Заруба Кейна и Ольмо. Каким будет финал Евро Испания — Англия?

Чемпионат Европы — 2024 в Германии достиг своего апогея. Развязка уже близка, ведь осталось только двое участников. 14 июля на «Олимпиаштадион» состоится финал Евро-2024 Испания — Англия. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Букмекеры уже сделали свои прогнозы на матч, разбираемся в котировках и делаем собственные выводы.

Нашёлся тот, кто приструнит Англию

Сказать, что аналитики считают сборную Испании фаворитом предстоящего финала Евро-2024, всё-таки сложно. Однако они точно отдают ей предпочтение. Поставить на победу испанцев в основное время предлагается с коэффициентом 2.50, что приблизительно равно 40% вероятности. Победа любым способом оценивается коэффициентом 1.72 — почти 60%.

Успех сборной Англии по итогам 90 минут доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.60. Это около 27% вероятности, то есть на 13% ниже, чем у соперника. Если же англичане сумеют выиграть любым способом — в основное время, в дополнительное или по пенальти, сыграет коэффициент 2.20 (менее 46%).

Ранее в матчах со всеми своими оппонентами на турнире подопечные Гарета Саутгейта были фаворитами в той или иной степени. Справедливости ради, стоит отметить, что уровень оппонентов был заметно ниже. Это сборные Сербии, Дании, Словении, Словакии, Швейцарии и Нидерландов. Луис де ла Фуэнте же шёл до финала через Хорватию, Италию, Германию и Францию.

Если работает — не ломай

Сборную Англии по ходу чемпионата Европы не раз критиковали за скучный футбол. Строго говоря — по делу. Гарет Саутгейт ответил на критику выходом в финал соревнования. Уважаемо. Только это отнюдь не значит, что он станет что-то менять в игре команды. Особенно если это работает и приносит результат. Особенно когда риски выросли.

Букмекеры, учитывая это, не ждут от матча за титул высокой результативности. Тотал больше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 2.60, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.53. Поставить на «обе забьют» можно за 2.08, а самый вероятный счёт после двух таймов — 1:1. Однако также вероятна минимальная победа Испании. Коэффициенты: 5.30 и 6.10 соответственно.

Кейн и Ольмо в гонке бомбардиров

Гарри Кейн в последнем матче со сборной Нидерландов отметился голом, реализовав пенальти. Теперь у английского нападающего в активе три забитых мяча. Столько же имеет Дани Ольмо. До кучи полузащитник сборной Испании ещё и две голевые передачи оформил. Оба футболиста являются претендентами на победу в гонке бомбардиров.

По мнению букмекеров, у Кейна шансов забить гол в финале Испания — Англия чуть больше. Коэффициент на его точный удар составляет 3.30, что сравнимо с 30% вероятности. Если забьёт Ольмо, сыграет коэффициент 4.10. Это чуть больше 24% вероятности. К слову, аналитики считают англичанина более предпочтительным кандидатом на «Золотую бутсу».

Прогноз и ставка на финал Евро Испания — Англия 14 июля 2024 года

Понятно, что коэффициенты будут меняться по мере приближения стартового свистка. Однако порядок и разница останутся примерно теми же. Сборная Испании — единственная команда на чемпионате Европы в Германии, выигравшая все матчи. Причём из шести — пять в основное время. Сборная Англии, понятно, тоже идёт без поражений. Правда, с ничейными исходами и куда менее уверенно.

Последние результаты соперников на этом Евро говорят о вероятности увидеть голы в обе стороны. На трёх предыдущих стадиях плей-офф такая ставка заходила и у испанцев, и у англичан. Исходы последних трёх очных встреч вторят этому — 2:2 и 2:1 в пользу Испании, 3:2 в пользу Англии. Учитывая равный и сильный уровень команд, а до финала просто так не доходят, вполне можно поверить в «обе забьют» и теперь.

Ставка: обе забьют за 2.08.