Испания обыграет Англию в финале чемпионата Европы

Чемпионат Европы — 2024 в Германии достиг своего апогея. Развязка уже близка, ведь остались только двое участников. 14 июля на стадионе «Олимпиаштадион» состоится финал Евро-2024 Испания — Англия. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Прежде чем делать собственные прогнозы, ознакомимся с котировками букмекеров.

Что ждут букмекеры от финала ЧЕ-2024 Испания — Англия 14 июля

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение сборной Испании. Поставить на её победу в основное время можно с коэффициентом 2.50, что приблизительно равно 40% вероятности. Успех сборной Англии по итогам 90 минут оценивается коэффициентом 3.60 — приблизительно 27% вероятности. На ничью и дополнительные таймы дают коэффициент 2.90.

Много голов от команд ждать не стоит, считают аналитики. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерской линии с коэффициентом 1.54, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.60. Если забьют испанцы, сыграет коэффициент 1.37. Гол англичан оценивается коэффициентом 1.53. Ставка «обе забьют» получила коэффициент 2.06, а серия послематчевых пенальти — 6.00.

При этом от команд ждут довольно эмоциональной игры. Поставить на тотал больше 4.5 жёлтой карточки можно с коэффициентом 1.60, а на тотал меньше 4.5 жёлтой карточки — с коэффициентом 2.20. Если в игру вмешается VAR, сыграет коэффициент 1.45. Если главный судья лично пойдёт смотреть повтор к монитору — коэффициент 3.50. Удаление можно проверить за 4.00.

Анализ и прогноз на финал чемпионата Европы — 2024 Испания — Англия (14.07.2024)

Успех сборной Испании на чемпионате Европы в Германии, пожалуй, можно объяснить удачным сочетанием состава и стиля. Подбор футболистов включает в себя опыт и дерзкую молодость — привет Дани Карвахалю и Ламину Ямалю. А за тактические наработки отвечает Луис де ла Фуэнте, который готовится повторить достижение Висенте дель Боске 2012 года.

По сравнению со сборной Англии, «Фурия Роха» является более атакующей командой. Вингеры хорошо двигают мяч от защитников, и любому сопернику довольно трудно это нейтрализовать. Красноречиво о разнице заявляют и голы с ударами. Здесь почти двукратное преимущество у испанцев: 13 против семи по голам и 18 против 10 — по ударам в сторону ворот.

Сам за себя говорит и тот факт, что Испания выиграла каждый свой матч на Евро. И лишь один из них — за пределами основного времени. Разумеется, у Англии тоже поражений нет, но много ничейных исходов по итогам 90 минут и местами крайне незрелищный футбол. А ведь у неё были соперники заметно слабее, чем у испанцев.

Мы бы ждали победу Испании в предстоящем матче финала Евро-2024. Причём в основное время. Команда выглядит более сбалансированно, более целостно, демонстрирует яркий футбол и заслуживает золотые медали. Тем более после дисквалификаций возвращаются некоторые футболисты, что облегчит тренерскому штабу задачу.

Альтернативный вариант — голы в обе стороны. У сборной Нидерландов получилось раскрутить англичан на голы, да и до того они регулярно забивали свой мяч. В реализации же испанцев сомнений почти нет. Альваро Мората избежал травмы и готовится сыграть, Дани Ольмо вообще претендует на «Золотую бутсу» турнира, а Ламин Ямаль наверняка вдохновился после гола Франции. Что-то вроде 2:1 здесь может быть.

Ставка: сборная Испании выиграет в основное время за 2.60.