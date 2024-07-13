«Родина» — «Балтика». Владимир Газзаев нашёл свой клуб?

14 июля состоится матч 1-го тура Первой лиги «Родина» — «Балтика». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 2.40. Успех калининградцев оценён экспертами в 3.00. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Коэффициенты букмекеров на матч Первой лиги «Родина» — «Балтика» 14 июля 2024 года

Букмекеры сомневаются, что матч Первой лиги «Урал» — «Сочи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.24. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33. Поставить на «обе забьют» можно за 1.72.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура Первой лиги «Родина» — «Балтика» (14.07.2024)

Начинается новый сезон второго по значимости дивизиона России. На 14 июля запланированы семь матчей 1-го тура Первой лиги. В одном из них на стадионе «Спасан Арена» в Москве померяются силами «Родина» и «Балтика». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

«Родина» была основана в 2015 году. В очень сжатые сроки она прошла путь от мало кому известного проекта до одного из претендентов на выход в РПЛ. Минувший сезон команда закончила на пятой строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав столько же очков, сколько получивший право сыграть в стыках из-за лучших дополнительных показателей тульский «Арсенал».

Летом «Родина» пережила большие перемены. Последовало усиление состава и смена наставника. Мостик занял сын легендарного Валерия Газзаева — Владимир. Передался ли ему тренерский талант отца, приведшего ЦСКА к трём победам в чемпионате и четырём — в Кубке России?

Ранее Газзаев-младший звёзд с неба не хватал. Ни в одном из пяти последних клубов он не задержался больше чем на год. Назначение Владимира видится очень рискованной затеей, которая может выйти «Родине» боком. Далеко не всегда дети так же талантливы и успешны, как родители.

В недавней товарищеской встрече «Родина» победила «Локомотив» (1:0). Она показала только то, что умеет обороняться. Хоть сколько-нибудь сносного взаимодействия и тактически выверенной доставки мяча до ворот соперника со стороны подопечных Газзаева-младшего не наблюдалось. Это банальное отсутствие поставленной игры в пас.

К счастью для «Родины», у «Балтики» дела обстоят не лучше. В прошлом сезоне она выступала в РПЛ и показывала вполне приличный футбол. Реализовывай калининградцы свои моменты, возвращения в Первую лигу и ухода Сергея Игнашевича не случилось бы.

Новым наставником клуба стал Александр Грищенко, ранее руководивший «Велесом». Это даже более противоречивое назначение, чем Владимира Газзаева в «Родину». Даже во Второй лиге Грищенко не удалось показать себя как перспективного специалиста. Ему не удалось вывести клуб в Первую лигу.

«Балтика» сделала в развитии не один и даже не два шага назад. Она откатилась на несколько этапов. Практически все ведущие футболисты разбежались. Вместе с тем вдребезги разлетелась привлекательность команды из Калининграда.

В недавней товарищеской встрече «Балтика» разгромно уступила «Локомотиву» (1:4). От отложенных Игнашевичем механизмов ничего не осталось. Всё придётся строить заново, и это может занять весьма много времени. Что-то подсказывает, что в ближайшие несколько лет возвращения калининградцев в РПЛ ждать не стоит.

Заключить пари на победу «Родины» в матче с «Балтикой» можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.40. Немаловажно, что встреча состоится в Москве. Поддержка родных трибун даст подопечным Газзаева-младшего солидное преимущество.

В прошлом сезоне москвичи уступили в 4 из 17 матчей дома в Первой лиге. Калининградцы, в свою очередь, выиграли всего лишь 1 из 15 гостевых встреч в минувшем розыгрыше РПЛ. Это худший показатель. Ещё калининградцы установили антирекорд лиги, забив только два гола со стандартов.

Прогноз и ставки на матч Первой лиги «Родина» — «Балтика» 14 июля 2024 года

Далеко не факт, что пережитые летом перемены пойдут «Родине» на пользу. И всё же к сезону она подходит в более привлекательном виде, чем «Балтика». У москвичей хотя бы нет демотивации, которая имеется у калининградцев. Уход Игнашевича не мог не оставить следа на их боевом духе.

Ставка: победа «Родины» за 2.40.