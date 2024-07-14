«Спартак» — «Насаф». Станкович заставит «Лукойл Арену» ликовать

Встреча станет для легендарного серба дебютной на этом стадионе. Нельзя ударить лицом в грязь.

15 июля состоится товарищеский матч «Спартак» — «Насаф». Начало игры — в 14:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «народной команды» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.52. Успех «драконов» оценён экспертами в 5.72. Ставки на ничью принимаются за 4.79.

Коэффициенты букмекеров на матч «Спартак» — «Насаф» 15 июля 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Спартак» — «Насаф» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.51, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.57. Поставить на «обе забьют» можно за 2.01.

Анализ и прогноз на матч «Спартак» — «Насаф» (15.07.2024)

Для того чтобы как можно лучше подготовиться к новому сезону, команды проводят товарищеские встречи. 15 июля состоится интересная контрольная встреча. На стадионе «Лукойл Арена» в Москве местный «Спартак» примет клуб из Узбекистана — «Насаф». Стартовый свисток запланирован на 14:00 мск.

Под занавес минувшего сезона «Спартак» набрал отличный ход. Команда почувствовала запах побед, воодушевилась. К новому розыгрышу РПЛ она подходит в приподнятом настроении и с большими надеждами. Благодаря стараниям Владимира Слишковича и назначению Деяна Станковича у клуба появилась вера в чемпионство.

Назначение легендарного серба повлекло в московскую команду качественные трансферы. Поработать под началом специалиста захотел бывший футболист «Реала Сосьедад» и «Бетиса» Виллиан Жозе. Также близок к завершению трансфер техничного аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко, выигравшего в 2023 году чемпионат и Суперкубок Аргентины.

В недавней товарищеской встрече с «Динамо» красно-белые сыграли не совсем тем составом, который ожидается в следующем сезоне. В ней приняли участие Антон Зиньковский и Александр Соболев, с которыми «народная команда» в скором времени, скорее всего, расстанется. Виллиан Жозе участия в матче не принял, а жаль.

Если бы бразилец сыграл, «Спартак» наверняка одержал бы победу. Его прямой конкурент по позиции, а именно Александр Соболев, провёл ужасный матч. С его ошибки началась атака, которая привела к пропущенному мячу. Кроме того, нападающий упустил очень много моментов.

Матч показал, что у «Спартака» есть проблемы в обороне и не лучшим образом функционируют фланги. Теперь к плюсам. Первое — у «народной команды» прекрасно проявила себя глубина состава. Второе — Станкович продемонстрировал понимание российского футбола и клуба, которым руководит. Заменами он освежил игру и перехватил инициативу.

Встреча с «Насафом» не совсем честная с точки зрения тонуса. Чемпионат Узбекистана в самом разгаре. В отличие от красно-белых, «драконы» подходят к встрече в полностью конкурентоспособном виде, с хорошо отлаженными механизмами.

Лучше всего у «Насафа» функционирует оборона. В 13 встречах в узбекистанской Суперлиге он пропустил девять мячей — меньше всех. Компактная игра в обороне — это ключевой фактор, благодаря которому «драконы» ушли на небольшой перерыв с хорошим настроением.

«Насаф» возглавляет турнирную таблицу чемпионата страны. Он уступил только в 1 из 13 матчей в первенстве и пять раз сыграл вничью. Впрочем, всё это было во встречах с командами, уровень которых значительно ниже, чем у «Спартака».

Для «драконов» предстоящая встреча — это хорошая возможность проверить себя. Если они не пропустят много — это уже будет большим достижением. Разница в уровнях чемпионатов очень большая. Заключить пари на победу «Спартака» с форой (-1.5) можно с коэффициентом 1.85.

Для Деяна Станковича матч станет дебютным на «Лукойл Арене» в качестве главного тренера «народной команды». Вряд ли первый блин получится комом. Легендарный серб показал, что быстро адаптируется к трудностям и устраняет проблемы. Выводы из встречи с «Динамо» будут сделаны.

Прогноз и ставки на матч «Спартак» — «Насаф» 15 июля 2024 года

Разница в классе между командами очень большая. «Насаф» подходит к встрече в лучшем тонусе, но у «Спартака» гораздо больше ресурсов. Дополнительное преимущество дадут родные стены. Первый матч на «Лукойл Арене» Деян Станкович просто обязан выиграть уверенно. Неважно, официальная это игра или товарищеская.

Ставка: победа «Спартака» с форой (-1.5) за 1.85.