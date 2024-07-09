Зрелищным футболом тут и не пахнет. Будет много борьбы и фолов, мало забитых мячей. Впрочем, для победы все средства хороши.

Экспресс на матч Евро-2024 Нидерланды — Англия: много офсайдов и угловых, мало голов

Полуфиналы Евро-2024 не предвещают большого количества забитых мячей. Становится ли от этого меньше накал и понижается уровень интереса к турниру? Ни в коем случае. Для победы все средства хороши. Вашему вниманию предлагается экспресс на конкретный матч Нидерланды — Англия.

Саутгейта ругают, а он продолжает идти к финалу

Сборная Нидерландов показывает более интересный и смелый футбол, чем Англия. Однако вся удаль «оранжевых» обрывается на встречах с аутсайдерами. В матчах с сильными соперниками у Рональда Кумана не получается диктовать свои правила.

На групповом этапе Евро-2024 нидерландцы не сумели обыграть ослабленную отсутствием Мбаппе Францию (0:0) и Австрию (2:3). Англичане при всех своих проблемах — топовый соперник. У них начинает прорезаться менталитет победителей. Поставить на проход «трёх львов» в финал Евро-2024 можно с коэффициентом 1.72.

Футбол сборной Англии очень осторожен. Она и сама не играет, и другим не даёт. Ни один из пяти матчей на Евро-2024 с участием подопечных Гарета Саутгейта не получился результативным. Чем дальше, тем хуже. Важность встреч становится больше, игра идёт до гола.

Нидерландцы, как только дело доходит до больших матчей, сталкиваются с безыдейностью в нападении. Количество и качество создаваемых ими моментов резко снижается. Поэтому можно смело взять ТМ 3.5 мяча. Изобилия голов не предвидится.

Объединив оба исхода воедино, получаем ставку на то, что Англия не проиграет и тотал будет меньше 3.5 мяча, с коэффициентом 1.60.

Нидерландцы попадаются в ловушки

Безыдейность, а также хорошая скорость латералей подводят «оранжевых» к потребности в забросах. Это порождает большое количество офсайдов. Во встрече с Францией на групповом этапе нидерландцы четыре раза залезли в положение «вне игры», по столько же – в матчах плей-офф с Румынией (3:0) и Турцией (2:1).

У подопечных Кумана плохо развито чувство офсайда. У англичан с данным аспектом дела обстоят лучше, но не намного. В игре со Швейцарией с их стороны было зафиксировано три попадания в положение «вне игры». Взять ТБ 2.5 офсайда можно с коэффициентом 1.45.

Судья даст бороться

В составе обеих сборных много техничных нападающих, умеющих зарабатывать на себе фолы. А с учётом важности встречи, есть все основания полагать, что будет много борьбы, провокаций и нарушений правил.

Жёлтых карточек при этом много не предвидится. Пропускать финал никто не хочет. Да и судьи наверняка будут давать играть и бороться, понимая градус встречи. ТМ 4.5 ЖК принимается с коэффициентом 1.51.

Раз не голы, значит, угловые

А вот чего ожидается много, так это угловых. Зарабатывать их отлично получается как у нидерландцев, так и у англичан. «Три льва» вообще в этом искусстве настоящие асы. Только во встречах со Словакией и Швейцарией они суммарно подали 12 корнеров.

«Оранжевые» в пяти матчах на Евро-2024 в сумме заработали 30 стандартов. Заключить пари на то, что на двоих англичане и нидерландцы подадут больше 8.5 углового, можно с коэффициентом 1.65.

Экспресс на матч Нидерланды — Англия

Ставка 1: Англия не проиграет и тотал меньше 4.5 мяча за 1.60.

Ставка 2: тотал больше 2.5 офсайда за 1.45.

Ставка 3: тотал меньше 4.5 жёлтой карточки за 1.51.

Ставка 4: тотал больше 8.5 углового за 1.65.

Общий коэффициент: 1.60 Х 1.45 Х 1.51 Х 1.65 = 5.78.