Джон Кордоба закалён Кубком Америки. Кто станет лучшим бомбардиром РПЛ?

Первые матчи сезона-2024/2025 чемпионата России запланированы на 20 июля. По итогам минувшего розыгрыша первенства Матео Кассьерра стал лучшим бомбардиром чемпионата России. Кто будет следующим?

Кассьерра попробует защитить звание

Матео не первый год показывает высокую результативность. Он обладает удивительным завершением. В прошлом сезоне на гол у колумбийца уходило в среднем 110 минут. Он с большим отрывом финишировал на первой строчке в списке лучших бомбардиров РПЛ.

В сезоне-2024/2025 Кассьерра вновь делегируется от «Зенита» как претендент на звание лучшего бомбардира первенства. Обладающих лучшей реализацией нападающих у Сергея Семака попросту нет. Это очень ценный актив, который нужно сохранять несмотря на высокую конкуренцию за место в составе.

Заключить пари на то, что Матео Кассьерра во второй раз подряд станет лучшим бомбардиром чемпионата России можно в букмекерских конторах с коэффициентом 3.50. Кажется, только травмы могут помешать форварду.

Финалист Кубка Америки с этим не согласится.

На самом деле, борьба за звание лучшего бомбардира РПЛ обещает получиться интересной. Для начала, Кассьерре может навязать конкуренцию соотечественник — Джон Кордоба. К слову, в национальной команде он является номером один, а не Матео.

В частности благодаря стараниям Кордобы сборная Колумбии добралась до финала Кубка Америки — 2024. Джон — очень техничный нападающий, обладающий отличными создидетельными навыками и голевым чутьём. В прошлом сезоне он забил на шесть мячей меньше Кассьерры, но в новом у него будет больше свободы.

Больше половины сезона-2023/2024 «Краснодар» играл в прагматичный футбол. После назначения Мурада Мусаева стиль кардинально изменился на куда более атакующий. У Кордобы будет намного больше возможностей забить. Поставить на то, что он станет лучшим бомбардиром РПЛ можно с коэффициентом 6.00.

Только колумбийцы умеют забивать?

Следующие два кандидата россияне. Это Фёдор Чалов, талант которого может полноценно раскрыться при Марко Николиче и Константин Тюкавин, стремительно прогрессирующий при Марцеле Личке. Форвард ЦСКА в прошлом сезоне забил 12 голов, а нападающий «Динамо» — 15.

Чалов стабильно входит в число претендентов на победу в номинации лучший бомбардир РПЛ. Однако после ухода Владимира Федотова футбол красно-синих вряд ли станет более атакующим. Николич отдаёт предпочтение здоровому прагматизму. Учитывая и то, что Фёдор каждый год стабильно транжирит моменты, в его победу в номинации верится с трудом.

С Тюкавиным ситуация поинтереснее. Он подаёт большие надежды. В скором будущем нападающий может перебраться в какой-нибудь топовый европейский клуб. Марцел Личка развивает талант форварда. Он становится всё техничнее, увереннее в себе и приносит больше пользы команде.

Тюкавин — креативный, мастеровитый нападающий, очень хорошо ориентирующийся у ворот соперников. Его элитный гол пяткой в прошлом сезоне вызвал мурашки. Если осенью никуда не уйдёт, вполне может побороться за звание лучшего бомбардира РПЛ. Поставить на то, что Константин выиграет в номинации можно с коэффициентом 6.00.

Бывший футболист «Реала Сосьедад» и «Бетиса» тоже в списке

Не стоит также списывать со счетов Виллиана Жозе, перербравшегося летом под начало Деяна Станковича. Московский «Спартак» приобрёл статного нападающего, обладающего богатым опытом выступлений на евроарене. Поставить на то, что он станет лучшим бомбардиром РПЛ можно за 15.0.

Почему коэффициент такой высокий? За всю карьеру бывший футболист «Реала Сосьедад» и «Бетиса» ни разу не забил больше 15 мячей. Кроме того, в отличие от других претендентов, он плохо знаком с РПЛ. Бразильцу может потребоваться некоторое время на привыкание к ритму чемпионата и требованиям Деяна Станковича.

Это не значит, что Жозе точно не покажет хороших цифр и забьёт мало. В преддверии нового сезона он видится главной атакующей силой «Спартака». Моменты у нападающего будут. Шансы выиграть в номинации тоже. Просто у других они несколько выше.

Кордоба — главный фаворит

Как итог, больше всего верится в то, что лучшим бомбардиром РПЛ сезона-2024/2025 станет Джон Кордоба. Даже если Мусаев ненадолго задержится на тренерском мостике «Краснодара», колумбийцу должно хватить времени, чтобы показать все свои таланты и выиграть в номинации.

В РПЛ Кордоба выступает уже много лет. Он прекрасно изучил все тонкости. Джон не является штатным пенальтистом команды, но он прекрасно забивает с игры. Если атакующая модель игры Мусаева будет жизнеспособна, то у финалиста Кубка Америки вообще не будет конкурентов. Он будет забивать как из пулемёта.

Кордоба — эмоциональный футболист, который иногда не сдерживает свои эмоции. Он схлопотал уже немало дисквалификаций. Из-за последней он пропустит начало сезона РПЛ. Однако вряд ли это и трансфер Фёдора Смолова помешают Джону стать лучшим бомбардиром РПЛ. Он — суперталант, идеально раскрывшийся в России.

Вернувшись с Кубка Америки колумбийский нападающий точно будет воодушевлён, и этого вдохновения может хватить на весь сезон. Какой ещё футболист РПЛ может похвастаться тем, что помог национальной команде дойти до финала крупного международного турнира?

Ставка: Джон Кордоба станет лучшим бомбардиром РПЛ в сезоне-2024/2025 за 6.00.