Экспресс с коэффициентом 10.32: скучали по «Манчестер Юнайтед»?

Отгремели финалы Евро-2024 и Кубка Америки. Всё самое интересное закончилось. В ожидании старта олимпийских игр всё внимание будет уделено товарищеским встречам. На сегодня запланировано несколько очень интересных матчей. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 10.32.

Прогноз на матч «Спартак» — «Насаф»

Под занавес минувшего сезона «Спартак» набрал отличный ход. Команда почувствовала запах побед, воодушевилась. К новому розыгрышу РПЛ она подходит в приподнятом настроении и с большими надеждами. Благодаря стараниям Владимира Слишковича и назначению Деяна Станковича у клуба появилась вера в чемпионство.

В недавней товарищеской встрече с «Динамо» красно-белые сыграли вничью в основное время и уступили в серии пенальти. Матч показал, что у «Спартака» есть проблемы в обороне и слабо функционируют фланги. Теперь к плюсам. Первое — у «народной команды» прекрасно проявила себя глубина состава. Второе — Станкович продемонстрировал понимание российского футбола. Заменами он освежил игру и перехватил инициативу.

«Насаф» возглавляет турнирную таблицу чемпионата страны. Он уступил только в 1 из 13 матчей в первенстве и пять раз сыграл вничью. Впрочем, всё это было во встречах с командами, уровень которых значительно ниже, чем у «Спартака». Для «драконов» предстоящая встреча — это хорошая возможность проверить себя.

Разница в классе между командами очень большая. «Насаф» подходит к встрече в лучшем тонусе, но у «Спартака» гораздо больше ресурсов. Дополнительное преимущество дадут родные стены. Первый матч на «Лукойл Арене» Деян Станкович просто обязан выиграть уверенно. Неважно, официальная это игра или товарищеская. Ставки на победу красно-белых с форой (-1.5) принимают за 2.60.

Прогноз на матч «Ференцварош» — «Вест Хэм»

Венгерский клуб известен своими выступлениями в еврокубках. В минувшем сезоне «зелёные орлы» выиграли чемпионат страны, но потерпели поражение в финале Кубка Венгрии. «Фроди» уже успели провести четыре товарищеские встречи этим летом, пока без поражений. Обыграли словенскую «Нафту» – 1:0, а также хорватскую «Истру 1961» – 3:1, а вничью сыграли с болгарским ЦСКА 1948 (1:1) и румынским «Сепси» – 4:4.

«Вест Хэм» провёл не самый удачный прошлый сезон. Команде не хватало стабильности, поэтому она не получила путёвку в еврокубки. Попытка выиграть Лигу Европы тоже провалилась. Пройти «Байер» в четвертьфинале лондонскому клубу не удалось. По итогу Дэвид Мойес покинул пост главного тренера, а сменил его известный Хулен Лопетеги.

Для испанского тренера это будет первая товарищеская встреча с «молотобойцами». Класс английской команды выше, но она только начинает предсезонную подготовку. Неизвестно, чего ждать от неё и Лопетеги. Вероятнее всего нас ждёт результативный матч. Это в духе «Ференцвароша». Особенно если он играет с сильными соперниками. Поставить на тотал больше 3.5 мяча можно за 2.18.

Прогноз на матч «Русенборг» — «Манчестер Юнайтед»

Для «Русенборга» уже начался сезон. Чемпионат Норвегии идёт полным ходом и команда располагается на 11-й строчке в турнирной таблице. «Маленькие тролли» выиграли всего лишь один из четырёх последних матчей. В минувшей встрече они разгромно уступили «Сарпсборгу» (1:4).

Для «Манчестер Юнайтед» это будет первая игра с момента окончания сезона. Так он начнёт подготовку. Эрик тен Хаг сохранил место главного тренера и попробует исправиться за последние неудачи. С первых минут наверняка сыграют Андре Онана, Каземиро, Мэйсон Маунт и Маркус Рашфорд. Они тренировалась на этой недели. Также вернулся из аренды Джейдон Санчо.

10 мячей пропустил «Русенборг» в последних четырёх встречах. Очень слабая защита. Как «маленькие тролли» собираются обороняться в матче с таким грозным соперником? У «красных дьяволов» явное преимущество в качестве, составе и многих других аспектах. Поставим на победу «МЮ» за 1.82.

Экспресс на 15 июля

Ставка 1: победа «Спартака» с форой (-1.5) в матче с «Насафом» за 2.60.

Ставка 2: тотал больше 3.5 мяча в игре «Ференцварош» — «Вест Хэм» за 2.18.

Ставка 3: победа «МЮ» в матче с «Русенборгом» за 1.82.

Общий коэффициент: 2.60 Х 2.18 Х 1.82 = 10.32.