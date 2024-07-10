Уругвай — Колумбия. Кордоба оставит Суареса и Нуньеса без финала

«Кофейщики» идут за медалями Кубка Америки. Дарвин и Луис не в силах их остановить.

11 июля состоится матч 1/2 финала Кубка Америки Уругвай — Колумбия. Начало игры — в 3:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выявить фаворита. Поставить на победу колумбийцев можно с коэффициентом 2.95. Успех уругвайцев оценён в 3.00. Ставки на ничью принимаются за 2.85.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Америки Уругвай — Колумбия 11 июля 2024 года

Аналитики уверены, что матч Уругвай — Колумбия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.52. Если забьют колумбийцы, сыграет коэффициент 1.44. Гол уругвайцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.46. Поставить на «обе забьют» можно за 2.16.

Анализ и прогноз на матч 1/2 финала Кубка Америки Уругвай — Колумбия (11.07.2024)

Стремительно близится к завершению 48-й розыгрыш Кубка Америки. 11 июля состоится матч 1/2 финала турнира. На стадионе «Банк оф Америка» в городе Шарлотта (штат Северная Каролина) померяются силами Колумбия и Уругвай. Стартовый свисток запланирован на 3:00 мск.

Казалось, сборной Колумбии в ближайшие несколько лет не светят медали на крупных турнирах. Она не сумела пройти отбор на мундиаль в Катаре. Многие были убеждены, что время выступлений на элитном уровне лидера национальной команды Хамеса Родригеса подошло к завершению.

Всё начало радикально меняться после того, как на должность главного тренера «кофейщиков» вернулся Нестор Лоренсо. У Хамеса, да и у всей сборной Колумбии, открылось второе дыхание. Она быстро преобразилась в одного из главных претендентов на победу в Кубке Америки — 2024.

На групповом этапе турнира колумбийцы обыграли Парагвай (2:1), разгромили Коста-Рику (3:0) и сыграли вничью с Бразилией (1:1), а в четвертьфинале крупно победили Панаму (5:0). Хамес Родригес в этих четырёх матчах записал на свой счёт гол и пять результативных передач.

32-летний полузащитник стал четвёртым футболистом в истории, которому удалось отдать столько голевых пасов в одном конкретном розыгрыше Кубка Америки. Прекрасные выступления Хамеса напомнили о его первых годах в мадридском «Реале». Его талант вышел из спячки.

Также здорово прибавил Джон Кордоба. Нападающий «Краснодара» записал на свой счёт результативную передачу во встрече с Бразилией, а также забил Коста-Рике и Панаме. Марсело Бьелсе придётся постараться, чтобы найти способ остановить раздухарившихся колумбийцев.

У Бьелсы не меньше опыта управления сборными, чем у Нестора Лоренсо. Его назначение ожидаемо подтолкнуло Уругвай в сторону стремительного прогресса. Небесно-голубые выдали шикарное начало отбора на ЧМ-2026. Они победили даже Аргентину (2:0) и Бразилию (2:0), а с Колумбией сыграли вничью — 2:2.

В Кубке Америки подопечные Бьелсы не сбавили оборотов. На групповом этапе они победили Панаму (3:1), Боливию (5:0) и США (1:0). В 1/4 финала уругвайцы обыграли Бразилию 0:0 (4:2 пен.).

Колумбийцы ненароком помогли им с выходом в полуфинал. Во встрече с «кофейщиками» лидер Бразилии Винисиус Жуниор схлопотал жёлтую карточку. Встречу с Уругваем он пропустил из-за перебора горчичников. Лишившись ведущего за собой и создававшего наибольшую угрозу для соперников футболиста, жёлто-зелёные показали лишь малую часть того, на что способны.

И даже так без проблем для небесно-голубых не обошлось. Они сами создали себе трудности на ровном месте. На 74-й минуте красную карточку схлопотал ведущий защитник сборной Уругвая Наитан Нандес. Команде пришлось потратить много сил и нервов, чтобы дотянуть до серии послематчевых пенальти и вырвать победу.

До встречи с бразильцами, уругвайцы показывали себя исключительно с положительной стороны. В последних двух матчах у них начала проседать скорость и реализация. Вернулась старая версия Дарвина Нуньеса, которая транжирит один голевой момент за другим.

До игры с США Нуньес шёл на серии из семи матчей с забитыми мячами. Он повторил рекорд сборной Уругвая почти 100-летней давности. Вероятно, на тонусе и настрое форварда отразилась информация о том, что «Фенербахче» начал переговоры с «Ливерпулем» по его трансферу. Такое всегда не просто переварить.

Заключить пари на то, что сборная Колумбии выйдет в финал Кубка Америки можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90. Марсело Бьелса лишился подспорья сразу двух защитников. Нандес дисквалифицирован, а ещё угодил в лазарет лидер обороны Рональд Араухо. Он получил травму во встрече с Бразилией.

Небесно-голубые при Бьелсе победили немало сильных соперников. Однако постепенно эмоциональный подъём от назначения специалиста сходит на нет, а трудностей и проблем становится всё больше. Вдохновляющих слов Луиса Суареса становится недостаточно.

«Кофейщики» в более выгодном положении. Они не знают поражений уже 27 матчей кряду, учитывая товарищеские. Уверенно обыгрывали подопечные Нестора Лоренсо не только андердогов, но и топовые сборные. Они подходят к полуфиналу с отличным запасом сил и хорошим боевым духом.

Прогноз и ставки на матч Кубка Америки Уругвай — Колумбия 11 июля 2024 года

Сборная Колумбии выглядит уверенно и воодушевлённо. Она стабильно демонстрирует футбол высокого качества и добывает хорошие результаты. Уругвай, в свою очередь, ослаблен важными кадровыми потерями и обескровлен трудной игрой с Бразилией. Его качество и завершение начали проседать. В проход «кофейщиков» в финал верится сильнее.

Ставка: Колумбия выйдет в финал Кубка Америки за 1.90.