни одного опасного момента, допустил много потерь мяча и не реализовал послематчевый пенальти, пробив «паненкой» в перекладину.

Отложила отпечаток на игре Месси мышечная травма. Важно, что бело-голубые правильно отреагировали на плохой тонус обладателя восьми «Золотых мячей». Команда не только на словах, но и на деле поддержала своего лидера. Его промах в серии 11-метровых ударов не выбил партнёров по сборной из колеи.

Аргентинцы продемонстрировали завидное хладнокровие. Команда замечательно отрабатывала в обороне, значительно облегчая жизнь Эмилиано Мартинесу, который был признан лучшим игроком встречи.

17 из 24 последних матчей, с учётом товарищеских, бело-голубые выиграли всухую. Они превратились в непобедимого Голиафа. За последние несколько лет подопечные Лионеля Скалони выиграли все турниры, какие только можно было, и как ни в чём не бывало отправились на второй заход.

Аргентинцы проиграли всего лишь 2 из 60 последних встреч. У сборной Канады успехи значительно скромнее. Удивительно, что она вообще сумела добраться до полуфинала Кубка Америки. «Красным» несколько раз улыбнулась удача.

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На групповом этапе канадцы закономерно уступили Аргентине (0:2), победили Перу (1:0) и сыграли вничью с Чили (0:0). Очень большую услугу им оказали удаления. Перуанцы с 59-й минуты играли в меньшинстве, а чилийцы — вообще с 27-й. Если бы не численное преимущество, вряд ли «красные» вышли бы в плей-офф.

В 1/4 финала подопечные Джесси Марша победили Венесуэлу 1:1 (4:3 пен.), но могли и не доводить дело до серии 11-метровых ударов. Венесуэльцы выступили плохо, допустив ряд провалов в обороне и только чудом не пропустив больше.

Впрочем, тут ещё возникают вопросы к завершению «красных». Создавать моменты у них получается классно, но с реализацией самая настоящая беда. Так транжирить моменты нельзя. Венесуэльцы простили, но сборная Аргентины — это совсем другой уровень.

Даже если Месси снова выступит неудовлетворительно, бело-голубые должны без особого труда побеждать Канаду. Подопечные Лионеля Скалони готовы костьми лечь за обладателя восьми «Золотых мячей», для которого текущий розыгрыш Кубка Америки станет последним.

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Родриго Де Пауль рассказал, что Лионель Месси приносит огромную жертву, чтобы иметь возможность выйти на поле. Он отметил, что капитан усердно работает и даёт сборной много уверенности. Заключить пари на то, что аргентинцы всухую обыграют канадцев, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00.

Разница в классе между национальными командами очень большая. Если Месси не забивает, результат могут сделать Лаутаро Мартинес, Анхель Ди Мария, Родриго Де Пауль и не только. У «красных» же такого уровня футболистов в составе очень мало.

Прогноз и ставки на матч Кубка Америки Аргентина — Канада 10 июля 2024 года

Даже если у лидеров что-то не получается, сборная Аргентины всё равно побеждает. Она качественно настроена Лионелем Скалони. Особенно в обороне. У сборной Канады в разы хуже обстоят дела с рисунком игры и меньше резервов. На групповом этапе бело-голубые обыграли «красных» и не пропустили. Скорее всего, в одну калитку пройдёт и предстоящая встреча.

Ставка: Аргентина победит и не пропустит за 2.00.

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