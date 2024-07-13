«Урал» — «Сочи». Роберт Морено даст отсчёт возвращению в РПЛ

14 июля состоится матч 1-го тура Первой лиги «Урал» — «Сочи». Начало игры — в 16:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу екатеринбуржцев можно с коэффициентом 2.06. Успех сочинцев оценён экспертами в 3.80. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Коэффициенты букмекеров на матч Первой лиги «Урал» — «Сочи» 14 июля 2024 года

Букмекеры сомневаются, что матч Первой лиги «Урал» — «Сочи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.87, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.93. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.36. Поставить на «обе забьют» можно за 1.71.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура Первой лиги «Урал» — «Сочи» (14.07.2024)

Стартует новый сезон Первой лиги. С ходу команды начнут бескомпромиссную борьбу за выход в РПЛ. 14 июля состоится матч 1-го тура второго по значимости дивизиона России, в котором на стадионе «Екатеринбург Арена» встретятся «Урал» и «Сочи».

Обе команды в прошлом сезоне выступали в РПЛ. «Сочинцы» финишировали на последнем месте и напрямую вылетели в Первую лигу, а екатеринбуржцы в стыках проиграли по сумме двух матчей «Акрону». Казалось бы, «шмели» в более выгодном положении.

На самом деле это совсем не так. Оранжево-чёрные не вылетели напрямую только благодаря набранному в начале сезона багажу очков. Финальной отрезок получился просто ужасным, и после поражения в первом стыковом матче с «Акроном» со счётом 0:2 руководство отправило Виктора Гончаренко в отставку.

Готовил команду к ответной встрече с «Акроном» и новому сезону Евгений Аверьянов. Оценивать плоды его работы трудно. Прописку в РПЛ «шмели» сохранить всё равно не сумели, а на сборах победили «Равшан» (5:0) и «Кызылкум» (1:0).

К новому сезону «Урал» подходит как одна из главных загадок. Клуб покинула добрая половина лидеров. Состав стал моложе, и как юные футболисты поведут себя под управлением Аверьянова — большой вопрос, на который нет ответа. По контрольным встречам таких выводов не сделать.

У «Сочи» совершенно другая история. Его вылет в Первую лигу расстроил многих. После назначения Роберта Морено на должность главного тренера игра команды обрела совершенно другие краски. Она стала по-настоящему красивой и очень грамотно выверенной.

Сочинцы до конца верили в то, что им удастся сохранить прописку в РПЛ. Они проиграли только 3 из 13 последних встреч в элитном дивизионе страны. Южане отняли много очков у лидеров. Для сохранения прописки этого оказалось недостаточно, но была заготовлена отличная почва на следующий сезон.

Многие ведущие футболисты клуба приняли решение остаться и следовать за Робертом Морено. Летом состав команды обогатился перспективной молодёжью и качественными игроками. У испанца ушло некоторое время на то, чтобы новобранцы освоились.

В первых трёх контрольных встречах на сборах южане сыграли вничью с «Ленинградцем» (1:1), разгромно проиграли «Зениту» (2:5), а также уступили «Црвене Звезде» (0:2). Зато после механизмы притёрлись, и сочинцы крупно победили серебряного призёра и лидера чемпионата Аргентины — «Тальерес» (5:0).

Роберт Морено доказывает, что является специалистом высочайшего уровня. Под его руководством команда постоянно прогрессирует. Сезон ещё не начался, а уже есть предпосылки к тому, что южане вернутся в РПЛ. Поставить на их победу в грядущем матче можно с коэффициентом 3.80.

Несмотря на то что встреча состоится в Екатеринбурге, сочинцы — фавориты. У них была более основательная подготовка к новому сезону. Да по управленческим навыкам Роберт Морено видится более квалифицированным специалистом, чем Евгений Аверьянов.

Прогноз и ставки на матч Первой лиги «Урал» — «Сочи» 14 июля 2024 года

Будущее оранжево-чёрных окутано густым туманом. Сборы не дали предпосылок к улучшению ситуации после ужасного завершения минувшего сезона. Будущее сочинцев выглядит гораздо перспективнее. Они способны сразу же включиться в борьбу и вернуться в РПЛ. Первый матч Морено в Первой лиге не получится комом. Южане основательно подготовились к сезону. Они уже выглядят вполне конкурентоспособно.

Ставка: победа «Сочи» за 3.80.