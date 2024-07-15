Новый сезон РПЛ: седьмое золото «Зенита» и вылет «Акрона» с «Динамо»

Чемпионат Европы и Кубок Америки благополучно отгремели. Футболисты покидают национальные команды и отправляются в расположения своих клубов для подготовки к новому сезону. В Российской Премьер-Лиге сезон-2024/2025 стартует 20 июля. До 1-го тура остаётся всего ничего, а потому самое время познакомиться с прогнозами букмекеров.

На вершине РПЛ без перемен

В новом сезоне чемпионата России по футболу не будет интриги. Так считают аналитики крупных букмекерских компаний. Поставить на чемпионство «Зенита», которое станет для него седьмым подряд, можно с коэффициентом 1.55. В переводе на вероятность — приблизительно 64%. С учётом того, что коэффициенты на остальных начинаются от 10.00, это очень много.

Понять букмекеров можно. Петербургский клуб имеет солидный состав по меркам первенства, сохранил Сергея Семака на должности главного тренера и продолжает укрепляться. Причём не только легионерами, но и сильнейшими представителями родного чемпионата. Плюс держим в уме чемпионский опыт с сезона-2018/2019.

«Спартак» — фаворит в борьбе за тройку

«Спартак», «Динамо», «Краснодар», ЦСКА, «Локомотив» — что объединяет эти клубы? Все они, по мнению экспертов, будут пытаться составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство. У всех примерно одинаковые шансы, ведь коэффициенты варьируются от 10.00 до 15.00. У кого-то больше, у кого-то — меньше, но порядки сопоставимые.

Самое интересное, что соперники будут также бороться между собой за место в топ-3 РПЛ. Чуть меньше сомневаются в красно-белых: если они финишируют в тройке по итогам сезона, сыграет коэффициент 1.95. С одинаковым коэффициентом 2.35 можно поставить сразу на троих претендентов: «Динамо», «Краснодар» и ЦСКА. Меньше всего шансов у «Локо» — коэффициент 2.85.

Вполне вероятно, что в действительности за второе и третье место будут бороться три команды. Это «Спартак», ЦСКА и «Динамо». Красно-белые и красно-синие поменяли тренерский штаб и точечно усилились перед стартом, а у бело-голубых было всё хорошо и в прошлом сезоне. Краснодарцы же ослаблены уходом Матвея Сафонова, а железнодорожники пока тоже выглядят сомнительно.

Дерби всея Руси порадует всех и никого

Новый сезон РПЛ — это ещё и новая возможность увидеть сразу два матча между ЦСКА и «Спартаком». Дома и на выезде для каждого соперника соответственно. Конечно, градус принципиального противостояния в последние годы упал, но вывеска осталась яркой. Да и для некоторых футболистов это по-прежнему дополнительная мотивация.

Букмекеры считают, что каждая команда наберёт по три очка из шести возможных. Это означает, что и красно-синие, и красно-белые выиграют по разу в предстоящем сезоне. Коэффициент на такое событие самый низкий из всех других возможных вариантов — 4.00. Также эксперты не исключают, что весы могут качнуться в любую сторону. То есть кто-то может набрать четыре очка, а кто-то — лишь одно.

Чего ждут от новичков?

В новом сезоне Российской Премьер-Лиги дебютируют две команды. Речь про тольяттинский «Акрон», который был создан только в 2018 году, а уже дошёл до верхов и будет пытаться закрепиться. Также из Первой лиги поднялось махачкалинское «Динамо», которое было возрождено лишь в 2021 году. В общем, лица действительно новые.

Аналитики, разумеется, не обошли стороной данные команды и дали свои прогнозы. Во-первых, ожидается пылкий междусобойчик. Если тольяттинцы финишируют выше махачкалинцев, сыграет коэффициент 1.87. Если наоборот — тоже. При этом, если кто-то из дебютантов окажется выше чудом оставшегося в РПЛ «Пари НН», сыграет коэффициент 2.36.

Однако самое большое, что светит «Акрону» и махачкалинскому «Динамо», по мнению букмекеров, это 15-16-е места. То есть вылет. Коэффициент на такое событие для обеих команд одинаковый и составляет 1.50. В переводе на язык вероятности это более 66%. К слову, у вернувшихся «Химок» шансы вылететь — 22%.