«Алания» — «Уфа». «Горожане» повременят с первой победой

Сразу же ждать от уфимцев результатов не стоит. Они будут прогрессировать медленно, но верно.

15 июля состоится матч 1-го тура Первой лиги «Алания» — «Уфа». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами «барсов»: поставить на победу владикавказцев можно с коэффициентом 1.80. Успех уфимцев оценён экспертами в 4.50. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч Первой лиги «Алания» — «Уфа» 15 июля 2024 года

Букмекеры считают, что матч Первой лиги «Алания» — «Уфа» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.15, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.70. Если забьют владикавказцы, сыграет коэффициент 1.22. Гол уфимцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.56. Поставить на «обе забьют» можно за 1.98.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура Первой лиги «Алания» — «Уфа» (15.07.2024)

Начался новый сезон второго по значимости дивизиона России. На 15 июля запланирован матч, который закроет программу 1-го тура Первой лиги. На стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном померяются силами «Алания» и «Уфа». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

Минувший сезон сложился для «Алании» не лучшим образом, хотя старт команда выдала весьма яркий и многообещающий. Неверным оказалось решение руководства произвести смену главного тренера в середине сезона. С шестого места клуб упал на восьмое.

Летом последовала ещё одна смена специалиста. С Калешиным контракт был расторгнут по обоюдному согласию. Новый сезон красно-жёлтые начинают под руководством временно исполняющего обязанности главного тренера очень молодого наставника — Сослана Бетеева.

Сборы прошли неудовлетворительно. Владикавказцы сыграли вничью с «Челябинском» (0:0) и «Торпедо» (2:2), а также уступили Нефтехимику (0:1). Впрочем, это всего лишь контрольные встречи, которые не отвечают на вопрос: насколько хорошо команда подготовилась к новому сезону?

Летом состав «Алании» немного омолодился. Команду покинули некоторые старожилы, но зато пришли юные футболисты. На правах свободного агента перебрался в состав «барсов» Сергей Макаров («Акрон»), а ещё в аренду у «Краснодара» был взят Давид Кокоев.

У «Уфы» по пережитым летом переменам похожая ситуация. В том плане, что известных футболистов в её составе больше не стало. Пришлось довольствоваться арендой нескольких молодых спортсменов, работа с которыми не обещает быть лёгкой. Справится ли с ней Евгений Харлачёв?

Тренер сумел вернуть команду в Первую лигу. Следующая цель — РПЛ, но это будет значительно сложнее. К предстоящему розыгрышу «Уфа» подходит в качестве одного из главных аутсайдеров. У неё намного меньше резервов, чем у «Алании» и многих других команд.

Мы уже привыкли, что в начале сезона клубы из третьего по значимости дивизиона ярко себя показывают, но затем у них накапливается усталость, и у соперников притираются механизмы после летних перемен. «Уфа» собирается идти другим путём. Её тренер пропагандирует иные идеи.

В недавной товарищеской игре со «Спартаком» подопечные Харлачёва проиграли со счётом 0:1. Тренер «Уфы» отметил, что соперник преподал команде хороший урок. Евгений грамотно донёс мысль о том, что смотрит в перспективу. Он считает, что команда способна достичь больших успехов при постоянной обучаемости на ошибках.

Вероятно, с Харлачёвым «Уфа» сумеет закрепиться в Первой лиге, но ждать от неё больших свершений сразу после возвращения не стоит. Заключить пари на победу клуба из Владикавказа в предстоящем матче можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80.

У красно-жёлтых только один вопрос стоит ребром — не зря ли они расстались с Евгением Калешиным. Может быть, специалисту, под руководством которого «Акрон» показывал классную игру и пошумел в Кубке России, нужно было дать больше времени? Бетееву предстоит доказать, что он справится с обязанностями лучше Калешина.

Прогноз и ставки на матч Первой лиги «Алания» — «Уфа» 15 июля 2024 года

У «Алании» теперь молодой тренер, которому есть что доказывать. Чтобы воспользоваться шансом и остаться на занимаемой должности, ему необходимо сразу же давать результат. «Уфа» — удобный соперник. Она только вернулась во второй по значимости дивизион страны и ещё не нарастила мощь. Стратегия Харлачёва предполагает поэтапный рост.

Ставка: победа «Алании» за 1.80.