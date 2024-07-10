Экспресс с коэффициентом 7.20: Испания и Аргентина ждут соперников по финалу

Сегодня станет известно, кто сыграет с «Красной фурией» на Евро-2024 и с бело-голубыми в Кубке Америки.

Стали известны два финалиста Евро-2024 и Кубка Америки. В первом случае это Испания, победившая Францию. Во втором — Аргентина, выигравшая у Канады. На сегодня запланированы оставшиеся полуфинальные встречи турниров, а также товарищеский матч с участием «Локомотива». Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 7.20.

Прогноз на матч «Локомотив» — «Партизан»

«Локомотив» летом пережил большие кадровые перемены. Клуб расстался с Артёмом Дзюбой, Антоном Миранчуком, Максимом Глушенковым, Рифатом Жемалетдиновым, Станиславом Магкеевым, Даниилом Худяковым и Маринато Гильерме.

Но это не проблема, ведь Михаил Галактионов, ранее работавший наставником молодёжной сборной России, умеет развивать юных игроков. В недавнем товарищеском матче его подопечные разгромили «Балтику» (4:1). Радиковский оформил дубль, а Раков записал на свой счёт две результативные передачи.

«Партизан» — соперник немного выше уровнем, чем «Балтика». По итогам минувшего сезона он выиграл серебряные медали чемпионата Сербии. Однако недавние товарищеские матчи Братского кубка показали, что серьёзную угрозу для клубов РПЛ белградцы не представляют.

Во встречах с «Динамо» и ЦСКА команда выступила посредственно и мало что создала. Соперники смотрелись на голову сильнее, хотя бело-голубые при этом умудрились проиграть. Всё решили грубые ошибки в концовке.

Омолодив состав, железнодорожники не потеряли в качестве. Теперь Галактионов имеет возможность в полной мере проявить свой талант. Во встрече с «Партизаном», который не может найти свою игру после возвращения Станоевича, у «Локомотива» не должно возникнуть больших трудностей. Наша ставка будет на победу «Локо» за 1.75.

Прогноз на матч Нидерланды — Англия

У Нидерландов огромный атакующий потенциал, но вот с реализацией моментов команда испытывает трудности. Даже во встрече с обладающей не шибко надёжной обороной Турцией всё свелось к упрощению игры и переходу на постоянные навесы. С другой стороны, «оранжевым» есть куда расти и прибавлять. Они запросто могли выйти на пик формы к полуфиналу.

Англия способна на многое. Однако только на бумаге. Состав у неё отличный, но этого может быть недостаточно. Обладая такими резервами, сборная должна показывать лучший футбол. Должна, но не обязана. Так, видимо, считает Гарет Саутгейт. Он придерживается очень прагматичного стиля, который многие находят совсем не привлекательным.

На предыдущих стадиях турнира англичане победили Словакию и Швейцарию, показав наличие волевых качеств. В обоих случаях им пришлось отыгрываться и внимательно обороняться. Когда казалось, что сборная близка к вылету, своё слово сказали Букайо Сака, Гарри Кейн и Джуд Беллингем.

Сборная Нидерландов непременно навяжет борьбу. Оборона у неё скомпонована очень хорошо. Плюс не до конца ещё раскрылось нападение. Моментов куча, но голов должно быть больше. Англичане не могут похвастаться зрелищным результативным футболом, но рассчитывают на личностные и индивидуальные качества игроков. Рассчитываем на другую игру, в которой сыграет ставка на «обе забьют» за 2.20.

Прогноз на матч Уругвай — Колумбия

На групповом этапе турнира колумбийцы обыграли Парагвай (2:1), разгромили Коста-Рику (3:0) и сыграли вничью с Бразилией (1:1), а в четвертьфинале крупно победили Панаму (5:0). Хамес Родригес в этих четырёх матчах записал на свой счёт гол и пять результативных передач. Также здорово прибавил Джон Кордоба, записав на свой счёт результативную передачу во встрече с Бразилией, а также забил Коста-Рике и Панаме.

Уругвай шагает в сторону стремительного прогресса. «Небесно-голубые» в Кубке Америки на групповом этапе победили Панаму (3:1), Боливию (5:0) и США (1:0). В 1/4 финала уругвайцы обыграли Бразилию — 0:0, 4:2 пен. Команде пришлось потратить много сил, чтобы вырвать победу. До встречи с бразильцами уругвайцы показывали себя исключительно с положительной стороны. В последних двух матчах у них начала проседать скорость и реализация.

Сборная Колумбии выглядит уверенно и воодушевлённо. Но, скорее всего, этого будет маловато для победы. Уругвай больше подходит на роль финалиста, но ему придётся попотеть ещё больше, чем в игре с Бразилией. Наверняка победитель не будет выявлен в основное время матча, но больше верится в проход Уругвая за 1.87.

Экспресс на сегодня

Ставка 1: победа «Локомотива» в матче с «Партизаном» за 1.75.

Ставка 2: обе забьют в матче Нидерланды — Англия за 2.20.

Ставка 3: проход Уругвая во встрече с Колумбией за 1.87.

Общий коэффициент: 1.75 Х 2.20 Х 1.87 = 7.20.