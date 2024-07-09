Аргентина — Канада. Месси и Мартинеса ждёт финал

Одного присутствия Лионеля на поле уже достаточно. Бело-голубые близки к ещё одному Кубку Америки.

10 июля состоится матч 1/2 финала Кубка Америки Аргентина — Канада. Начало игры — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами бело-голубых: поставить на победу аргентинцев можно с коэффициентом 1.37. Успех канадцев оценён в 11.0. Ставки на ничью принимаются за 5.00.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Америки Аргентина — Канада 10 июля 2024 года

Аналитики считают, что матч Аргентина — Канада не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.03, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.84. Если забьют аргентинцы, сыграет коэффициент 1.11. Гол канадцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.17. Поставить на «обе забьют» можно за 2.50.

Анализ и прогноз на матч 1/2 финала Кубка Америки Аргентина — Канада (10.07.2024)

Наступила пора плей-офф Кубка Америки. 10 июля состоится матч 1/2 финала турнира. На стадионе «Метлайф» в городе Ист-Ратерфорд штате Нью-Джерси встретятся Аргентина и Канада. Стартовый свисток запланирован на 3:00 мск.

У сборной Аргентины ожидаемо возникли серьёзные трудности в 1/4 финала Кубка Америки с крепким Эквадором. Одно из худших выступлений выдал Лионель Месси. Он не создал ни одного опасного момента, допустил много потерь мяча и не реализовал послематчевый пенальти, пробив «паненкой» в перекладину.

Отложила отпечаток на игре Месси мышечная травма. Важно, что бело-голубые правильно отреагировали на плохой тонус обладателя восьми «Золотых мячей». Команда не только на словах, но и на деле поддержала своего лидера. Его промах в серии 11-метровых ударов не выбил партнёров по сборной из колеи.

Аргентинцы продемонстрировали завидное хладнокровие. Команда замечательно отрабатывала в обороне, значительно облегчая жизнь Эмилиано Мартинесу, который был признан лучшим игроком встречи.

17 из 24 последних матчей, с учётом товарищеских, бело-голубые выиграли всухую. Они превратились в непобедимого Голиафа. За последние несколько лет подопечные Лионеля Скалони выиграли все турниры, какие только можно было, и как ни в чём не бывало отправились на второй заход.

Аргентинцы проиграли всего лишь 2 из 60 последних встреч. У сборной Канады успехи значительно скромнее. Удивительно, что она вообще сумела добраться до полуфинала Кубка Америки. «Красным» несколько раз улыбнулась удача.

На групповом этапе канадцы закономерно уступили Аргентине (0:2), победили Перу (1:0) и сыграли вничью с Чили (0:0). Очень большую услугу им оказали удаления. Перуанцы с 59-й минуты играли в меньшинстве, а чилийцы — вообще с 27-й. Если бы не численное преимущество, вряд ли «красные» вышли бы в плей-офф.

В 1/4 финала подопечные Джесси Марша победили Венесуэлу 1:1 (4:3 пен.), но могли и не доводить дело до серии 11-метровых ударов. Венесуэльцы выступили плохо, допустив ряд провалов в обороне и только чудом не пропустив больше.

Впрочем, тут ещё возникают вопросы к завершению «красных». Создавать моменты у них получается классно, но с реализацией самая настоящая беда. Так транжирить моменты нельзя. Венесуэльцы простили, но сборная Аргентины — это совсем другой уровень.

Даже если Месси снова выступит неудовлетворительно, бело-голубые должны без особого труда побеждать Канаду. Подопечные Лионеля Скалони готовы костьми лечь за обладателя восьми «Золотых мячей», для которого текущий розыгрыш Кубка Америки станет последним.

Родриго Де Пауль рассказал, что Лионель Месси приносит огромную жертву, чтобы иметь возможность выйти на поле. Он отметил, что капитан усердно работает и даёт сборной много уверенности. Заключить пари на то, что аргентинцы всухую обыграют канадцев, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00.

Разница в классе между национальными командами очень большая. Если Месси не забивает, результат могут сделать Лаутаро Мартинес, Анхель Ди Мария, Родриго Де Пауль и не только. У «красных» же такого уровня футболистов в составе очень мало.

Прогноз и ставки на матч Кубка Америки Аргентина — Канада 10 июля 2024 года

Даже если у лидеров что-то не получается, сборная Аргентины всё равно побеждает. Она качественно настроена Лионелем Скалони. Особенно в обороне. У сборной Канады в разы хуже обстоят дела с рисунком игры и меньше резервов. На групповом этапе бело-голубые обыграли «красных» и не пропустили. Скорее всего, в одну калитку пройдёт и предстоящая встреча.

Ставка: Аргентина победит и не пропустит за 2.00.