«Урал», «Сочи», «Балтика» — кто вернётся в РПЛ?

13 июля стартует новый сезон Первой лиги, который обещает быть гораздо более интригующим и интересным, чем предыдущий. Всё дело в командах, которые так полюбились нам во время выступления в РПЛ, но теперь им предстоит заслужить право вернуться в сильнейший дивизион России.

«Сочи» и «Балтика» вылетели в Первую лигу напрямую, а «Урал» проиграл стыковые матчи «Акрону». Теперь они будут всеми силами пытаться восстановить авторитет и вернуться в РПЛ. Но сделать это будет непросто. Конкуренция заметно выросла. Давайте попробуем разобраться, насколько реально, чтобы хотя бы одна из этих команд выиграла Первую лигу.

Евгений Аверьянов возьмётся за «Урал»

Виктор Гончаренко был уволен ещё перед ответным матчем с «Акроном». Евгений Аверьянов, работающий с екатеринбуржцами долгие годы, был назначен главным тренером. Он лучше всех знаком с внутренней кухней и на протяжении многих лет был ассистентом. В своём интервью новый наставник «шмелей» рассказал, что поставлена задача по возвращению в РПЛ.

Евгений Аверьянов также отметил, что был в клубе с основания «Урала», поэтому с честью и гордостью станет для него главным тренером. Состав оранжево-чёрных пополнил Тимофей Маргасов, была активирована опция выкупа защитника Итало, но этого вряд ли достаточно. Наверняка нас ждут ещё трансферы от «шмелей».

Коэффициент, что «Урал» выиграет Первую лигу и вернётся в РПЛ, составляет 2.60. А если этого не произойдёт, сыграет 1.44. В преддверии нового сезона оранжево-чёрные провели всего один товарищеский матч, в котором крупно обыграли таджикистанский клуб «Равшан» со счётом 5:0. Каштанов оформил дубль.

Без Игнашевича «Балтика» не та

Калининградцы пережили серьёзную потерю. Сергей Игнашевич оставил команду и подал в отставку. На его место руководство назначило Александра Грищенко. Его предыдущим местом работы был «Велес». Пока сложно судить о перспективах калининградской команды под управлением такого тренера.

«Балтика» потеряла немало важных футболистов, но и приобрела немало. На днях было объявлено о трансфере Ильи Свинова из «Спартака». Ушёл Данила Козлов, которого многие считали лучшим молодым футболистом минувшего сезона. Вратарь Евгений Латышонок перебрался в «Зенит».

Отставки тренера и таких потерь достаточно, чтобы усомниться в возвращении «Балтики» в РПЛ по итогам предстоящего сезона. Коэффициент, что она выиграет Первую лигу, равен 3.80. Если калининградцы этого не сделают — сыграет 1.22. Команда Грищенко провела два товарищеских матча, в которых победила «СКА-Хабаровск» (1:0) и разгромно проиграла «Локомотиву» (1:4).

Роберт Морено продолжает работать над «Сочи»

Южане сохранили на посту главного тренера Роберта Морено. Он основательно подошёл к подготовке команды к возвращению в РПЛ. Был совершён ряд приобретений игроков, которые, по мнению наставника, должны помочь составить достойную конкуренцию клубам из Первой лиги. Вероятнее всего, уйдёт удачно выступивший на Евро-2024 Ванья Дркушич, но этот вопрос всё ещё не решён.

«Сочи» не побоялся в межсезонье принять участие в Летнем кубке. И пусть «барсы» проиграли разгромно «Зениту» (2:5) и уступили «Црвене Звезде» (0:2), но крупно победили аргентинский «Тальерес» (5:0). Южане получили бесценный опыт с очень сильными клубами перед стартом Первой лиги. Он, несомненно, поможет им уже на ранней стадии взвинтить темп.

На что способна команда Морено, мы узнаем уже во встрече 1-го тура Первой лиги, в которой «Сочи» предстоит сыграть с «Уралом». Если говорить о возвращении в РПЛ сейчас, то у «барсов», на наш взгляд, больше шансов совершить это, чем у «Урала» и «Балтики». Поставить на победу сочинцев в Первой лиге можно за 4.00.

Кто покорит Первую лигу?

Вряд ли «Балтика» даже психологически готова брать высоту, даже такую, как победа в Первой лиге. «Уралу» тоже нужно пережить изменения, которые произошли с ним после вылета из РПЛ. А вот у «Сочи» картинка более-менее ясная. Судить по играм с чемпионами «Зенитом» и «Црвеной Звездой» то ещё занятие. Уровень Первой лиги гораздо ниже.

Из старожилов чемпионата может навязать борьбу «Родина», закончившая минувший сезон на пятой строчке. На её победу в Первой лиге дают 8.00. Тульский «Арсенал» проиграл в стыковых матчах за право выступать в РПЛ «Пари НН», но был хорош и ничуть не сбавил. Коэффициент 13.0 выглядит привлекательно. Способна добавить агрессии и побороться за первую строчку «Алания». На её успех можно поставить за 15.0.

Мы же предпочтём поверить в «Сочи», в его невероятный камбэк. Доверимся работе, которую проделал Роберт Морено. Поставить на победу «барсов» в Первой лиге можно за 4.00. Также для любителей подстраховаться предлагаем ставку, что «Балтика» не станет победителем, за 1.22.

Ставка 1: «Сочи» выиграет Первую лигу за 4.00.

Ставка 2: «Балтика» не выиграет Первую лигу за 1.22.