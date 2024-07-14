«Вамос Ла Фурия Роха»! Чего ждать на Евро-2024 сегодня

Второй полуфинал Евро-2024 прошёл для рубрики с переменным успехом. Ставка Владимира Прокофьева на ТМ 0.5 в первом тайме провалилась – Нидерланды и Англия обменялись голами. Зато с запасом зашел ординар на ТМ 9.5 угловых в матче – их набралось всего лишь три.

В банке осталось 73 740 фишек.

Напомним правила челленджа:

условный банк – 100 000 фишек;

номинал ставок – 2000, 3000, 5000 и 10 000 фишек;

прогнозы на все матчи Евро.

СТАВКИ №1, №2 и №3

Матч: Испания – Англия.

Ставка: цифра 1 в итоговом счёте за 1.62, тотал угловых меньше 8.5 за 1.70 и точный счёт 1:0 за 7.00.

Сумма: 10 000, 10 000 и 5000 фишек (возможная прибыль – 6200, 7000 и 30 000 фишек).

Испания прошла сложнейшую сетку на пути к финалу, справилась с потерями в составе, показала яркий и зрелищный футбол. Сборная де ла Фуэнте заслуженно считается фаворитом в борьбе за трофей.

Англия на первое, второе и третье место поставила результат, была на грани вылета, но в плей-офф сделала три камбэка и за счёт индивидуального мастерства исполнителей дожала соперников.

Финал – это всегда особая история. К усталости и тактическим дуэлям тренеров добавляются огромная ответственность, фактор напряжения и близости трофея. Поэтому начнём с двух надёжных ставок на основе статистики.

С коэффициентом 1.67 привлекательным выглядит вариант с цифрой 1 в итоговом счёте. Если посмотреть на результаты обеих сборных, то ставка зашла в пяти из шести матчей у каждой.

Испания:

3:0 с Хорватией;

1:0 с Италией;

1:0 с Албанией;

4:1 с Грузией;

2:1 (в доп. время) с Германией;

2:1 с Францией.

Англия:

1:0 с Сербией;

1:1 с Данией;

0:0 со Словенией;

2:1 (в доп. время) со Словакией;

1:1 (5:3 в серии пенальти) со Швейцарией;

2:1 с Нидерландами.

Проходимость 83%, а коэффициент 1.67 – это валуй.

Также по статистике мне нравится общий тотал угловых меньше 8.5 за 1.70. Здесь аналогичная история – в матчах Англии «низ» по корнерам зашёл в пяти из шести случаев.

Саутгейт снова выпустит на левый фланг правоногого Триппьера, а правую бровку отдаст левоногому Саке. При такой расстановке в атаке и максимально низком блоке в обороне ожидать большого количества угловых не стоит.

Да и Испания не любительница зарабатывать стандарты. В матчах с её участием на текущем Евро выбранный исход зашел в четырёх из шести встреч.

Напоследок позволю себе рискнуть и взять точный счёт 1:0 с коэффициентом 7.00. Финалы редко получаются результативными, а из всех «низовых» вариантов именно этот считаю самым логичным. На каждой стадии плей-офф Англия пропускала первой, а в битве за трофей порой достаточно одного гола.

Итого: сделано три ставки на общую сумму 25 000 фишек, в банке осталось 48 740 фишек.

Ставки – это не способ заработка, играйте ответственно.

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