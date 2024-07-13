«Краснодар» будет смелым, но «Зенит» выиграет Суперкубок России

Уже сегодня мы узнаем имя обладателя Суперкубка России. На стадионе «Волгоград Арена» за этот трофей будут бороться «Зенит» и «Краснодар». Встреча начнётся в 20:30 мск. Сине-бело-голубые являются восьмикратными обладателями Суперкубка. Чёрно-зелёные впервые в истории приняли этот вызов.

Кто фаворит матча «Зенита» — «Краснодар»

Четыре года подряд сине-бело-голубые выигрывали Суперкубок России. Поэтому нет ничего удивительного, что букмекеры считают их фаворитами. Поставить на победу «Зенита» можно с коэффициентом 1.78. Шансы «Краснодара» оценили в 4.90. Вероятность ничьей идёт за 3.70.

По мнению букмекеров, наиболее вероятный счёт матча – 1:0 в пользу сине-бело-голубых. Поставить на этот исход можно с коэффициентом 7.50.

Где смотреть матч «Зенит» — «Краснодар»

OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал 13 июля 2024, суббота. 20:30 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Краснодар Краснодар Кто победит в основное время? П1 X П2

Прямую трансляцию встречи Суперкубка России «Зенит» — «Краснодар» можно смотреть на телеканале «Матч!». Начало трансляции – в 20:30 мск.

«Зенит» в прекрасном настроении

Сине-бело-голубые уже чувствуют себя хозяевами на Суперкубке России. Они предпримут попытку выиграть его пятый раз подряд. С гегемонией петербуржцев в российском футболе пора уже свыкнуться.

В межсезонье Сергей Семак не просто никого не потерял из важных футболистов, а даже приобрёл. В команду уже перешли Максим Глушенков, Сергей Волков, Юрий Горшков и Евгений Латышонок. При этом в полной готовности находится основной бразильский костяк «Зенита».

Готовились сине-бело-голубые, участвуя в Летнем кубке. Они разгромили вылетевший в Первую лигу «Сочи» (5:2), выиграли у «Тальереса» (1:0) и уступили «Црвене Звезде» (1:2). Пока не назвать игру «Зенита» идеальной. Есть ошибки, недоработки, пока страдает качество в защите. Посмотрим, будут ли подопечные Семака более собранны в игре за трофей.

«Краснодар» заслужил победу! Но этого мало

Для «быков» участие в матче за Суперкубок России станет первым в истории. Команда получила эту возможность как вице-чемпион РПЛ. Весь минувший сезон чёрно-зелёные были близки к победе в чемпионате страны, за них болело громадное количество людей, желая, чтобы «Краснодар» прервал гегемонию «Зенита». Ничего не вышло.

Мурад Мусаев с момента прихода на пост главного тренера ничего удивительного не продемонстрировал. Ещё больше удивила невнятная трансферная кампания «быков». Они потеряли Матвея Сафонова, Сергея Волкова, а подписаны были возрастные Юрий Газинский, Фёдор Смолов и Юрий Дюпин. Зачем? Остаётся загадкой.

Участия в игре за Суперкубок России не примут Джон Кордоба и Кевин Кастаньо. Они заняты в Кубке Америки. Несмотря на это, чёрно-зелёные выиграли три товарищеские встречи. Начали с победы в матче с «Кубанью» (1:0), а затем обыграли махачкалинское «Динамо» (2:0). Кстати, один из голов забил Смолов. В минувшей встрече «Краснодар» победил «Ростов» со счётом 3:2. Вновь забил Фёдор, отличился Сперцян.

Прогноз на матч «Зенит» — «Краснодар» 13 июля 2024 года

Сейчас создаётся ощущение, будто всё, что есть у «Краснодара», это характер. Часто он выручал, а с присутствием большего количества возрастных игроков только этот фактор и может помочь. Пусть во время контрольных матчей «быки» не получили нужной практики, если вынести за скобки встречу с «Ростовом», но они почувствовали вкус маленьких побед. Пришло ли время для больших?

«Зенит» подходит к встрече в полной готовности. В первую очередь это касается состава. Много классных новичков, которые уже проявили себя в Летнем кубке, бразильский костяк и неизменные тренерские установки. Последний раз сине-бело-голубые проигрывали краснодарцам в 2018 году.

Пусть по привычке подопечные Семака вновь одержат победу, но в 11 из 12 последних очных встреч забивали обе команды. Это уже интересно. На характере забить хотя бы гол чёрно-зелёным по силам.

Предлагаем ставку на победу «Зенита» в Суперкубке России и «обе забьют» в основное время с коэффициентом 2.65. Не исключаем, что всё решится за пределами 90 минут.

Ставка: победа «Зенита» в турнире и обе забьют за 2.65.