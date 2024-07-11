Даниил Медведев — Карлос Алькарас. Финал Уимблдона ждёт россиянина

Он способен победить действующего чемпиона и впервые в карьере выйти в финал Уимблдона.

12 июля Даниил Медведев и Карлос Алькарас сыграют в матче 1/2 финала Уимблдона. Начало — не ранее 15:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворитом испанца, коэффициент на его победу составляет 1.34. На успех россиянина можно поставить в букмекерских конторах за 3.20.

Коэффициенты букмекеров на матч Уимблдона Даниил Медведев — Карлос Алькарас 12 июля 2024 года

Аналитики считают, что матч 1/2 финала Уимблдона Даниил Медведев — Карлос Алькарас получится упорным. Заключить пари на тотал больше 3.5 сета можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.51. Тотал меньше 3.5 сета принимается с коэффициентом 2.44.

Анализ и прогноз на матч 1/2 финала Уимблдона Даниил Медведев — Карлос Алькарас (12.07.2024)

137-й розыгрыш самого старого из действующих теннисных турниров, Открытого чемпионат Великобритании, приковывает к себе всё больше внимания. 12 июля в матче 1/2 финала померяются силами пятая ракетка мира — Даниил Медведев и действующий чемпион Уимблдона Карлос Алькарас.

Теннисисты второй год подряд встречаются в полуфинале Открытого чемпионата Великобритании. В прошлый раз сильнее оказался Алькарас. Он одержал уверенную победу в трёх партиях и впоследствии выиграл турнир. Чуть позднее, на US Open, россиянин взял реванш. Чья возьмёт теперь?

На предыдущей стадии Открытого чемпионата Великобритании Даниил сенсационно обыграл в пяти сетах Янника Синнера. Россиянин повторил удивительный рекорд Рафаэля Надаля, Новака Джоковича и Стэна Вавринки. Он стал четвёртым теннисистом в ХХI веке, которому удалось три раза или более победить лидера мирового рейтинга на ТБШ.

Медведев в седьмой раз в карьере обыграл первую ракетку мира. Он единственный теннисист, побеждавший Янника Синнера, Карлоса Алькараса и Новака Джоковича на мэйджорах. По ходу Открытого чемпионата Великобритании россиянин здорово прибавил. У него на отличный уровень вышли физика и подача.

Касательно победы во встрече с Синнером мнения разделились на два лагеря. Кто-то считает, что пятая ракетка мира выступил классно и выиграл по делу, другие считают, что ключевым фактором стало недомогание итальянца. В пользу обоих утверждений есть весомые аргументы. Значит, правда таится где-то посередине.

Ник Кирьос, очень хорошо выступающий на траве, восхитился игрой россиянина в четвертьфинале Уимблдона. Он считает этот матч лучшим в исполнении Даниила на данном покрытии. Впечатлил Медведев австралийца качеством оборонительной игры и выбором наиболее подходящего момента для выхода вперёд.

Даниил обрёл уверенность в собственных силах. Победа во встрече с Синнером стала для него пятой в текущем сезоне в матчах с соперниками из топ-10 рейтинга АТР. Если россиянин выступит с той же самоотдачей и концентрацией, что в игре с первой ракеткой мира, получится победить и Алькараса.

Карлос в преддверии полуфинала Уимблдона отметил, что Медведев является сложным соперником. Он заметил важное качество россиянина — умение возвращать любые мячи. По ощущениям испанца, какой бы невероятный удар ни был нанесён, Даниил способен с ним справиться. Он подчеркнул, что тяжело играть, думая об этом.

Алькарас — большой талант. Он очень техничный, быстрый и сильный. И всё же текущий сезон складывается для испанца хуже предыдущего. Помимо «Ролан Гаррос» и Индиан-Уэллса, он ничего не выиграл. Помешала травма. Из-за болей в правой руке 21-летний теннисист снялся с нескольких турниров.

В последние несколько лет различные повреждения перманентно преследуют Карлоса. Причина их появления заключается в интенсивных тренировках. Организм Алькараса всё реже справляется с нагрузками. Также это откладывает отпечаток на тонусе испанца.

На предыдущих стадиях Открытого чемпионата Великобритании Алькарас не без труда победил в пятисетовом матче Фрэнсиса Тиафо, в четырёх сетах обыграл Уго Умбера и Томми Пола. В текущей форме он не выглядит как явный фаворит полуфинала Уимблдона.

Заключить пари на победу Даниила Медведева в грядущем матче можно в букмекерских конторах с коэффициентом 3.20. После первой ракетки мира россиянину нечего бояться. Он способен показать свой лучший теннис и выйти в финал Открытого чемпионата Великобритании.

Прогноз и ставка на матч 1/2 финала Уимблдона Даниил Медведев — Карлос Алькарас 12 июля 2024 года

По ходу Уимблдона Медведев заметно прибавил. Он улучшил подачу и стал чаще вынуждать соперников ошибаться. Карлос Алькарас не менее опасен, чем Янник Синнер, но текущий сезон складывается для него не очень успешно. Травмоустойчивость испанца падает, качество и стабильность теряются. На ТБШ теннисисты встречались три раза, и дважды выиграл россиянин. Предлагаем проверить его победу и в этот раз.

Ставка: победа Даниила Медведева за 3.20.