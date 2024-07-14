ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Испания — Англия, прогноз и ставка на финальный матч Евро-2024 14 июля

«Вамос Ла Фурия Роха»! Чего ждать на Евро-2024 сегодня
Владимир Прокофьев
Прогнозы на финал Евро-2024 14 июля
Аудио-версия:
Комментарии
В финале чемпионата Европы победит футбол!

Второй полуфинал Евро-2024 прошёл для рубрики с переменным успехом. Ставка Владимира Прокофьева на ТМ 0.5 в первом тайме провалилась – Нидерланды и Англия обменялись голами. Зато с запасом зашел ординар на ТМ 9.5 угловых в матче – их набралось всего лишь три.

Прогнозы Владимира на полуфинал Евро-2024 Нидерланды — Англия:
Англия поможет вам выспаться. Чего ждать на Евро-2024 сегодня
Англия поможет вам выспаться. Чего ждать на Евро-2024 сегодня

В банке осталось 73 740 фишек.

Напомним правила челленджа:

  • условный банк – 100 000 фишек;
  • номинал ставок – 2000, 3000, 5000 и 10 000 фишек;
  • прогнозы на все матчи Евро.

СТАВКИ №1, №2 и №3

Матч: Испания – Англия.

Ставка: цифра 1 в итоговом счёте за 1.62, тотал угловых меньше 8.5 за 1.70 и точный счёт 1:0 за 7.00.

Сумма: 10 000, 10 000 и 5000 фишек (возможная прибыль – 6200, 7000 и 30 000 фишек).

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Испания прошла сложнейшую сетку на пути к финалу, справилась с потерями в составе, показала яркий и зрелищный футбол. Сборная де ла Фуэнте заслуженно считается фаворитом в борьбе за трофей.

Англия на первое, второе и третье место поставила результат, была на грани вылета, но в плей-офф сделала три камбэка и за счёт индивидуального мастерства исполнителей дожала соперников.

Финал – это всегда особая история. К усталости и тактическим дуэлям тренеров добавляются огромная ответственность, фактор напряжения и близости трофея. Поэтому начнём с двух надёжных ставок на основе статистики.

С коэффициентом 1.67 привлекательным выглядит вариант с цифрой 1 в итоговом счёте. Если посмотреть на результаты обеих сборных, то ставка зашла в пяти из шести матчей у каждой.

Испания:

  • 3:0 с Хорватией;
  • 1:0 с Италией;
  • 1:0 с Албанией;
  • 4:1 с Грузией;
  • 2:1 (в доп. время) с Германией;
  • 2:1 с Францией.

Англия:

  • 1:0 с Сербией;
  • 1:1 с Данией;
  • 0:0 со Словенией;
  • 2:1 (в доп. время) со Словакией;
  • 1:1 (5:3 в серии пенальти) со Швейцарией;
  • 2:1 с Нидерландами.

Проходимость 83%, а коэффициент 1.67 – это валуй.

Также по статистике мне нравится общий тотал угловых меньше 8.5 за 1.70. Здесь аналогичная история – в матчах Англии «низ» по корнерам зашёл в пяти из шести случаев.

Материалы по теме
Испания — Англия. Ольмо и Ямаль лишат Кейна и Беллингема веры в чудо
Испания — Англия. Ольмо и Ямаль лишат Кейна и Беллингема веры в чудо

Саутгейт снова выпустит на левый фланг правоногого Триппьера, а правую бровку отдаст левоногому Саке. При такой расстановке в атаке и максимально низком блоке в обороне ожидать большого количества угловых не стоит.

Да и Испания не любительница зарабатывать стандарты. В матчах с её участием на текущем Евро выбранный исход зашел в четырёх из шести встреч.

Напоследок позволю себе рискнуть и взять точный счёт 1:0 с коэффициентом 7.00. Финалы редко получаются результативными, а из всех «низовых» вариантов именно этот считаю самым логичным. На каждой стадии плей-офф Англия пропускала первой, а в битве за трофей порой достаточно одного гола.

Итого: сделано три ставки на общую сумму 25 000 фишек, в банке осталось 48 740 фишек.

Ставки – это не способ заработка, играйте ответственно.

Пишите комментарии:

  • мнения о сделанных ставках – топ-3 активных пользователей получат призы по итогам Евро;
  • прогнозы на следующий игровой день – их может выбрать автор.
Материалы по теме
Испания обыграет Англию в финале чемпионата Европы
Испания обыграет Англию в финале чемпионата Европы
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android