Карлос Алькарас — Новак Джокович. Победив Медведева, испанец воодушевился

14 июля в матче финала Уимблдона сыграют Карлос Алькарас и Новак Джокович. Начало — не ранее 16:00 мск. Эксперты отдают предпочтение испанцу: коэффициент на его победу — 1.70. Шансы серба оценили коэффициентом 2.30.

Коэффициенты букмекеров на матч Уимблдона Карлос Алькарас — Новак Джокович 14 июля 2024 года

Аналитики считают, что матч Карлос Алькарас – Новак Джокович получится упорным: ставки на тотал больше 40.5 гейма принимаются за 1.65, а тотал меньше 40.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 2.25. Поставить на победу испанца со счётом 3:0 по сетам можно за 4.70.

Анализ и прогноз на матч Карлос Алькарас — Новак Джокович (14.07.2024)

14 июля в финале Уимблдона встретятся Карлос Алькарас и Новак Джокович. Вторая ракетка мира и третья проведут очный матч в таком значимом турнире – что может быть лучше? Сможет ли сербский теннисист выиграть 25-й титул ТБШ в своей карьере, который позволит стать единоличным рекордсменом, опередив Маргарет Корт (24 ТБШ)?

Новак побеждал на Уимблдоне семь раз. В случае очередного успеха он сможет сравняться с Роджером Федерером по этому показателю. Сербу уже 37 лет, а он продолжает демонстрировать высокий уровень. И это несмотря на недавно пережитую травму мениска.

Алькарас – это новая история тенниса. Испанец выиграл Уимблдон в минувшем сезоне и близок к защите титула. Тогда в финале он также играл с Джоковичем и одержал победу – 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4. В текущем году Карлос уже выиграл «Ролан Гаррос», победив в финальном матче Александра Зверева (6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2).

В полуфинале Уимблдона Алькарас победил Даниила Медведева (6:7, 6:3, 6:4, 6:4). До этого он обыграл Томми Пола и Уго Умбера. У Джоковича путь был немного проще. У него даже было время на небольшую передышку. Новак выиграл встречу четвёртого круга у Хольгера Руне, не уступив даже сета, а затем Алекс де Минор снялся с турнира.

Таким образом, сербский теннисист попал сразу в полуфинал, в котором победил Лоренцо Музетти, не испытав никаких проблем – 6:4, 7:6, 6:4. Поэтому Новак должен был сохранить больше сил. Но победы с сильными соперниками могли закалить Алькараса. К тому же он молод, и вряд ли усталость может хоть как-то проявиться в таких ответственных матчах.

Мы предлагаем поставить на победу Алькараса и тотал больше 3.5 сета с коэффициентом 2.45. Всё-таки уровень и три победы в пяти последних очных встречах не позволяют даже думать, что серб проиграет, не взяв не единого сета. Но пора дать дорогу молодым. Как минимум в этой встрече у Карлоса перспектив больше.

Ставка: победа Алькараса и тотал больше 3.5 сета за 2.45.