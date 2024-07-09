Букмекеры ошиблись с коэффициентами. С учётом отсутствия Педри, Ле Нормана и Карвахаля фаворит очевиден.

Испания — аутсайдер в матче с Францией. Это же очевидно

Заключительные четвертьфиналы Евро-2024 дали рубрике два долгожданных плюса. Сыграли ставки Владимира Прокофьева на 1-2 гола в основное время матча Швейцария – Англия и на тотал больше 2.5 мяча во встрече Нидерланды – Турция.

В банке стало 85 390 фишек.

Напомним правила челленджа:

условный банк – 100 000 фишек;

номинал ставок – 2000, 3000, 5000 и 10 000 фишек;

прогнозы на все матчи Евро.

СТАВКИ №1 и №2

Матч: Испания – Франция.

Ставки: Х2 за 1.50 и проход Франции за 2.05.

Сумма: по 5000 фишек (возможная прибыль – 2500 и 5250 фишек).

Испания – самая зрелищная из прошедших в полуфинал сборных и лучшая с точки зрения качества игры. В 1/4 финала при ужасном судействе Тейлора команда де ла Фуэнте в дополнительное время одолела Германию (2:1 д. вр.), но какова цена этой победы?

Педри с травмой, Ле Норман и Карвахаль пропустят полуфинал из-за карточек. Главному тренеру испанцев придётся латать дыры в обороне – всё это наверняка приведёт к более осторожному, прагматичному и закрытому футболу.

Франция в своём доме фирменном и раздражающем болельщиков стиле прошла Португалию. На этот раз обошлось без автоголов – команда Дешама скатала унылые нули, дотерпев до пенальти, где дождалась осечки оппонента.

Но результат есть, поэтому отказываться от выбранной модели Дешам не намерен. Его всё устраивает. При этом были и положительные моменты – например, лишь один пропущенный гол за пять матчей. Да и тот с пенальти при уже обеспеченном выходе в плей-офф.

Я делаю две ставки в пользу Франции – Х2 в основное время за 1.50 и итоговый проход за 2.05. Для меня удивительно, что Испания идет фаворитом по коэффициентам с учётом потерь в составе и индивидуального уровня мастерства.

У Дешама на столько мощный состав, что в запасе остаётся россыпь звёзд из «Реала», «ПСЖ», «Баварии», «Ливерпуля», «Интера» и «Милана». Это безумие. У де ла Фуэнте нет такого ресурса для усиления, что обязательно скажется.

Обе сборные в четвертьфинале отбегали по 120 минут, времени на восстановление минимум, а у испанцев ещё и минус три игрока старта. Франция окажется в знакомом и понятном сценарии, для команды де ла Фуэнте многое будет непривычным.

Испании придется либо отказаться от контроля, что для неё неудобно, либо играть с постоянным риском контратак от молниеносной линии нападения Франции. Дешам медленно, но верно добьётся своего.

Итого: сделано две ставки на общую сумму 10 000 фишек, в банке осталось 75 390 фишек.

Ставки – это не способ заработка, играйте ответственно.

Пишите в комментариях: