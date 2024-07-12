«Зенит» — «Краснодар». Пятый Суперкубок подряд — разве такое возможно?

13 июля состоится матч Суперкубка России «Зенит» — «Краснодар». Начало игры — в 20:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами петербуржцев: поставить на победу сине-бело-голубых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.75. Успех чёрно-зелёных оценён экспертами в 4.70. Ставки на ничью в основное время принимаются за 4.00.

Коэффициенты букмекеров на матч за Суперкубок России «Зенит» — «Краснодар» 13 июля 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Зенит» — «Краснодар» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.12. Если забьют петербуржцы, сыграет коэффициент 1.14. Гол краснодарцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.48. Поставить на «обе забьют» можно за 1.72.

Анализ и прогноз на матч Суперкубка России «Зенит» — «Краснодар» (13.07.2024)

OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал 13 июля 2024, суббота. 20:30 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Краснодар Краснодар Кто победит в основное время? П1 X П2

Во всех четырёх последних розыгрышах Суперкубка России «Зенит» одержал победы. Удастся ли «Краснодару» прервать серию петербуржцев 13 июля на стадионе «Волгоград Арена». Стартовый свисток запланирован на 20:30 мск. Какая из команд лучше подготовилась к новому сезону?

«Зенит» весьма неплохо усилил состав летом, и даже не бразильцами. Он приобрёл ряд топовых молодых футболистов — Максима Глушенкова, Юрия Горшкова, Сергея Волкова и Евгения Латышонка. И без того огромная глубина состава чемпиона стала ещё больше и интереснее.

На сборах мы увидели часть того, на что способны преобразившиеся сине-бело-голубые. Сначала они разгромили «Сочи» (5:2), а затем победили «Тальерес» (1:0) и уступили «Црвене Звезде» (1:2). Результат встречи с клубом из Белграда совсем не закономерен.

На перерыв подопечные Сергея Семака вполне могли уходить, ведя с разгромным счётом. Они создали много по-настоящему голевых моментов, но, пытаясь раскатать до верного, упустили шансы. Красно-белые, напротив, имея минимум возможностей, воспользовались ими по максимуму.

На петербуржцев оказал воздействие товарищеский статус встречи. В предстоящем матче они не будут так же легкомысленно транжирить моменты. К матчу за Суперкубок у Сергея Семака уже четыре года кряду отлично получается подготовить команду. Она стабильно выступает на турнире с отличным настроем и хорошей слаженностью.

Что же касается «Краснодара», то для него это первый матч за Суперкубок в истории. Настрой у чёрно-зелёных должен быть сумасшедшим. Однако ключевое слово — должен. В прошлом сезоне у «быков» были отличные шансы на победу в РПЛ, но, несмотря на стимул, они потеряли много очков и финишировали вторыми.

Возвращение Мурада Мусаева на должность главного тренера «Краснодара» вызывает смешанные чувства. Тренер пропагандирует утопию, в которой его команда играет с позиции силы, что называется от себя. От подопечных специалист требует высокого прессинга и игры на пределе возможностей.

Мусаев хочет поставить красивый атакующий футбол, нацеленный на результативность. Тем не менее он упускает важную деталь. Без ориентировки на стиль и тактику соперника большие матчи не выигрываются. Для эффективного моделирования и получения результатов необходим баланс.

Если Мусаев не учтёт этот аспект, в предстоящем матче его может ожидать разгромное поражение. Сине-бело-голубые не прощают ошибок. Это не «Кубань», махачкалинское «Динамо» и «Ростов», которых чёрно-зелёные победили на сборах.

Заключить пари на победу «Зенита» и тотал больше 1.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.07. Ни одной из 12 последних очных встреч краснодарцы не выиграли. Ничьих при этом только четыре. Шансы «быков» на победу в грядущем матче призрачны.

Краснодарцы летом усилились не так здорово, как петербуржцы. Их состав пополнило довольно много ветеранов, в частности легенда клуба Юрий Газинский. Опыт такого плана футболистов в перспективе может оказать положительное влияние на чёрно-белых, но в предстоящем матче от них пользы будет мало.

Прогноз и ставки на матч Суперкубка России «Зенит» — «Краснодар» 13 июля 2024 года

У «Зенита» больше ресурсов, он стабильнее и лучше готов к встрече за Суперкубок. «Краснодар» способен творить сенсации. Задумки Мусаева любопытны и имеют место быть. Однако чтобы выигрывать трофеи, необходимо иметь предрасположенность к адаптивности, а не слепо пропагандировать свой стиль. История очных встреч всецело на стороне петербуржцев. Они — явные фавориты.

Ставка: победа «Зенита» и тотал больше 1.5 мяча за коэффициент 2.07.