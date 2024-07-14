Испания — Англия. Ольмо и Ямаль лишат Кейна и Беллингема веры в чудо

Уже сегодня станет известен победитель Евро-2024. В матче финала Испания будет играть с Англией на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. Начало встречи – в 22:00 мск. «Три льва» впервые в истории могут выиграть чемпионат Европы. А вот «Красная фурия» является трёхкратной победительницей турнира.

Кто фаворит матча Евро-2024 Испания – Англия

Букмекеры отдают предпочтение «Красной фурии». Поставить на её победу можно с коэффициентом 2.50. Шансы «трёх львов» выиграть в основное время оценили в 3.55.

Ставки на то, что Испания станет победителем Евро-2024, принимают за 1.70. Триумф Англии оценён в 2.20.

Букмекеры предложили специальную линию на финал чемпионата Европы Испания – Англия. Например, можно поставить, что первый гол будет забит до пятой минуты, за 7.00. Столько же дают на назначенный пенальти за игру рукой. Если судья лично посмотрит VAR, сыграет коэффициент 5.00.

Где смотреть матч Испания – Англия

Прямую трансляцию финала Евро-2024 Испания – Англия можно смотреть на телеканале «Матч!». Начало трансляции – в 22:00 мск.

Анализ и прогноз на матч финала Евро-2024 Испания – Англия 14 июля 2024 года

Пока многие были увлечены верой в сборную Германии, для которой Евро-2024 стал домашним, а также Францией с Килианом Мбаппе, из виду была упущена Испания. Под руководством Луиса де ла Фуэнте команда преобразилась. Хотя мало кто верил, что она доберётся до финала, учитывая последние неудачи «Красной фурии» на крупных турнирах.

Испания сразу попала в так называемую «группу смерти», но не спасовала и набрала девять очков, одержав все три победы. Она выиграла у Хорватии (3:0), Италии (1:0) и Албании (1:0). Показалось, что подопечные Луиса де ла Фуэнте прошли групповой этап налегке. Они не просто побеждали, но и не пропустили ни единого гола.

В 1/8 финала Грузия заставила понервничать испанских болельщиков, открыв счёт. Однако это лишь разозлило «Красную фурию», которая забила четыре мяча и разгромила «крестоносцев» (4:1). Как оказалось, это были только цветочки. В четвертьфинале Испания встретилась с хозяйкой Евро-2024 – Германией.

Дани Ольмо с красивой передачи Ламина Ямаля открыл счёт, но за минуту до окончания основного времени немцы сравняли его, вернув надежду. «Красную фурию» это нисколько не выбило из равновесия. В концовке дополнительного времени Мерино забил победный гол.

Следующей стала Франция. Очень опасный соперник. Вновь испанцы пропустили первыми, но сначала Ямаль сравнял счёт, а затем Ольмо вывел «Красную фурию» вперёд. Его мяч стал победным – 2:1.

Теперь у подопечных Луиса де ла Фуэнте есть хорошие шансы не просто в четвёртый раз в истории выиграть чемпионат Европы, но и разбить сердца английских болельщиков. Напомним, для «трёх львов» это реальный шанс впервые одержать победу на ЧЕ. Особенно важно это для Гарри Кейна.

Интересно, что за весь Евро-2024 у сборной Англии всего лишь две победы в основное время. Первую подопечные Гарета Саутгейта добыли в 1-м туре группового этапа, обыграв Сербию (1:0). Вторую – в полуфинальном матче с Нидерландами (2:1). Кого-то устраивают эти редкие, но приятные подарки. Но большинство негодует из-за стратегии, выбранной тренером Англии.

Во время ничьих с Данией и Словенией «три льва» выглядели немного усталыми, а у их атак явно отсутствовали свежие идеи. Встречу 1/8 финала чемпионата Европы вообще спас Джуд Беллингем, забив гол на последних минутах. Благодаря этому удалось сравнять счёт, а в дополнительное время победный мяч забил Гарри Кейн.

Спаслись англичане и во встрече со Швейцарией (1:1 (5:3 пен.)). На этот раз выручил гол Букайо Саки на 80-й минуте. А вот в серии 11-метровых ударов «три льва» были неукротимыми. Они реализовали все пять попыток.

Встреча с Нидерландами вновь не обошлась без везения. Хави Симонс вывел «оранжевых» вперёд уже на седьмой минуте. В первом тайме сравнял счёт Гарри Кейн, реализовав пенальти. И уже на 90+1-й минуте Уоткинс забил победный мяч с голевого паса Деклана Райса.

Каким чудом постоянно критикуемый Саутгейт находит способы организовать победы для сборной Англии – загадка. Увеличится ли доверие болельщиков к нему, если «три льва» выиграют Евро-2024?

Робен Ле Норман и Даниэль Карвахаль смогут вернуться в игру после того, как отбыли дисквалификацию. Жаль, не будет травмированного Педри. Однако усилий Ольмо, Уильямса, Мерино и Ямаля должно быть достаточно, чтобы заставить англичан нервничать.

У Саутгейта большие надежды связаны в основном с двумя фигурами – Гарри Кейном и Джудом Беллингемом. Везением или хитрыми ходами были добыты настолько необычные победы сборной Англии на предыдущих этапах, это должно прекратиться.

«Красная фурия» набрала сумасшедшую скорость, её будет сложно остановить. Особенно учитывая небольшие проблемы англичан в защите. Во всех трёх матчах плей-офф они пропускали по голу. При всём уважении к соперникам «трёх львов» ещё никто не предлагал такого бешеного темпа, который есть у испанцев.

Мы предлагаем поставить, что Испания выиграет Евро-2024 и обе забьют в основное время, за 3.40. В успех «Красной фурии» верится намного больше, чем в англичан. Они заслуживают трофея. Но мастерство Беллингема и Кейна сделает своё дело. «Три льва» наиграют на гол.

Ставка: победа Испании в турнире и обе забьют за 3.40.