Семак напомнит Мусаеву, кто чемпион. Матч за Суперкубок России

Чемпионат Европы и Кубок Америки по футболу вошли в завершающую стадию, а в России уже готовятся к новому клубному сезону Российской Премьер-Лиги, который стартует 20 июля. 13 июля на стадионе «Волгоград Арена» состоится матч за Суперкубок «Зенит» — «Краснодар». Стартовый свисток запланирован на 20:30 мск. Разбираемся в котировках букмекеров вместе.

Чемпион везде чемпион

Букмекеры считают «Зенит» фаворитом предстоящего матча за Суперкубок. Поставить на его победу в основное время можно с коэффициентом 1.80, что в переводе на язык вероятности близится к 56%. При этом, если чемпион России прошлого сезона выиграет трофей любым способом, сыграет коэффициент 1.47 — 68% вероятности.

В «Краснодар», соответственно, верят куда меньше. Победа по итогам 90 минут идёт за 4.50 (22%), любая победа — за 2.80 (35%). В обоих случаях шансы весьма скромные. На ничью после двух таймов игры предлагают поставить с коэффициентом 3.90, а на победу петербургского клуба всухую — с коэффициентом 3.15.

Понять экспертов можно. Во-первых, петербуржцы в очередной раз подтвердили в прошлом сезоне звание чемпиона. Во-вторых, имеют более качественный и сыгранный состав. В-третьих, в очных встречах побеждали заметно чаще. Вероятно, многие будут болеть за краснодарцев, но вряд ли кто-то удивится их поражению.

Кордоба и Кастаньо подведут «Краснодар»

Аналитики считают, что матч за Суперкубок России «Зенит» — «Краснодар» получится результативным. Поставить на тотал больше 2.5 мяча в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.77, а на тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.12. Однако гол петербургского клуба гораздо вероятнее гола краснодарского (1.15 против 1.45).

При этом больше одного гола от краснодарцев букмекеры не ждут. Их индивидуальный тотал больше 1.5 мяча оценивается коэффициентом 3.00, что приблизительно равно лишь 33% вероятности. Любопытно, что самый вероятный счёт может быть 1:1, на такое событие дают коэффициенты около 7.00.

Котировки на «Краснодар» вполне могли иметь бо́льшую вероятность. Однако команде не помогут сразу два игрока из группы, отвечающей за забитые мячи. Колумбийцы Джон Кордоба и Кевин Кастаньо выступают на Кубке Америки, а потому в матче с «Зенитом» принять участие не смогут. Это значительная потеря.

Шоу будет, но вне поля

Любопытно, что права на телетрансляцию матча за Суперкубок России приобрели около 10 стран. Среди них даже Бразилия, Сербия, Израиль и Македония со Словенией. Такой вот набор. И это с нынешней политической ситуацией! Организаторы готовят целое мероприятие, которое, по всей видимости, направлено на привлечение аудитории.

В рамках программы даже выступит Эльдар Джарахов — известный блогер и музыкант, прости господи. Впрочем, относиться к конкретным персонам можно по-разному. Всё это означает как минимум то, что к событию проявляется значительный интерес. Однако букмекеры не ждут спектакль на футбольном поле в исполнении команд.

Если арбитр назначит пенальти в любые ворота, сыграет коэффициент 2.40. Сделать ставку на красную карточку можно с коэффициентом 3.40. При этом удаление в составе «Краснодара» чуть более вероятно. Автогол доступен с коэффициентом 8.50, а аут раньше фола идёт за 1.34. Такие котировки с их вероятностями находятся в пределах нормы стандартного мачта. Аномалий не ждут.

Прогноз и ставка на матч Суперкубка России «Зенит» — «Краснодар» (13.07.2024)

OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал 13 июля 2024, суббота. 20:30 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Краснодар Краснодар Кто победит в основное время? П1 X П2

На этот раз «Зенит» является фаворитом не просто потому, что так все привыкли. Он неплохо провёл товарищеский турнир, несмотря на поздний выход из отпуска и короткие сборы. 5:2 с «Сочи» говорят о сохранившемся потенциале в атаке, 1:0 с лидирующим во второй фазе аргентинской Примеры «Тальересом» — о неуступчивости. Также был хороший первый тайм с «Црвеной Звездой» (1:2).

Разумеется, футболистам нужно ещё добрать форму. Тренерский штаб ожидает оптимального состояния только к старту сезона в РПЛ. Однако состав у Сергея Семака привычно мощный по меркам страны, чего не скажешь о «Краснодаре». Поймите правильно, Сперцян, Олусегун и Батчи делают разницу. Но Кордобы и Кастаньо будет сильно не хватать.

Кроме того, не забываем о переходе Матвея Сафонова во французский «ПСЖ». Конечно, у Мурада Мусаева есть опытный Юрий Дюпин и рвущийся в бой Станислав Агкацев. Только вот первый голкипер сборной России есть первый голкипер сборной России, заменить его без потери в качестве мало кто сможет. И это тоже утрата для клуба.

Краснодарцам не хватило запаса прочности и умения распределять силы на финише чемпионата России в прошлом сезоне. Что-то подсказывает — не хватит и в матче за Суперкубок России. Вместе с тем ждать много голов тоже не стоит, учитывая не лучшие кондиции футболистов перед стартом нового сезона.

Ставка: «Зенит» победит и тотал меньше 3.5 мяча за 2.65.