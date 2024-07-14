Что ждёт эти команды после пережитых изменений и падения в Первую лигу?

Экспресс с коэффициентом 25.82: «Урал» без Гончаренко и «Балтика» без Игнашевича

Насыщенный нас ожидает день на футбольные события. Сначала посмотрим матчи 1-го тура Первой лиги, затем нас ожидает финал Евро-2024 и напоследок, уже под утро, заключительный матч Кубка Америки. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 25.82 на матчи, которые пройдут сегодня.

Прогноз на матч «Урал» — «Сочи»

Обе команды в прошлом сезоне выступали в РПЛ. «Сочинцы» финишировали на последнем месте и напрямую вылетели в Первую лигу, а екатеринбуржцы в стыках проиграли по сумме двух матчей «Акрону».

К новому сезону «Урал» подходит как одна из главных загадок. Клуб покинула добрая половина лидеров. Состав стал моложе, и как юные футболисты поведут себя под управлением Аверьянова — большой вопрос, на который нет ответа. По контрольным встречам таких выводов не сделать.

У «Сочи» совершенно другая история. Его вылет в Первую лигу расстроил многих. После назначения Роберта Морено на должность главного тренера игра команды обрела совершенно другие краски. В первых трёх контрольных встречах на сборах южане сыграли вничью с «Ленинградцем» (1:1), разгромно проиграли «Зениту» (2:5), а также уступили «Црвене Звезде» (0:2). Зато после механизмы притёрлись, и сочинцы крупно победили серебряного призёра и лидера чемпионата Аргентины — «Тальерес» (5:0).

Будущее оранжево-чёрных туманно. Сборы не убедили в готовности к новому сезону. Будущее сочинцев выглядит перспективнее. Они могут сразу же включиться в борьбу за первое место. Южане подготовились лучше «Урала», поэтому поставим на их победу с коэффициентом 3.40.

Прогноз на матч «Родина» — «Балтика»

Летом «Родина» пережила большие перемены. Последовали усиление состава и смена наставника. Мостик занял сын легендарного Валерия Газзаева — Владимир. Передался ли ему тренерский талант отца, приведшего ЦСКА к трём победам в чемпионате и четырём — в Кубке России? Посмотрим.

В недавней товарищеской встрече «Родина» победила «Локомотив» (1:0). Она показала только то, что умеет обороняться. Хоть сколько-нибудь сносного взаимодействия и тактически выверенной доставки мяча до ворот соперника со стороны подопечных Газзаева-младшего не наблюдалось. Это банальное отсутствие поставленной игры в пас.

К счастью для «Родины», у «Балтики» дела обстоят не лучше. В прошлом сезоне она выступала в РПЛ и показывала вполне приличный футбол. Реализовывай калининградцы свои моменты, возвращения в Первую лигу и ухода Сергея Игнашевича не случилось бы. Новым наставником клуба стал Александр Грищенко, ранее руководивший «Велесом». Это даже более противоречивое назначение, чем Владимира Газзаева — в «Родину».

В недавней товарищеской встрече «Балтика» разгромно уступила «Локомотиву» (1:4). От отложенных Игнашевичем механизмов ничего не осталось. Всё придётся строить заново, и это может занять весьма много времени.

Далеко не факт, что пережитые летом перемены пойдут «Родине» на пользу. И всё же к сезону она подходит в более привлекательном виде, чем «Балтика». Хотя недооценивать калининградцев тоже не стоит. Им важно продемонстрировать, что уход Игнашевича не приведёт их к провалу. Предлагаем поставить на ничью за 3.50.

Прогноз на матч Испания — Англия

«Красная фурия» демонстрирует красивейший зрелищный футбол. Она много двигается с мячом и умело запутывает соперника большим количеством передач. Подкрепляется это отличной техникой и изобретательностью футболистов. При всём великолепии подопечные Луиса де ла Фуэнте уязвимы. Во встрече с Францией у них выявилась важная проблема. Испанцы выиграли со счётом 2:1, но практически весь второй тайм они просидели в обороне.

«Красная фурия» всё так же здорово передвигала мяч, как в первом тайме, но не обостряла.

Сборная Англии в данном плане имеет превосходство. Осторожная тактика, предпочитаемая Гаретом Саутгейтом, лучше адаптирована под получение хороших результатов. Болельщики могут сколько угодно негодовать из-за унылости игры «трёх львов», но она не помешала им дойти до финала.

В полуфинале Евро-2024 с Нидерландами (2:1) англичане выступили намного смелее, чем на ранних этапах. Повысилась нацеленность на ворота соперника, вернулся прежний Фил Фоден. Его удары заставили болельщиков «оранжевых» серьёзно понервничать. С пенальти забил Кейн, на счету которого уже три мяча, а победный гол записал на свой счёт вышедший вместо него на замену Олли Уоткинс. Глубина состава — это главное оружие Англии.

Англия – более созревшая и закалённая сборная. У неё выработались характер и крайне неудобная для соперников тактика. Помимо Кейна и Беллингема, у Саутгейта в подспорье полно талантливых футболистов, способных решить исход встречи в одиночку. Мы предлагаем ставку на итоговую победу «трёх львов» в турнире за 2.17.

Экспресс на 14 июля

Ставка 1: победа «Сочи» в матче с «Уралом» за 3.40.

Ставка 2: ничья во встрече «Родина» — «Балтика» за 3.50.

Ставка 3: итоговая победа Англии в игре с Испанией за 2.17.

Общий коэффициент: 3.40 Х 3.50 Х 2.17 = 25.82.