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Нидерланды – Англия, прогноз и ставка на матч 1/2 финала Евро-2024 10 июля

Англия поможет вам выспаться. Чего ждать на Евро-2024 сегодня
Владимир Прокофьев
Прогноз на полуфинал Евро-2024 10 июля
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Полуфинал с Нидерландами пойдет по плану Саутгейта.

Первый полуфинал Евро-2024 принес рубрике два минуса. Ставки Владимира Прокофьева на Х2 и итоговую победу Франции сгорели. Команда Дешама забила быстрый гол, но Ямаль и Ольмо ещё в первом тайме сделали Испанию лидером. После перерыва команда де ла Фуэнте удержала преимущество.

Прогнозы Владимира на матчи 9 июля:
Испания — аутсайдер в матче с Францией. Это же очевидно
Испания — аутсайдер в матче с Францией. Это же очевидно

В банке осталось 75 390 фишек.

Напомним правила челленджа:

  • условный банк – 100 000 фишек;
  • номинал ставок – 2000, 3000, 5000 и 10 000 фишек;
  • прогнозы на все матчи Евро.

СТАВКИ №1 и №2

Матч: Нидерланды – Англия.

Ставки: ТМ 0.5 мяча в первом тайме за 2.25 и ТМ 9.5 угловых за 1.67.

Сумма: по 5000 фишек (возможная прибыль – 6250 и 3350 фишек).

Нидерланды выдали очередной яркий, зрелищный и симпатичный матч (на фоне многих других сборных на текущем Евро) и добрались до полуфинала. Команда Рональда Кумана считается аутсайдером, что может сыграть ей на руку.

Англичане унылым и скучным футболом уже никого не удивляют. Саутгейт снова отскочил и не без доли везения окончательно закрепился в списке самых успешных тренеров в истории сборной Англии.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
10 июля 2024, среда. 22:00 МСК
Нидерланды
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В полуфинале нас с огромной вероятностью ждёт максимально осторожная тактическая дуэль. Ставки действительно очень высоки – и мой выбор в пользу низового первого тайма за отличный коэффициент 2.25. Считаю этот вариант валуйным.

В 1/4 финала Англия и Нидерланды оказались в положении отстающих. Британцы отыгрывались во втором тайме со Швейцарией, а команда Кумана ещё до перерыва получила гол от Турции. Теперь они встретятся друг с другом, и пропустить соперника вперед никто не захочет.

У Нидерландов уже была подобная встреча на текущем Евро – это матч с похожей на Англию по уровню звëздности и философии Францией. Тогда зрители вообще не увидели голов, даже во второй половине. Для захода ставки достаточно нулей по итогам первого тайма.

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Второй прогноз – на упрямого Саутгейта. То есть на тотал угловых меньше 9.5 за 1.67. Англия во всех прошлых матчах выпускала однобокую связку на левом фланге – Триппьера с Фоденом. Оба смещаются в центр, что минимизирует количество стандартов.

Сами британцы при обороне садятся глубоко, атакующие игроки становятся дополнительными защитниками, даже Кейн отрабатывает в опорной зоне. К чему всё это приводит? К ничтожному суммарному количеству угловых в основное время:

  • Три — с Сербией;
  • Шесть — с Данией;
  • Шесть — со Словенией;
  • Девять — со Словакией;
  • Пять — со Швейцарией.

Ведёт Англия в счёте или проигрывает, забит гол в начале матча или в конце — расклад по угловым всегда один – ни себе, ни людям.

Итого: сделано две ставки на общую сумму 10 000 фишек, в банке осталось 65 390 фишек.

Ставки – это не способ заработка, играйте ответственно.

Пишите в комментариях:

  • мнения о сделанных ставках – топ-3 активных пользователей получат призы по итогам Евро;
  • прогнозы на следующий игровой день – их может выбрать автор.
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