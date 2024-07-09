Нидерланды — Англия. Кейн и Беллингем идут через тернии к звёздам

10 июля состоится матч 1/2 финала Евро-2024 Нидерланды — Англия. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «трём львам»: поставить на победу англичан можно с коэффициентом 2.65. Успех нидерландцев оценён в 3.30. Ставки на ничью принимаются за 2.90.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2024 Нидерланды — Англия 10 июля 2024 года

Аналитики уверены, что матч Нидерланды — Англия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.54. Если забьют нидерландцы, сыграет коэффициент 1.50. Гол англичан доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.39. Поставить на «обе забьют» можно за 2.04.

Анализ и прогноз на матч 1/2 финала Евро-2024 Нидерланды — Англия (10.07.2024)

10 июля состоится полуфинальный матч Евро-2024. На стадионе в Дортмунде померяются силами Нидерланды и Англия. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск. «Три льва» выиграли только одну из девяти последних очных встреч, включая товарищеские.

Матчи плей-офф крупных турниров — это практически всегда драмы. Встреча 1/4 финала Евро-2024 между Нидерландами и Турцией как раз относится к этой категории. После игры президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил раздевалку национальной команды и выразил свою признательность. Страна гордится «лунными звёздами».

Во многих аспектах молодая сборная Турции смотрелась лучше Нидерландов. Она открыла счёт и после двух пропущенных мячей не поплыла. В концовке турки насели на ворота Барта Вербрюггена. Только отличная игра голкипера и спасения защитников помешали им довести дело до дополнительного времени.

Во встречах с сильными соперниками «оранжевые» постоянно показывают невнятный футбол и проигрывают. Попадись турнирная сетка посложнее, они уже наверняка давно покинули бы Евро-2024. В квалификации подопечные Рональда Кумана дважды уступили Франции, а на групповом этапе сыграли с ней вничью и проиграли Австрии.

Состав у Нидерландов смотрится интересно, но, если разбить на детали, можно заметить ряд минусов. У «оранжевых» поистине звёздная защита, однако она стабильно даёт осечки. В средней линии и нападении ещё более грустная картина.

У «оранжевых» очень плохо обстоят дела с созданием и реализацией моментов. Даже во встрече с обладающей не шибко надёжной обороной Турцией всё свелось к упрощению игры и переходу на постоянные навесы. «Лунные звёзды» оказались не в силах с этим справиться. Оборону «трёх львов» так просто не взломать.

Англия способна на многое. Состав у неё просто восхитительный. Обладая такими резервами, сборная должна показывать лучший футбол. Должна, но не обязана. Так, видимо, считает Гарет Саутгейт. Он придерживается очень прагматичного стиля, который многие находят совсем не привлекательным.

Несмотря на критику, Саутгейт продолжает держаться плана. Он уверен в своей стратегии. До сих пор она приносила хорошие плоды. «Три льва» взяли серебро Евро-2020, дошли до четвертьфинала ЧМ-2022 и уже вышли в полуфинал чемпионата Европы в Германии.

На предыдущих стадиях турнира англичане победили Словакию и Швейцарию, показав наличие волевых качеств. В обоих случаях им пришлось отыгрываться и внимательно обороняться. Когда казалось, что сборная близка к вылету, своё слово сказали Букайо Сака, Гарри Кейн и Джуд Беллингем.

Индивидуальные качества этих и других футболистов сборной — это ключ к успеху сборной Англии на Евро-2024. Какой гол-красавец забил Беллингем? А существуют ли единицы измерения для объёма работы выполняемого Кайлом Уолкером? В отдельных моментах проявляются сильные качества всех игроков «трёх львов».

Это поколение сборной Англии разительно отличается от предыдущих. У него есть то, что перекрывает недостатки в рисунке игры. Это чемпионский менталитет и характер. Команда больше не боится как смерти поражения. Она хладнокровно придерживается задумок Саутгейта и использует по максимуму свои моменты.

Заключить пари на то, что сыграет Х2 + ТМ 2.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.93. Исторически Нидерланды очень неудобный для Англии соперник. И тем не менее в проход «трёх львов» в финал Евро-2024 верится намного больше.

Англичане уже научились вырывать победу в критические моменты. Они эмоционально готовы к полуфиналу лучше, чем нидерландцы, которым до этого момента на турнире всё давалось легко. Ожидаются небольшое количество забитых мячей и победа «трёх львов» с минимальным перевесом или в дополнительное время. А может быть, даже в серии послематчевых пенальти.

Прогноз и ставки на матч Евро-2024 Нидерланды — Англия 10 июля 2024 года

Сборная Нидерландов непременно навяжет борьбу. Оборона у неё скомпонована очень хорошо, что говорит в пользу минимума забитых мячей. Англичане не могут похвастаться зрелищным результативным футболом, но личностные и индивидуальные качества её игроков — это очень грозное оружие. Даже если ничего не получается, Беллингем, Кейн или кто-нибудь ещё в одиночку способен сделать результат.

Ставка: Англия не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 1.93.