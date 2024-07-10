Англия поможет вам выспаться. Чего ждать на Евро-2024 сегодня

Первый полуфинал Евро-2024 принес рубрике два минуса. Ставки Владимира Прокофьева на Х2 и итоговую победу Франции сгорели. Команда Дешама забила быстрый гол, но Ямаль и Ольмо ещё в первом тайме сделали Испанию лидером. После перерыва команда де ла Фуэнте удержала преимущество.

В банке осталось 75 390 фишек.

Напомним правила челленджа:

условный банк – 100 000 фишек;

номинал ставок – 2000, 3000, 5000 и 10 000 фишек;

прогнозы на все матчи Евро.

СТАВКИ №1 и №2

Матч: Нидерланды – Англия.

Ставки: ТМ 0.5 мяча в первом тайме за 2.25 и ТМ 9.5 угловых за 1.67.

Сумма: по 5000 фишек (возможная прибыль – 6250 и 3350 фишек).

Нидерланды выдали очередной яркий, зрелищный и симпатичный матч (на фоне многих других сборных на текущем Евро) и добрались до полуфинала. Команда Рональда Кумана считается аутсайдером, что может сыграть ей на руку.

Англичане унылым и скучным футболом уже никого не удивляют. Саутгейт снова отскочил и не без доли везения окончательно закрепился в списке самых успешных тренеров в истории сборной Англии.

В полуфинале нас с огромной вероятностью ждёт максимально осторожная тактическая дуэль. Ставки действительно очень высоки – и мой выбор в пользу низового первого тайма за отличный коэффициент 2.25. Считаю этот вариант валуйным.

В 1/4 финала Англия и Нидерланды оказались в положении отстающих. Британцы отыгрывались во втором тайме со Швейцарией, а команда Кумана ещё до перерыва получила гол от Турции. Теперь они встретятся друг с другом, и пропустить соперника вперед никто не захочет.

У Нидерландов уже была подобная встреча на текущем Евро – это матч с похожей на Англию по уровню звëздности и философии Францией. Тогда зрители вообще не увидели голов, даже во второй половине. Для захода ставки достаточно нулей по итогам первого тайма.

Второй прогноз – на упрямого Саутгейта. То есть на тотал угловых меньше 9.5 за 1.67. Англия во всех прошлых матчах выпускала однобокую связку на левом фланге – Триппьера с Фоденом. Оба смещаются в центр, что минимизирует количество стандартов.

Сами британцы при обороне садятся глубоко, атакующие игроки становятся дополнительными защитниками, даже Кейн отрабатывает в опорной зоне. К чему всё это приводит? К ничтожному суммарному количеству угловых в основное время:

Три — с Сербией;

Шесть — с Данией;

Шесть — со Словенией;

Девять — со Словакией;

Пять — со Швейцарией.

Ведёт Англия в счёте или проигрывает, забит гол в начале матча или в конце — расклад по угловым всегда один – ни себе, ни людям.

Итого: сделано две ставки на общую сумму 10 000 фишек, в банке осталось 65 390 фишек.

Ставки – это не способ заработка, играйте ответственно.

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