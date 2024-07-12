Аргентина — Колумбия. Последняя битва Месси за Кубок Америки

Бело-голубые выиграют турнир. По-другому и быть не может.

15 июля состоится матч финала Кубка Америки Аргентина — Колумбия. Начало игры — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами бело-голубых: поставить на победу аргентинцев можно с коэффициентом 2.33. Успех колумбийцев оценён в 3.70. Ставки на ничью принимаются за 3.10.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Америки Аргентина — Колумбия 15 июля 2024 года

Аналитики уверены, что матч Аргентина — Колумбия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.55, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.55. Если забьют аргентинцы, сыграет коэффициент 1.34. Гол колумбийцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.67. Поставить на «обе забьют» можно за 2.17.

Анализ и прогноз на матч финала Кубка Америки Аргентина — Колумбия (15.07.2024)

15 июля состоится матч финала Кубка Америки. Он обещает подарить высокий накал страстей. На стадионе «Харт Рок» в Майами (штат Флорида, США) померяются силами Аргентина и Колумбия. Стартовый свисток запланирован на 3:00 мск.

Сборная Аргентины доминирует. Её показатели становятся всё внушительнее. Подопечные Лионеля Скалони проиграли всего лишь 2 из 61 последнего матча, учитывая товарищеские. Они выиграли все трофеи, какие только можно, и теперь находятся в шаге от защиты звания победителя Кубка Америки.

Настораживает встреча 1/4 финала турнира. У бело-голубых возникли серьёзные трудности с Эквадором. Дело дошло до серии послематчевых пенальти, и началась она с промаха Лионеля Месси. Пробив «паненкой», Лео попал в перекладину.

Для челленджа неплохо, но для четвертьфинала Кубка Америки — совсем не дело. Благо партнёры по национальной команде подстраховали. А уже в следующей встрече с Канадой (2:0) Месси исправился. Он забил с передачи Энцо Фернандеса.

В послематчевом интервью знаменитый аргентинец намекнул на завершение карьеры за национальную команду. Нападающий подметил, что для него, Анхеля Ди Марии и Николаса Отаменди матчи Кубка Америки — 2024 — это заключительные битвы.

Многолетние лидеры сборной Аргентины, да и вдохновляющаяся их примером молодёжь, выступают с более чем 100-процентной самоотдачей. Вся страна хочет, чтобы Лионель Месси завершил карьеру на высокой ноте. Ничто и никто не остановит бело-голубых.

Или, может быть, не проигрывающей уже 28 матчей кряду сборной Колумбии всё же удастся победить подопечных Лионеля Скалони? Последнее поражение она потерпела как раз во встрече с Аргентиной. «Кофейщики» жаждут реванша. Победа в Кубке Америки — 2024 станет лучшим отмщением.

Нестор Лоренсо многое изменил в игре Колумбии. Понятное дело, что в положительную сторону. По пути в финал его подопечные сначала победили Парагвай (2:1) и Коста-Рику (3:0), а также сыграли вничью с Бразилией (1:1), затем вынесли Панаму (5:0) и переиграли Уругвай (1:0).

Что творит Хамес Родригес? Это просто невероятно. Бывший полузащитник «Реала», которого многие уже списали со счетов, в пяти матчах Кубка Америки забил один мяч и отдал целых шесть результативных передач. Это абсолютный рекорд по количеству голевых пасов за один конкретный розыгрыш турнира.

Также стоит отметить отличную игру выступающих за клубы РПЛ футболистов. Кевин Кастаньо, Джон Кордоба (оба — из «Краснодара») и полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль внесли большой вклад в выход национальной команды в финал Кубка Америки.

А вот жёстко подставил «кофейщиков» Даниэль Муньос. На 45+1-й минуте встречи 1/2 финала турнира с Уругваем он оставил сборную в меньшинстве. Команде пришлось потратить очень много сил для того, чтобы не пропустить и заполучить путёвку в финал.

Ко встрече с Аргентиной «кофейщики» подходят в обескровленном виде. У них и так было немного шансов на победу, а теперь они и вовсе стали призрачными. Единственная надежда колумбийцев — дотянуть до серии послематчевых пенальти и там вырвать победу. В то, что им это удастся, верится с трудом.

Поставить на победу сборной Аргентины в основное время можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.33. У бело-голубых значительно лучше состав и оптимизирован рисунок игры. У них нескончаемая воля к победе.

Сборная Колумбии оставляет после себя очень приятные впечатление, но победить в финале такую Аргентину даже в полном составе и с запасом сил — это слишком сложная задача для «кофейщиков». Они выиграли только 1 из 12 последних очных встреч.

Прогноз и ставки на матч Кубка Америки Аргентина — Колумбия 15 июля 2024 года

Сборная Аргентины — это другой уровень. Она нашла способ выигрывать всё, и эта стратегия не подводит. Лионель Месси на всех парах идёт к очередному трофею, подталкивая партнёров по национальной команде на подвиги. Хамес Родригес делает то же самое, но у Колумбии резервов значительно меньше. Вряд ли ей удастся дотянуть даже до серии пенальти.

Ставка: победа Аргентины за 2.33.