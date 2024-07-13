Сантьяго Понциниббио — Муслим Салихов. Король кунг-фу использует последний шанс

В ночь на 14 июля в США пройдёт очередной турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 59. В соглавном бою россиянин Муслим Салихов встретится с аргентинцем Сантьяго Понциниббио.

Ориентировочное начало боя — 7:00 мск. Рассказываем, чего ждать от поединка двух оказавшихся на грани вылета из UFC бойцов.

Когда и где пройдёт бой Понциниббио — Салихов

Поединок Понциниббио — Салихов состоится в рамках вечера единоборств UFC on ESPN 59 на арене в Денвере (США). Ориентировочное начало боя — 14 июля в 7:00 мск.

Где смотреть бой Сантьяго Понциниббио — Муслим Салихов

Прямую трансляцию всего турнира UFC on ESPN 59 покажет телеканал «Матч! Боец», а основной кард можно будет посмотреть на канале «Матч!».

Ставки и коэффициенты на бой Понциниббио — Салихов

Букмекеры считают фаворитом Сантьяго Понциниббио. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.52. Успех Муслима Салихова оценили котировкой 2.52. Ничья крайне маловероятна, поставить на неё можно за 55.0.

По оценкам аналитиков, бой скорее завершится досрочно. Поставить на такое развитие событий можно с коэффициентом 1.66. На то, что бойцы проведут в октагоне всё отведённое время, можно сделать ставку за 2.15.

На нокаут предлагают коэффициент 2.00, а на завершение боя болевым или удушающим дают 8.50.

Король кунг-фу готов продолжать

Муслим Салихов — ветеран единоборств. 40-летний боец — самый титулованный боец ушу-саньда в мире. Салихов — единственный спортсмен не из Китая, получивший звание Короля кунг-фу.

В UFC Салихов выступает с 2017 года, но возраст и травмы давали о себе знать в последнее время. Рекорд Муслима — шесть побед и четыре поражения. Два проигранных боя подряд — последний нокаутом от Рэнди Брауна — поставили россиянина на грань вылета из организации, несмотря на переподписанный контракт.

Впрочем, сам Салихов спокойно относится к тому, что букмекеры считают его андердогом. По словам Муслима, они видят только ветерана, проигравшего последний бой нокаутом, но сейчас все проблемы решены. Король кунг-фу готов показать свою лучшую форму.

От аргентинца остался только удар

Карьера Сантьяго Понциниббио чем-то похожа на путь Салихова. Аргентинец ярко стартовал в UFC, шёл на серии из семи побед и всерьез рассматривался претендентом на чемпионский пояс. Однако затем Сантьяго пропустил целых три года из-за проблем со здоровьем. Он нашёл в себе силы вернуться, но результаты потускнели — всего две победы в шести боях.

Понциниббио уже не выглядит таким ярким нокаутёром, как в расцвете сил, хотя его удар, конечно, по-прежнему силён. Более того, аргентинец и сам стал падать. В последнем поединке его отправил в нокаут Кевин Холланд.

На что ставить в бою Понциниббио — Салихов

Оба переживают далеко не лучший период своей карьеры, но такой перекос коэффициентов в сторону аргентинца удивляет. Россиянин обладает куда более серьёзным техническим арсеналом, а челюсть Сантьяго в последнее время не выглядит крепкой. Да, Муслим в последнее время боролся с травмами, но у него было достаточно времени, чтобы решить все проблемы.

Оба бойца — ударники, поэтому бой будет проходить в стойке. Велика вероятность нокаута. Исходя из этого и из того, что россиянин выглядит ничуть не слабее, можно ставить как на отдельное событие, так и комбинировать исходы.

Ставка 1: победа Муслима Салихова за 2.52.

Ставка 2: бой завершится нокаутом за 2.00.

Ставка 3: победа Салихова нокаутом за 4.30.