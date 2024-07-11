«Динамо» — «Спартак». Московское дерби — повод для радости

Сезон ещё даже не начался, а уже такие интриги.

12 июля состоится товарищеский матч «Динамо» — «Спартак». Начало игры — в 17:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам: поставить на победу бело-голубых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.45. Успех красно-белых оценён экспертами в 2.60. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Коэффициенты букмекеров на матч «Динамо» — «Спартак» 12 июля 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Динамо» — «Спартак» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.47, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.55. Поставить на «обе забьют» можно за 1.42. Если одна из команд не забьёт — сыграет 2.75.

Анализ и прогноз на матч «Динамо» — «Спартак» (12.07.2024)

Скоро начнётся новый сезон РПЛ. Чтобы как можно лучше подготовиться к нему, команды проводят товарищеские встречи. 12 июля на стадионе «ВТБ Арена» в московском дерби померяются силами «Динамо» и «Спартак». Стартовый свисток запланирован на 17:30 мск.

Пока что «Динамо» не очень похоже на себя. Обычно на сборах оно показывает остроатакующий футбол, старается доминировать, не терять концентрацию и играть с полной самоотдачей. В контрольной встрече с «Ахматом» (0:3) и в Братском кубке ничего подобного не наблюдалось. Местами команда смотрелась пассивно.

Концовке встречи с «Партизаном» вообще трудно найти объяснение. К 87-й минуте бело-голубые вели 2:0, но умудрились утратить преимущество в счёте и проиграть в серии послематчевых пенальти. Ошибки обороны и голкиперов стали фатальными.

В следующем матче с ОФК Марцел Личка сделал акцент на концентрации подопечных в обороне. В минувшем сезоне бело-голубые упустили золотые медали РПЛ из-за недостаточно надёжной защиты и ошибок вратарей. Логично, что тренер стал уделять этому аспекту больше внимания.

Летом «Динамо» приобрело показавшего мастер-класс в прошлом розыгрыше Лиги Европы Андрея Лунёва. В матче с ОФК он провёл на поле все 90 минут. С высокой долей вероятности, бессменно отыграет от звонка до звонка бывший голкипер «Байера» и «Карабаха» в предстоящей встрече.

Настрой на встречу у бело-голубых должен быть более серьёзным, чем на игры с сербскими командами. Пусть товарищеское, но это дерби. Последние три контрольных матча с клубами из Москвы (все три с ЦСКА) бело-голубые выиграли, показав отличную самоотдачу.

У «Спартака» к контрольным встречам отношение не менее серьёзное, чем у «Динамо». Красно-белые проиграли всего лишь 2 из 18 последних товарищеских матчей, а также три раза сыграли вничью. В преддверии нового сезона хорошая подготовка на сборах важна вдвойне.

Летом «народная команда» пережила ряд перемен. Начнём с того, что её главным тренером стал легендарный Деян Станкович. Его задача — привить футболистам «Спартака» менталитет победителей. А то уже начинают забываться времена, когда клуб в последний раз становился чемпионом РПЛ.

По усилениям состава пока что, как и у «Динамо» — совсем не густо. Красно-белые приобрели только нападающего «Бетиса» Виллиана Жозе. При этом не утихают СМИ о возможном уходе Антона Зиньковского и Александра Соболева.

«Спартак» провёл три товарищеских матча, в которых победил «Торпедо» (3:1) и «Уфу» (1:0), а также сыграл вничью с «Актобе» (1:1). Показатели довольно грустные. В соперниках были явные аутсайдеры, но и их «народная команда» не победила уверенно.

По такому раскладу можно с уверенностью предположить, что слишком много забитых мячей в грядущем матче не предвидится. Заключить пари на то, что сыграет ОЗ + ТМ 4.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.12. Только в 2 из 10 последних очных встреч тотал забитых мячей превысил данную планку.

Четыре гола на двоих команды ещё могут соорудить, но больше — уже вряд ли. Все самые интересные заготовки прибережены на новый сезон РПЛ, который начнётся уже очень скоро. На сборах Личка и Станкович, видимо, не собираются показывать всех припасённых козырей. Основной фокус у них пока что направлен на обеспечение внимательности в обороне.

Прогноз и ставки на матч «Динамо» — «Спартак» 12 июля 2024 года

Московское дерби — это всегда очень интересно. Недонастроя у команд точно не будет. Как минимум по одному мячу они наверняка сумеют забить, но вот изобилия голов не ждём. В предыдущих контрольных встречах клубы не шибко радовали результативностью. Да и история очных встреч свидетельствует не в пользу голевого праздника.

Ставка: обе забьют и тотал меньше 4.5 мяча за коэффициент 2.12.