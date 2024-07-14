Не «Зенит», а «Спартак» станет чемпионом РПЛ! Насколько это реально?

Станкович прервёт гегемонию сине-бело-голубых?! Это куда реальнее, чем кажется на первый взгляд.

Первые матчи сезона-2024/2025 чемпионата России запланированы на 20 июля. Сможет ли кто-то навязать реальную конкуренцию «Зениту»? Как проявят себя новички РПЛ? На эти и другие вопросы мы попытаемся ответить.

Петербуржцы установят рекорд?

Сезон-2024/2025 ещё не начался, а букмекеры уже предлагает заключить пари на победителя. Главным претендентом на чемпионство они считают «Зенит». Заключить пари на то, что петербуржцы снова выиграют золотые медали РПЛ, можно с коэффициентом 1.55.

Взяв в минувшем сезоне требл, подопечные Сергея Семака повторили рекорд «Спартака». Они стали чемпионами в шестой раз подряд. Летом команда классно усилилась, но велика вероятность нескольких важных кадровых потерь. Андрей Аршавин считает, что у клуба уже есть замены Клаудиньо и Венделу.

Что ж, может, тогда и Малкому у клуба есть равноценная замена? Почему же тогда команда в прошлом сезоне столкнулась с большими проблемами и с трудом вырвала победу в РПЛ? Да потому что на самом деле эти бразильцы являются бессменными лидерами «Зенита». Проблема в том, что они уже давно выиграли всё, что только можно, и жаждут новых вызовов.

«Краснодар», «Динамо» и «Локомотив» не готовы бороться за чемпионство

Помимо «Зенита», ещё три клуба из топ-6 первенства не сменили главных тренеров — это «Краснодар», «Динамо» и «Локомотив». Их боссы решили подстраивать состав под тренеров, а не наоборот. Победы чёрно-зелёных и бело-голубых в сезоне-2024/2025 РПЛ букмекерами оценивается одинаковым коэффициентом — 12.0, а на триумф красно-зелёных можно поставить с коэффициентом 13.0.

У железнодорожников меньше всего шансов на успех, потому что летом их состав сильно омолодился. Расставшийся с некоторыми легионерами «Краснодар», похоже, не собирается побеждать. Тактика Мурада Мусаева предрасполагает к яркой открытой игре команды, но вместе с тем — к нестабильным результатам. Остаётся «Динамо», процветающее под руководством Марцела Лички.

Бело-голубые усилили вратарскую линию, которая подвела в самый неподходящий момент минувшего сезона. Динамовцы как минимум не стали слабее по сравнению с предыдущим сезоном.

От Станковича и Николича ждут сенсации

И всё же главными конкурентами «Зенита» на победу в РПЛ видятся «Спартак» и ЦСКА, пережившие смену наставников. У обоих клубов очень большой потенциал. Перемены должны сделать встряску. Заключить пари на победу красно-белых в сезоне-2024/2025 можно за 10.0, а успех армейцев оценивается коэффициентом 12.0.

Николич и Станкович обладают большим опытом. Бывший легендарный футболист «Интера» должен лучше прочих вдохновить футболистов. Работа с таким человеком, который оставил след в истории футбола — это большой толчок для команды.

К тому же «Спартак» пополнился экс-игроком «Бетиса» и «Реала Сосьедад» Виллианом Жозе. На очереди трансфер техничного аргентинца Эсекьеля Барко.

Владимир Слишкович под занавес минувшего сезона раскрыл часть потенциала красно-белых и подготовил отменную почву Деяну Станковичу для успешного следующего сезона. У серба менталитет победителя. Предводителя с таким качеством у «народной команды» не было уже давно. Осталось только поскорее разобраться с составом: слухи о скором уходе сразу нескольких футболистов наверняка добавляют нервозности.

Подведём итоги

В целом нетрудно себе представить расклад, при котором сразу несколько клубов выдержат темп подопечных Сергея Семака. Сезон длинный, и многое будет зависеть от того, как команды станут готовиться во время пауз и перерывов. Однако на текущий момент наибольшие шансы на прекращение гегемонии сине-бело-голубых в сезоне-2024/2025 РПЛ, на наш взгляд, у «Спартака».

«Зенит» может подкосить возможный уход Вендела и Клаудиньо. А даже если нет, есть ощущение, что петербуржцы уже устали побеждать. ЦСКА и «Динамо» ещё подают неплохие надежды. Личка и Николич — высококлассные специалисты, умеющие на регулярной основе добывать хорошие результаты.

Ресурсов у бело-голубых и армейцев примерно столько же, сколько у «народной команды». Без упорной борьбы и трудностей красно-белым первенство точно не выиграть. И всё же в конце прошлого сезона они смотрелись собраннее всех. Станковичу необходимо только закрепить успех, который начал закладывать Слишкович. Если «Спартак» быстро поймает волну и ощутит кураж, то способен на многое.

Ставка: «Спартак» выиграет РПЛ в сезоне-2024/2025 с коэффициентом 10.0.