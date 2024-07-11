Экспресс с коэффициентом 6.54: перенесёмся в квалификацию Лиги Европы

В ожидании финалов Евро и Кубка Америки отвлечёмся на квалификацию в еврокубки. Нас ждёт большое количество матчей, среди которых мы отобрали наиболее интересные и собрали экспресс с коэффициентом 6.54. Представляем его вашему вниманию.

Прогноз на матч «Шериф» — «Зиря»

В минувшем сезоне «Шериф» прервал своё доминирование в чемпионате Молдавии. Три раза подряд он становился чемпионом, но по итогам минувшего розыгрыша занял вторую строчку. Тем не менее путёвку в еврокубки он получил. Пусть и через квалификационные раунды.

Новым главным тренером «Шерифа» стал Юрий Гура, перед которым поставлены сложные задачи – пройти квалификацию в Лигу Европы и вернуть титул чемпиона страны клубу.

«Зиря» — сравнительно молодая азербайджанская команда, которая прогрессирует быстрыми темпами. В минувшем сезоне чемпионата страны «орлы» показали невероятную игру в обороне. В 36 встречах они пропустили всего 22 мяча. По итогам подопечные Рашада Садыгова заняли второе место.

Плюс, «Зиря» добралась до финала Кубка Азербайджана, в котором проиграла со счётом 1:2 «Карабаху». «Орлы» будут стараться использовать свою редкую возможность заявить о себе на более высоком уровне. Однако они считаются явными аутсайдерами. С опытом «Шерифа» трудно поспорить. Наша ставка на победу «ос» с коэффициентом 1.73.

Прогноз на матч «Эльфсборг» — «Пафос»

В отличие от многих других чемпионатов, в Швеции игра идёт полным ходом. «Эльфсборг» занимает седьмую строчку после 14 матчей. В минувшей встрече «жёлтые» разгромили «Броммапойкарну» со счётом 3:0. Симон Хедлунд и Майкл Балду вновь были на виду. Они забили по голу и отдали по результативной передаче.

«Эльфсборг» хорошо знаком с еврокубками, поэтому с психологией у него сложностей не будет. Впрочем, как и с настроем. А вот «Пафос» может столкнуться с трудностями. Команда малоопытна, да и вообще молода. В минувшем сезоне клуб впервые выиграл Кубок Кипра, победив в финале «Омонию» (3:0).

Также в его список достижений можно записать путёвку в квалификацию в Лигу Европы. Теперь бы не упустить свой шанс. В составе «Пафоса» достаточно атакующих и талантливых футболистов, способных создать проблемы «Эльфсборгу». Например Жайро – автор 16 голов в минувшем сезоне первенства.

Несомненно, «жёлтые» будут уверены в своей победе и это отложится на обстановке на поле. Но недооценивать «Пафос» всё-таки не следует. Команда покажет качественный футбол и наверняка забьёт. Думаем, лучшим вариантом для ставки будет «обе забьют» за 1.80.

Прогноз на матч «Ботев» Пловдив – «Марибор»

Никак у «Ботева» не получается пройти отбор в еврокубки. Быть может этот сезон будет для него более удачливым. «Канайрейки» стали обладателями Кубка Болгарии и получили путёвку в квалификацию на Лигу Европы, но первенство завершили лишь на девятой строчке.

Задача «Ботева» простая – завладеть максимально возможным преимуществом в домашней встрече, чтобы спокойно провести ответную игру на выезде. Но на пути стоит «Марибор», который хорошо знаком с выступлениями в еврокубках и будет чувствовать себя комфортно в отборочном турнире.

«Фиолетовые» завершили сезон словенской лиги на втором месте, показав неплохую игру в нападении. Арнел Якупович и Эль-Араби Судани составили неплохой дуэт, суммарно на двоих забив 32 гола в первенстве.

Учитывая все эти факты, мы считаем, что нас ждёт результативный футбол. Предлагаем поставить на тотал больше 2.5 мяча с коэффициентом 2.10.

Экспресс на 11 июля

Ставка 1: победа «Шерифа» в матче с «Зирей» за 1.73.

Ставка 2: обе забьют в игре «Эльфсборг» — «Пафос» за 1.80.

Ставка 3: тотал больше 2.5 мяча в матче «Ботев» – «Марибор» за 2.10.

Общий коэффициент: 1.73 Х 1.80 Х 2.10 = 6.54.