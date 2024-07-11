«Црвена Звезда» — «Тальерес». Аргентинцы прочувствуют мощь сербов

12 июля состоится матч Летнего кубка «Црвена Звезда» — «Тальерес». Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами белградцев: поставить на победу красно-белых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.82. Успех «матадоров» оценён экспертами в 4.10. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Коэффициенты букмекеров на матч «Црвена Звезда» — «Тальерес» 12 июля 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Црвена Звезда» — «Тальерес» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Поставить на «обе забьют» можно за 1.77. Если одна из команд не забьёт — сыграет 1.98.

Анализ и прогноз на матч «Црвена Звезда» — «Тальерес» (12.07.2024)

Winline Летний Кубок РПЛ Winline Летний Кубок РПЛ 12 июля 2024, пятница. 18:00 МСК Црвена Звезда Белград, Сербия Не начался Тальерес Кордова, Аргентина Кто победит в основное время? П1 X П2

Товарищеские встречи, за редким исключением, это не скучно. Во многих градус соперничества не менее велик, чем в официальных. 12 июля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге померяются силами в матче Летнего кубка «Црвена Звезда» и «Тальерес». Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

Как и ожидалось, «Црвена Звезда» оказалась неплохо настроена и подготовлена к сборам. Совсем скоро начнётся новый сезон чемпионата Сербии. Команда из Белграда намерена начать его, как и подобает чемпиону — с уверенных побед.

В Летнем кубке подопечные Владана Милоевича победили «Сочи» (2:0) и «Зенит» (2:1). К результатам вопросов нет, но во встрече с «Зенитом» красно-белые полностью провалили первый тайм. Они позволили сопернику создать много опасных моментов, а сами будто вообще забыли, как атаковать.

Не покидало ощущение, что «Црвена Звезда» играет слишком широко. В перерыве Милоевичем были внесены некоторые правки, которые улучшили игру. От нападения «Зенита» было найдено противоядие, а грамотное использование ширины поля помогло в конечном счёте вырвать волевую победу.

Таким образом, «Црвена Звезда» досрочно выиграла Летний кубок. Отразится ли это на мотивации команды? Может ли случиться такое, что её уровень снизится? Исключено! Красно-белые выиграли семь последних розыгрышей чемпионата Сербии. Они всегда сохраняют стимул и желание побеждать.

«Тальерес» тоже далеко не робкого десятка. Он является серебряным призёром и лидером чемпионата Аргентины. Клуб из Кордовы согласился на участие в Летнем кубке, чтобы как можно лучше подготовиться к Кубку Либертадорес. Опыта выступлений на международной арене ему не хватает.

Это отчётливо прослеживается и в Летнем кубке. Несмотря на заметное рвение и желание выиграть, «матадоры» уступили «Зениту» (0:1) и «Сочи» (0:5). И это уровень элитной команды, претендующей на победу в чемпионате Аргентины?

Встречу с «Сочи» пропустили несколько важных игроков «Тальереса». Оправдывает ли это команду из Кордовы? Нет. «Сочи» претерпел много изменений после вылета в Первую лигу. И, несмотря на это, он оказался готов к матчу гораздо лучше.

«Матадоры» приложат усилия, чтобы исправиться за крупное поражение во встрече с «Сочи». Вопрос только в том, хватит ли их стараний для того, чтобы хотя бы избежать разгромного поражения в предстоящем матче? «Црвена Звезда» видится явным фаворитом.

Поставить на победу подопечных Милоевича можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.82. Красно-белые не знают поражений уже 30 матчей кряду, с учётом товарищеских. Ничьих при этом всего лишь две. Беспроигрышная серия продлится.

«Матадоры» обладают куда меньшим опытом выступлений на международной арене, нежели красно-белые. У них нет того спокойствия, умеренности и уверенности в выигрыше, которые имеются у подопечных Владана Милоевича. Так выглядит разница между чемпионом и не обладающей духом победителя командой.

Прогноз и ставки на матч «Црвена Звезда» — «Тальерес» 12 июля 2024 года

Красно-белые гораздо стабильнее и успешнее «матадоров». В плане моральной готовности и стойкости они на шаг впереди. Даже если Милоевич решит прибегнуть к большому количеству экспериментов, его подопечные должны победить «Тальерес». В них уже давно пророс менталитет победителей.

Ставка: победа «Црвены Звезды» за 1.82.