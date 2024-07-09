«Локомотив» — «Партизан». Дзюба и Миранчук ушли, но хуже не стало

10 июля состоится товарищеский матч «Локомотив» — «Партизан». Начало игры — в 15:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.80. Успех белградцев оценён экспертами в 3.80. Ставки на ничью принимаются за 4.30.

Коэффициенты букмекеров на матч «Локомотив» — «Партизан» 10 июля 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Локомотив» — «Партизан» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.43, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.70. Поставить на «обе забьют» можно за 1.44. Если одна из команд не забьёт — сыграет коэффициент 2.65.

Анализ и прогноз на матч «Локомотив» — «Партизан» (10.07.2024)

Для того чтобы как можно лучше подготовиться к новому сезону, команды проводят товарищеские встречи. 10 июля на стадионе «РЖД Арена» в Москве состоится контрольная игра, в которой померяются силами «Локомотив» и «Партизан». Стартовый свисток запланирован на 15:30 мск.

«Локомотив» летом пережил большие кадровые перемены. Клуб расстался с Артёмом Дзюбой, Антоном Миранчуком, Максимом Глушенковым, Рифатом Жемалетдиновым, Станиславом Магкеевым, Даниилом Худяковым и Маринато Гильерме.

Капитан железнодорожников Дмитрий Баринов выразил мнение, что «Локомотив» движется в обратную от прогресса сторону. Он отметил, что игроков такого уровня, как Глушенков, Жемалетдинов и Миранчук, клуб обязан был сохранить. В словах хавбека есть доля правды. Такими футболистами разбрасываться нельзя.

С другой стороны, «Локомотивом» чётко был обозначен новый курс развития. Его состав заметно омолодился. С раскрытием талантов не должно возникнуть проблем. Михаил Галактионов, ранее длительное время работавший наставником молодёжной сборной России, хорошо умеет развивать юных игроков.

В недавнем товарищеском матче его подопечные разгромили «Балтику» (4:1). Радиковский оформил дубль, а Раков записал на свой счёт две результативные передачи.

«Партизан» — соперник немного выше уровнем, чем «Балтика». По итогам минувшего сезона он выиграл серебряные медали чемпионата Сербии. Однако недавние товарищеские матчи Братского кубка показали, что серьёзную угрозу для клубов РПЛ белградцы не представляют.

Возвращение Александара Станоевича на должность главного тренера «Партизана» ничего путного пока что не приносит. Во встречах с «Динамо» и ЦСКА команда выступила посредственно и мало что создала. Соперники смотрелись на голову сильнее, хотя бело-голубые при этом умудрились проиграть. Всё решили грубые ошибки в концовке.

Армейцы же просто смяли клуб из Белграда. ЦСКА вполне мог выиграть с крупным счётом. У «Партизана» было несколько опасных моментов, но в общей картине они теряются и ничего не значат. Армейцы доминировали и разными способами вскрывали оборону соперника.

То же самое можно ожидать от предстоящего матча. Да, молодые футболисты чаще допускают простые ошибки. Однако встреча с «Балтикой» показала, что Михаил Галактионов готов к трудностям и знает, как с ними лучше всего справляться.

Поставить на победу «Локомотива» в грядущем матче можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80. В перспективе игра железнодорожников должна стать динамичнее и разнообразнее. У Михаила Галактионова есть тесто, из которого можно слепить очень добротную вариативную команду. И при этом разгрузится зарплатная ведомость.

Так что недовольство Дмитрия Баринова хоть и обоснованно, но беспочвенно. Новый вектор развития, выбранный железнодорожниками, более перспективен, чем цепляние за старое. Прошлый сезон показал, что Галактионову значительно лучше даётся работа с молодёжью. Илья Самошников и другие перспективные игроки приносили пользы больше, чем старожилы.

Прогноз и ставки на матч «Локомотив» — «Партизан» 10 июля 2024 года

Омолодив состав, железнодорожники не потеряли в качестве. Теперь Галактионов имеет возможность в полной мере проявить свой талант. Во встрече с «Партизаном», который не может найти свою игру после возвращения Станкевича, у «Локомотива» не должно возникнуть больших трудностей.

Ставка: победа «Локомотива» за 1.80.