Испания — Англия. Беллингем и Кейн выиграют Евро-2024?

«Красная фурия» потерпит поражение в первом финале крупного турнира с 2001 года. У «трёх львов» есть икс-фактор для победы.

14 июля состоится матч финала Евро-2024 Испания — Англия. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «Красной фурии»: поставить на победу испанцев можно с коэффициентом 2.55. Успех англичан оценён в 3.50. Ставки на ничью принимаются за 2.90.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2024 Испания — Англия 14 июля 2024 года

Аналитики уверены, что матч Испания — Англия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.53. Если забьют испанцы, сыграет коэффициент 1.38. Гол англичан доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.53. Поставить на «обе забьют» можно за 2.08.

Анализ и прогноз на матч финала Евро-2024 Испания — Англия (14.07.2024)

14 июля состоится финальный матч Евро-2024, который гарантированно, вне зависимости от результата, подарит массу эмоций. На стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине померяются силами Испания и Англия. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

За сборную Испании с высокой долей вероятности будет болеть больше людей, чем за Англию. «Красная фурия» демонстрирует красивейший зрелищный футбол. Она много двигается с мячом и умело запутывает соперника большим количеством передач. Подкрепляется это отличной техникой и изобретательностью футболистов.

При всём великолепии подопечные Луиса де ла Фуэнте уязвимы. Во встрече с Францией у них выявилась важная проблема. Испанцы выиграли со счётом 2:1, но практически весь второй тайм они просидели в обороне. «Красная фурия» всё так же здорово передвигала мяч, как в первом тайме, но не обостряла. Да и некому было обострить.

Как только «трёхцветные» нашли способ ограничивать Ламина Ямаля, Даниэля Ольмо и Нико Уильямса в свободном пространстве, инициатива перешла к ним. И тут уже в действие вступила ужасная реализация французов. Она докучала им на протяжении всего турнира. Попадай «синие» хоть чуточку чаще в створ, матч мог бы сложиться совершенно иначе.

Сильно ударила по сборной Испании травма одного из главных креативщиков — Педри, который уже не сыграет на Евро-2024. Если англичане сделают выводы из совершённых французами ошибок, то финал будет проходить под их диктовку. Получится та «Красная фурия», которая была при Луисе Энрике. А именно – доминирующая, но безыдейная.

Луис де ла Фуэнте многое изменил в национальной команде. Его чутьё на таланты и умение читать игру сопутствовали её большому прогрессу. Однако перекрой доступ к кислороду нескольким футболистам «Красной фурии», обладающим высоким уровнем созидания, и в развитии она откатывается на несколько этапов назад.

Сборная Англии в данном плане имеет превосходство. Осторожная тактика, предпочитаемая Гаретом Саутгейтом, лучше адаптирована под получение хороших результатов. Болельщики могут сколько угодно негодовать из-за унылости игры «трёх львов», но она не помешала им дойти до финала.

Большие трудности на предыдущих стадиях турнира закалили характер и сплотили команду. В полуфинале Евро-2024 с Нидерландами (2:1) англичане выступили намного смелее, чем на ранних этапах. Повысилась нацеленность на ворота соперника, вернулся прежний Фил Фоден. Его удары заставили болельщиков «оранжевых» серьёзно понервничать.

С пенальти забил Гарри Кейн, на счету которого уже три мяча на турнире, а победный гол записал на свой счёт вышедший вместо него на замену Олли Уоткинс. Глубина состава — это главное оружие сборной Англии. У неё кладезь футболистов, которые в одиночку на индивидуальном мастерстве способны сделать результат.

То, что мешало выигрывать сборной Англии трофеи, а именно менталитет, в корне изменилось. Джуд Беллингем принёс из мадридского «Реала» частичку того, чего так не хватало национальной команде — дух победителя. Его слова и игра воодушевляют партнёров по сборной.

На Евро-2024 англичане прошли уже огонь, воду и медные трубы. У них была проверка дополнительным временем и серией пенальти. «Три льва» очень хорошо подготовлены к решающему испытанию. Поставить на то, что они выиграют чемпионат Европы, можно с коэффициентом 2.20.

Испанцы тоже многое преодолели. Они, безусловно, заслуживают оваций и похвалы. Только вот у них нет того икс-фактора, который позволит обыграть англичан по их же правилам. Игра «Красной фурии» в обороне гораздо менее компактна. Она чаще позволяет создавать опасность у своих ворот.

«Красная фурия» не проиграла ни одного финала крупного турнира с 2001 года. Подопечные Гарета Саутгейта это поправят. Тренера критикуют, но его замены и оборонительный футбол ведут к победам. Благодаря им «три льва» могут стать 11-й сборной, выигравшей чемпионат Европы.

Прогноз и ставки на матч Евро-2024 Испания — Англия 14 июля 2024 года

Травма одного из лидеров, дефицит креативных игроков и открытый стиль игры свидетельствуют не в пользу победы Испании. Англия – более созревшая и закалённая сборная. У неё выработались характер и крайне неудобная для соперников тактика. Помимо Кейна и Беллингема, у Саутгейта в подспорье полно талантливых футболистов, способных решить исход встречи в одиночку.

Ставка: Англия выиграет Евро-2024 за 2.20.