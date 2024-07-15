Что ждёт «Спартак» с Деяном Станковичем в новом сезоне РПЛ?

Деяна Станковича многие знают как легендарного футболиста, только в составе «Интера» выигравшего Лигу чемпионов, пять скудетто и четыре Кубка Италии. Было ещё много трофеев с «Лацио» и «Црвеной Звездой». Теперь познакомимся с ним как с главным тренером московского «Спартака».

Каков он в роли наставника? Нередко успешные футболисты оказываются плохими тренерами. В карьере Деяна как специалиста пока только один провал, но большой — в «Сампдории». У него не не получилось сделать из аутсайдера Серии А середняка. Более того, команда вылетела в Серию В, заняв последнее место в турнирной таблице.

Станковича нещадно критиковали, однако «Ференцварош» не обратил на это ни малейшего внимания. Сами судите — зря или нет. Под руководством легендарного серба «фроди» выиграли чемпионат Венгрии и дошли до 1/16 финала Лиги конференций. Дальше не пустил будущий победитель турнира — «Олимпиакос».

«Спартак» и Станкович нашли друг друга

Ангелос Постекоглу тоже выиграл ряд трофеев на внутренней арене с «Селтиком», но не сумел преуспеть в еврокубках, хотя пошумел там неплохо. Однако до чего же здорово изменился «Тоттенхэм» после его назначения. Параллель приведена не просто так. Австралиец пришёл в «Тоттенхэм», когда команда переживала очень трудный момент. В итоге «шпоры» и тренер нашли друг друга.

Такое случается нередко. История помнит множество примеров, когда смена наставника влекла кардинальные перемены в лучшую сторону. Деян Станкович — тот специалист, который нужен «народной команде». Такого статусного и поистине легендарного тренера у неё не было давно.

Главное — чтобы красно-белые и серб сошлись характерами. Станкович отдаёт предпочтение строго атакующему футболу. В прошлом сезоне «Ференцварош» под его руководством в чемпионате Венгрии забил 80 мячей. Это лучший показатель для «фроди» за последние 10 лет.

У красно-белых в прошлом сезоне были очень большие проблемы атакующего плана. Часто они были безыдейны и запутанны своим же футболом. Станкович упростит систему и внедрит в неё инновации. Первые шаги уже сделаны. «Народная команда» стала лучше смотреться на стандартах.

Экс-футболист «Реала Сосьедад» и «Бетиса» поможет выиграть титул

Вместе со Станковичем в «Спартак» пришли топовые легионеры. От Виллиана Жозе небезосновательно многого ждут в новом сезоне. Бразилец обладает богатым опытом выступлений за крепкие европейские клубы. Его важные преимущества — антропометрические данные и игра головой. Нападающий наверняка будет выделяться на фоне остальных.

У Деяна Станковича появится много опций в нападении. Виллиан Жозе прекрасен в развитии атак и доставляет проблемы обороне соперников открываниями за спину. У него хорошо развиты чувство офсайда, видение поля и в достаточном количестве креативность.

Самое главное качество Станковича

Уже по сборам видно, что «Спартак» меняется в положительную сторону. У него всё ещё есть проблемы, которые требуют решения. В первую очередь необходимо улучшить игру в защите и больше внимания уделить флангам. Пока что они фунционируют с невысокой эффективностью.

Большой плюс в том, что Станкович не ограничен в ресурсах. У «народной команды» отменная глубина состава. При грамотном управлении «Спартак» в первом же сезоне Станковича в РПЛ способен выиграть медали. Соперники ещё не знают, чего ждать от Деяна, не знают, как свести на нет его тактические наработки.

Станкович три раза выиграл чемпионат Сербии в качестве наставника «Црвены Звезды», получил пусть и болезненный, но полезный опыт с «Сампдорией» и реабилитировал карьеру в «Ференцвароше». Пора доказать самому себе и миру, что Деян в качестве тренера способен приводить к чемпионствам не только гегемонов.

Заключить пари на то, что «Спартак» выиграет РПЛ в сезоне-2024/2025, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 10.0. На чемпионаты Станкович лучше всего умеет настраивать подопечных, что показал его опыт работы в «Ференцвароше». Кубок Венгрии Деяну не покорился.

Из этого следует вывод, что другие турниры легендарного серба интересуют куда меньше, поэтому ставку на победу красно-белых в Кубке России, несмотря на прекрасную глубину состава, лучше не делать. Да, Станкович привёл «Црвену Звезду» к двум победам в Кубке Сербии, но там у него, по сути, не было конкурентов.

Заключить пари на то, что «Спартак» выиграет Кубок России, можно с коэффициентом 7.00. В предстоящем розыгрыше РПЛ ожидается большая конкуренция. Красно-белым придётся на чём-то сконцентрироваться, и с огромной долей вероятности этим чем-то будет первенство.

Все претенденты на победу хорошо усилили составы. «Народную команду» выгодно отличает то, что улучшения точечные. На встраивание новобранцев не должно уйти слишком много времени.

Гендиректор «Спартака» Олег Малышев заявил, что Деян Станкович не заинтересован в результате ниже второго места. Однако у серба иные цели. Он выиграл огромное количество трофеев и не позволит себе довольствоваться серебром. Бывший легендарный футболист всегда нацелен только на золото.

Ставка: «Спартак» выиграет РПЛ в сезоне-2024/2025 за 10.0.