Экспресс с коэффициентом 6.94: «Спартак» проверит готовность «Динамо» к сезону

В ожидании двух громких финалов на Евро-2024 и Кубке Америки отвлечём своё внимание на товарищеские матчи. Сегодня нас ожидает московское дерби между «Динамо» и «Спартаком». Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 6.94.

Прогноз на матч «Динамо» — «Спартак»

Пока что «Динамо» не похоже на себя. Обычно на сборах оно показывает остроатакующий футбол, старается доминировать, не терять концентрацию и играть с полной самоотдачей. В контрольной встрече с «Ахматом» (0:3) и в Братском кубке ничего подобного не наблюдалось. Местами команда смотрелась пассивно.

Концовке встречи с «Партизаном» вообще трудно найти объяснение. К 87-й минуте бело-голубые вели 2:0, но умудрились утратить преимущество в счёте и проиграть в серии послематчевых пенальти.

У «Спартака» к контрольным встречам отношение не менее серьёзное, чем у «Динамо». Красно-белые проиграли всего лишь 2 из 18 последних товарищеских матчей, а также три раза сыграли вничью. В преддверии нового сезона хорошая подготовка на сборах важна вдвойне.

«Спартак» провёл три товарищеских матча, в которых победил «Торпедо» (3:1) и «Уфу» (1:0), а также сыграл вничью с «Актобе» (1:1). Показатели довольно грустные. В соперниках были явные аутсайдеры, но и их «народная команда» не победила уверенно.

Но этот матч будет не похож на все предыдущие. Всё-таки московское дерби — это совсем другой уровень. Футболисты будут предельно мотивированы и настроены на победу. Нас ожидает интересная встреча, в которой мы будем ожидать, что сыграет тотал больше 3.5 мяча с коэффициентом 2.17.

Прогноз на матч «Црвена Звезда» — «Тальерес»

Winline Летний Кубок РПЛ Winline Летний Кубок РПЛ 12 июля 2024, пятница. 18:00 МСК Црвена Звезда Белград, Сербия Не начался Тальерес Кордова, Аргентина Кто победит в основное время? П1 X П2

Как и ожидалось, «Црвена Звезда» оказалась неплохо настроена и подготовлена к сборам. В Летнем кубке подопечные Владана Милоевича победили «Сочи» (2:0) и «Зенит» (2:1). К результатам вопросов нет, но во встрече с «Зенитом» красно-белые полностью провалили первый тайм. Они позволили сопернику создать много опасных моментов, а сами будто вообще забыли, как атаковать.

«Тальерес» тоже далеко не робкого десятка. Он является серебряным призёром и лидером чемпионата Аргентины. Несмотря на рвение и желание выиграть Летний кубок, «матадоры» уступили «Зениту» (0:1) и «Сочи» (0:5). И это уровень элитной команды, претендующей на победу в чемпионате Аргентины? Как минимум на гол они могут рассчитывать. Всё-таки сербы уже выиграли товарищеский турнир.

Поставить на победу красно-белых и «обе забьют» можно с коэффициентом 3.20. Каким бы составом ни вышла на поле «Црвена Звезда», проигрывать она не собирается. Всё-таки для неё это не просто Летний кубок, а способ подготовиться к новому сезону.

Экспресс на 12 июля

Ставка 1: тотал больше 3.5 мяча в матче «Динамо» — «Спартак» за 2.17.

Ставка 2: победа «Црвены Звезды» в игре с «Тальерес» и обе забьют за 3.20.

Общий коэффициент: 2.17 Х 3.20 = 6.94.