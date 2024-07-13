Канада — Уругвай. Нуньес и Суарес заслужили утешительный приз

14 июля состоится матч за третье место Кубка Америки Канада — Уругвай. Начало игры — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами небесно-голубых: поставить на победу уругвайцев можно с коэффициентом 1.59. Успех канадцев оценён в 6.60. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Америки Канада — Уругвай 14 июля 2024 года

Аналитики считают, что матч Канада — Уругвай получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.84, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.03. Если забьют канадцы, сыграет коэффициент 1.66. Гол уругвайцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.12. Поставить на «обе забьют» можно за 1.93.

Анализ и прогноз на матч за третье место Кубка Америки Канада — Уругвай (14.07.2024)

14 июля состоится финал Кубка Америки между Аргентиной и Колумбией. Днём ранее в матче за третье место померяются силами Канада и Уругвай. Встреча пройдёт на стадионе «Банк оф Америка» в городе Шарлотта (штат Северная Каролина). Стартовый свисток запланирован на 3:00 мск.

Сборная Канады — одна из главных сенсаций Кубка Америки. Не потому, что победила ряд сильных соперников. Нет, дело в другом. Она добралась до полуфинала благодаря невероятному везению. На групповом этапе «красные» зацепились за очки благодаря численному преимуществу сразу в двух матчах.

Справедливости ради стоит отметить, что по ходу турнира подопечные Джесси Марша прибавили. В полуфинал они вышли, по делу победив Венесуэлу. Дело дошло до серии послематчевых пенальти, но канадцы могли до неё не доводить. У них были возможности забить больше в основное время.

В полуфинале «красные» не в одну калитку проиграли Аргентине. У них были неплохие моменты, особенно в концовке, но неудовлетворительное завершение не позволило вернуть интригу в матч. По-настоящему опасных ударов, которые доставили бы проблемы Эмилиано Мартинесу, мы так и не увидели.

Даже не самому скоростному нападению Аргентины подопечные Джесси Марша предоставляли много свободы в защите. Всё предельно просто и понятно. Общий класс состава сборной Канады невелик. Она прыгнула выше головы, пройдя так далеко на Кубке Америки.

Уругвай, напротив, немного не дошёл. До 1/4 финала он добрался уверенно. Небесно-голубые победили Панаму (3:1), Боливию (5:0) и США (1:0). Затем они с трудом обыграли Бразилию. Можно сказать, что подопечным Марсело Бьелсы не повезло с турнирной сеткой.

После тяжёлой игры с бразильцами уругвайцев ждала не менее трудная встреча с колумбийцами, которые к тому моменту не знали поражений 27 встреч кряду. Если бы не усталость, шансы небесно-голубых на выход в финал были бы гораздо выше.

Второй тайм колумбийцы провели в меньшинстве. Энергии и скорости уругвайцам не хватило для того, чтобы дожать «кофейщиков», которые бурно отпраздновали выход в финал. Понятно, почему эмоции взяли верх над небесно-голубыми. После финального свистка случилась потасовка с болельщиками соперника.

Лидер сборной Уругвая Дарвин Нуньес принимал в драке активное участие. Форвард швырнул стул в колумбийских болельщиков, которые оскорбляли его и демонстрировали неприличные жесты. По информации СМИ, из-за стычки нападающий «Ливерпуля» может получить длительную дисквалификацию. Есть риск, что она распространится на клубный футбол.

К предстоящему матчу сборная Уругвая подходит в плохом расположении духа и в ослабленном виде. Выиграть-то небесно-голубые смогут. У них значительно больше ресурсов, лучше рисунок футбола и результаты. Подопечные Марсело Бьелсы уступили только в 2 из 11 последних официальных матчей и один раз сыграли вничью. До встречи с Бразилией они показывали зрелищную быструю игру.

Заключить пари на победу небесно-голубых и тотал меньше 4.5 мяча можно с коэффициентом 1.90. Марсело Бьелса многое улучшил в игре небесно-голубых. Он умело сочетает опыт и лидерские качества Луиса Суареса со скоростью молодёжи. Как минимум утешительный приз в виде бронзовых медалей уругвайцы заслужили. Они показали один из самых ярких и зрелищных футболов на Кубке Америки — 2024.

Прогноз и ставки на матч Кубка Америки Канада — Уругвай 14 июля 2024 года

Изобилия голов не ждём. У Канады очень плохо обстоят дела с реализацией, и в целом она явный аутсайдер встречи. Уругвай же порядком вымотался в матчах с Бразилией и Колумбией. Самым правдоподобным вариантом для ставки видится победа небесно-голубых на классе.

Ставка: победа Уругвая и тотал меньше 4.5 мяча за 1.90.