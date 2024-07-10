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Первая лига, расписание матчей сезона-2024/2025, прогнозы, коэффициенты и ставки, турнирная таблица

«Урал», «Сочи», «Балтика» — кто вернётся в РПЛ?
Максим Ермаков
Первая лига, расписание матчей сезона-2024/2025
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Не подорвёт ли понижение самоуверенность и настрой клубов?

13 июля стартует новый сезон Первой лиги, который обещает быть гораздо более интригующим и интересным, чем предыдущий. Всё дело в командах, которые так полюбились нам во время выступления в РПЛ, но теперь им предстоит заслужить право вернуться в сильнейший дивизион России.

«Сочи» и «Балтика» вылетели в Первую лигу напрямую, а «Урал» проиграл стыковые матчи «Акрону». Теперь они будут всеми силами пытаться восстановить авторитет и вернуться в РПЛ. Но сделать это будет непросто. Конкуренция заметно выросла. Давайте попробуем разобраться, насколько реально, чтобы хотя бы одна из этих команд выиграла Первую лигу.

Евгений Аверьянов возьмётся за «Урал»

Россия — Мелбет Первая лига . 1-й тур
14 июля 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Не начался
Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Виктор Гончаренко был уволен ещё перед ответным матчем с «Акроном». Евгений Аверьянов, работающий с екатеринбуржцами долгие годы, был назначен главным тренером. Он лучше всех знаком с внутренней кухней и на протяжении многих лет был ассистентом. В своём интервью новый наставник «шмелей» рассказал, что поставлена задача по возвращению в РПЛ.

Евгений Аверьянов также отметил, что был в клубе с основания «Урала», поэтому с честью и гордостью станет для него главным тренером. Состав оранжево-чёрных пополнил Тимофей Маргасов, была активирована опция выкупа защитника Итало, но этого вряд ли достаточно. Наверняка нас ждут ещё трансферы от «шмелей».

Коэффициент, что «Урал» выиграет Первую лигу и вернётся в РПЛ, составляет 2.60. А если этого не произойдёт, сыграет 1.44. В преддверии нового сезона оранжево-чёрные провели всего один товарищеский матч, в котором крупно обыграли таджикистанский клуб «Равшан» со счётом 5:0. Каштанов оформил дубль.

Без Игнашевича «Балтика» не та

Россия — Мелбет Первая лига . 1-й тур
14 июля 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Родина
Москва
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Калининградцы пережили серьёзную потерю. Сергей Игнашевич оставил команду и подал в отставку. На его место руководство назначило Александра Грищенко. Его предыдущим местом работы был «Велес». Пока сложно судить о перспективах калининградской команды под управлением такого тренера.

«Балтика» потеряла немало важных футболистов, но и приобрела немало. На днях было объявлено о трансфере Ильи Свинова из «Спартака». Ушёл Данила Козлов, которого многие считали лучшим молодым футболистом минувшего сезона. Вратарь Евгений Латышонок перебрался в «Зенит».

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Отставки тренера и таких потерь достаточно, чтобы усомниться в возвращении «Балтики» в РПЛ по итогам предстоящего сезона. Коэффициент, что она выиграет Первую лигу, равен 3.80. Если калининградцы этого не сделают — сыграет 1.22. Команда Грищенко провела два товарищеских матча, в которых победила «СКА-Хабаровск» (1:0) и разгромно проиграла «Локомотиву» (1:4).

Роберт Морено продолжает работать над «Сочи»

Южане сохранили на посту главного тренера Роберта Морено. Он основательно подошёл к подготовке команды к возвращению в РПЛ. Был совершён ряд приобретений игроков, которые, по мнению наставника, должны помочь составить достойную конкуренцию клубам из Первой лиги. Вероятнее всего, уйдёт удачно выступивший на Евро-2024 Ванья Дркушич, но этот вопрос всё ещё не решён.

«Сочи» не побоялся в межсезонье принять участие в Летнем кубке. И пусть «барсы» проиграли разгромно «Зениту» (2:5) и уступили «Црвене Звезде» (0:2), но крупно победили аргентинский «Тальерес» (5:0). Южане получили бесценный опыт с очень сильными клубами перед стартом Первой лиги. Он, несомненно, поможет им уже на ранней стадии взвинтить темп.

На что способна команда Морено, мы узнаем уже во встрече 1-го тура Первой лиги, в которой «Сочи» предстоит сыграть с «Уралом». Если говорить о возвращении в РПЛ сейчас, то у «барсов», на наш взгляд, больше шансов совершить это, чем у «Урала» и «Балтики». Поставить на победу сочинцев в Первой лиге можно за 4.00.

Кто покорит Первую лигу?

Вряд ли «Балтика» даже психологически готова брать высоту, даже такую, как победа в Первой лиге. «Уралу» тоже нужно пережить изменения, которые произошли с ним после вылета из РПЛ. А вот у «Сочи» картинка более-менее ясная. Судить по играм с чемпионами «Зенитом» и «Црвеной Звездой» то ещё занятие. Уровень Первой лиги гораздо ниже.

Из старожилов чемпионата может навязать борьбу «Родина», закончившая минувший сезон на пятой строчке. На её победу в Первой лиге дают 8.00. Тульский «Арсенал» проиграл в стыковых матчах за право выступать в РПЛ «Пари НН», но был хорош и ничуть не сбавил. Коэффициент 13.0 выглядит привлекательно. Способна добавить агрессии и побороться за первую строчку «Алания». На её успех можно поставить за 15.0.

Мы же предпочтём поверить в «Сочи», в его невероятный камбэк. Доверимся работе, которую проделал Роберт Морено. Поставить на победу «барсов» в Первой лиге можно за 4.00. Также для любителей подстраховаться предлагаем ставку, что «Балтика» не станет победителем, за 1.22.

Ставка 1: «Сочи» выиграет Первую лигу за 4.00.

Ставка 2: «Балтика» не выиграет Первую лигу за 1.22.

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